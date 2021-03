Ali je farmacevtska družba namenoma prikrivala tveganja svojih tablet za hujšanje?

Zdravilo Mediator je poskrbelo za enega največjih francoskih in svetovnih farmacevtskih škandalov. Leta 2009 so ga umaknili iz prodaje po tem, ko je več kot pet milijonov ljudi v 33 letih komercialnega obstoja tega zdravila prejemalo te tablete predvsem zaradi pretirane telesne mase ob hkratni sladkorni bolezni. Zdravniki so Mediator množično predpisovali tudi zdravim posameznikom za zatiranje apetita.

Kolesa se vrtijo počasi

Prvi pomisleki, da bi Mediator lahko povzročal zaplete s srcem, so se pojavili že deset let pred umikom tega zdravila, poročajo francoski mediji. Več sto smrtnih primerov v prvem desetletju tega stoletja pripisujejo prav stranskim učinkom tega zdravila, katerega proizvajalec naj bi zavestno prikrival ta tveganja.

Po 12 letih od umika tega zdravila pa naj bi ta primer vendarle dobil sodni epilog. Poleg odškodnin lahko Servier doleti tudi kazen okrog deset milijonov evrov, če farmacevtsko družbo obsodijo prikrivanja.

Že sklenili tisoče poravnav

Več kot 6.500 tožnikov, med katerimi so tudi francoske zdravstvene blagajne, od farmacevtske družbe Servier zahteva milijardo evrov odškodnin zaradi, kot jim očitajo, ubojev, povzročanja nenamernih poškodb, goljufije in prevar z zaroto.

Družba Servier vse navedbe in obtožbe zavrača, čeprav je nekoč drugi človek družbe Jean-Philippe Seta, ki mu grozi celo zaporna kazen, priznal, da je Servier "naredil nekaj napak". Kot so sporočili iz te družbe, so do zdaj že sklenili poravnave z več kot tisoč oškodovanimi, in sicer v skupni višini 200 milijonov evrov.

Prste v marmeladi imel tudi regulator

Na zatožni klopi so se poleg družbe Servier konec leta 2019 znašli še devet njihovih podružnic, 12 posameznikov in tudi francoska agencija za varnost zdravil ANSM, ki naj bi odlašala z ustavitvijo prodaje tega zdravila. Na agenciji so priznali "svoj delež odgovornosti".

Servier in Jean-Philippe Seta zatrjujeta, da se nevarnosti tega zdravila do leta 2009 nista zavedali – a, da so ga že pred tem prepovedali v Italiji, Španiji in ZDA (slednja že leta 1996).

Največja škoda je omajano zaupanje

Med obtoženimi posamezniki so svetovalci, ki so delali v javni upravi in so bili hkrati na Servierevi plačilni listi, ter nekdanji desni senator, ki je priredil poročilo z namenom zmanjševanja Serviereve vloge, so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Francoski mediji še ocenjujejo, da je največja škoda tega dogajanja krepitev nezaupanja javnosti v farmacevtsko industrijo.

Sprva želeni učinki, potem pa …

Večina žrtev, ki so na sojenju govorile o neželenih učinkih tega zdravila, so bile ženske, praviloma zadihane in tako utrujene, da je njihovo pričanje potekalo sede in ne stoje, kot je to običajna praksa na sodiščih. Sprva je, glede na njihovo pričevanje, zdravilo bilo uspešno pri izgubljanju telesne mase, a so čez nekaj let sledile težave s srcem.

Uradne ocene navajajo, da bi zdravilo lahko povzročilo smrt približno 500 oseb, čeprav nekateri strokovnjaki navajajo tudi do štirikrat višje številke, še poročajo francoski mediji.

O prizadevni pulmologinji posneli film

Razsežnosti te afere v (francoski) družbi so tako velike, da so leta 2016 po njej posneli tudi film z naslovom 150 miligramov, v katerem so poudarili prizadevanja pulmologinje Irene Frachon iz Bresta na zahodu Francije.

Frachonova je ugotovila pojave srčnih zapletov in si s preiskavami ter kampanjami prizadevala za razjasnitev okoliščin in zagotovitev pravične rešitve. Prisotna bo na izreku sodbe, in kot je dejala, upa, da bo sodišče razjasnilo, kako je lahko takšna prevara trajala tako dolgo.