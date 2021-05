Adijo, težki adapterji: prihaja novost, ki je bo marsikdo zelo vesel

Čas garniture različnih priključkov ter pogosto težkih in nerodnih polnilnih adapterjev, ki so že dolgo stalnica življenj mnogih uporabnikov prenosnih računalnikov, se izteka. Še letos na trg namreč prihajajo posodobljeni kabli USB-C, ki bodo omogočali polnjenje elektronskih naprav z močjo do kar 240 vatov, kar je več kot dovolj za večino današnjih prenosnih računalnikov. Gre tudi za novost, ki lahko standardizira polnjenje širokega spektra naprav.

Novost na področju polnjenja elektronskih naprav prek kabla USB-C je napovedala iniciativa tehnoloških podjetij USB Implementers Forum, ki že desetletja razvija standard USB.

Organizacija USB Implementers Forum tehnologijo, ki jo prinaša prenovljen kabel USB, imenuje EPR oziroma "Extended Power Range" (povečan obseg moči, če prevedemo dobesedno). Foto: Unsplash

Prenovljeni kabli USB-C bodo tako rekoč ukinili potrebo po klasičnih polnilnih adapterjih, ki so priloženi prenosnim računalnikom. Z novim kablom USB-C, ki bo omogočal do 140-odstotno večjo moč polnjenja (240 vatov) od trenutne generacije, ki se izpne pri 100 vatih, bo namreč mogoče polniti tako rekoč vse, razen najbolj energetsko požrešnih prenosnikov.

Kolikor proizvajalcev, (skoraj) toliko priključkov

Sprememba postavlja tudi temelje za standardizacijo polnilnikov za prenosne računalnike. To področje v veliki meri še vedno spominja na divji zahod, saj imajo mnogi proizvajalci lasten tip priključka in polnilnega adapterja, med sabo pa so pogosto nezdružljivi.

Za polnjenje našega delovnega prenosnega računalnika, to je Dell G5 15, potrebujemo več kot en kilogram težak in precej velik polnilni adapter z močjo 180 vatov. Glede na to, da ima ta prenosni računalnik tudi izhod USB-C, bi nov kabel lahko odpravil potrebo po tem adapterju, saj bi ga lahko zamenjali s precej bolj diskretnim, ki je podoben tistim, ki jih uporabljamo za polnjenje pametnih telefonov. Foto: Matic Tomšič

Kabel USB-C s polnilno močjo 240 vatov omogoča tudi standardizacijo polnjenja širšega spektra elektronskih naprav doma ali na delovnem mestu.

Z istim kablom bo tako mogoče polniti pametni telefon, tablico, prenosni računalnik, poganjal bi lahko celo igralno konzolo, kot je Playstation 5.

Precej novejših prenosnikov (to je Huawei MateBook X) že ima priključek USB-C, ki omogoča polnjenje, toda predvsem tisti v nižjih cenovnih razredih, ki so pogosto med najbolje prodajanimi, se še vedno zanašajo na klasične polnilne adapterje in priključke, ki so, če odštejemo nekaj redkih izjem, med sabo nezdružljivi. Foto: Matic Tomšič

Kdor bo želel izkoristiti praktičnost nove tehnologije, bo seveda moral kupiti tako nov kabel kot tudi polnilni adapter. Prenovljeni kabli bodo ustrezno označeni (s simboli EPR), kupiti pa jih bo mogoče že v drugi polovici letošnjega leta oziroma v začetku leta 2022.

Preberite tudi: