Adijo, slavni E: na naših računalnikih od danes pomembna novost

Danes ali pa v prihodnjih dneh se bo na računalnikih uporabnikov Microsoftovega operacijskega sistema Windows 10 zgodila na prvi pogled le vizualna sprememba, in sicer bo drugačna postala ikona spletnega brskalnika Edge.

Do zdaj je bila takšna:

Microsoft bo po skoraj 24 letih z današnjim dnem upokojil modri logotip s črko e, ki ga je od leta 1996 uporabljal kot ikono svojega spletnega brskalnika Internet Explorer, zadnja štiri leta pa je v nekoliko spremenjeni obliki predstavljal še Microsoftov novi brskalnik Edge. Foto: Matic Tomšič

Od zdaj naprej pa bo takšna:

Enega najbolj prepoznavnih računalniških simbolov bo zamenjal sodobnejši val, ki čeprav nekoliko še spominja na črko e, s konkretno grafično osvežitvijo namiguje tudi na veliko spremembo v ozadju delovanja brskalnika Edge. Foto: Microsoft

Še zdaleč sicer ne gre le za spremembo v oblikovanju, temveč za povsem novo različico brskalnika. Predelani Microsoft Edge namreč ne temelji več na programski kodi, ki so jo napisali pri Microsoftu, temveč je zgrajen okrog Chromiuma, spletnega brskalnika, ki ga je izdal Google in na katerem je osnovan tudi Google Chrome, najbolj priljubljen spletni brskalnik na svetu.

Kateri so najbolj uporabljani spletni brskalniki za osebne računalnike:

Redno uporabljam brskalnik Edge. Kaj takšna sprememba pomeni zame?

Omeniti velja dve ključni prednosti:

- Razširitve, ki so trenutno na voljo uporabnikom spletnega brskalnika Chrome, bodo delovale tudi v brskalniku Edge, kar bo močan pospešek za njegovo uporabnost in vsestranskost.

- Spletne strani, ki so danes optimizirane za delovanje v brskalniku Chrome (na primer tudi YouTube), bodo v prenovljenem brskalniku Edge delovale hitreje oziroma enako hitro kot v Chromu.

Googlov Chrome je favorit 68 odstotkov uporabnikov in s tem z naskokom najbolj priljubljen spletni brskalnik. Foto: Matic Tomšič

Microsoft je temelj novega Edgea, torej brskalnik Chromium, tudi predelal tako, da ponuja več zasebnosti kot bolj priljubljeni Chrome, saj močno omejuje zbiranje podatkov o uporabniku.

Zakaj je takšen Edge pomemben za Microsoft?



Zato, ker je utelešenje velikega preobrata v poslovni miselnosti, ki se je pri Microsoftu zgodil v prejšnjem desetletju.

Največ zaslug za Microsoftov poslovni "pivot", ki se je začel dogajati sredi prejšnjega desetletja, ima zdajšnji direktor Satya Nadella, ki je vajeti Microsofta prevzel leta 2014. Foto: Reuters Microsoft je namreč od nekdaj slovel po tem, da je v ospredje postavljal razvoj lastniške programske opreme, na odprtokodno, torej takšno, ki jo avtor izda brezplačno ter je za spreminjanje in kopiranje na voljo vsem, pa je gledal zviška oziroma jo zavračal.



Ustanovitelj Microsofta Bill Gates je že leta 1976, dolgo pred pojavom izraza "odprtokodno", napisal znano pismo, v katerem je ostro obsojal kakšnokoli kopiranje programske opreme. Kasnejši direktor Microsofta Steve Ballmer je medtem Linux, verjetno najbolj znan odprtokodni računalniški operacijski sistem, primerjal z rakavimi obolenji.

Bill Gates je kasneje, ko je vajeti Microsofta prepustil drugim in se začel ukvarjati izključno s svojo dobrodelno organizacijo, pojasnil, da nikoli ni izrecno nasprotoval ideji odprtokodne tehnologije, temveč je bil razlog za Microsoftov odklonilen odnos do nje preprosto zgolj dejstvo, da je bila slaba za posel. Foto: Reuters

Ko je vodenje Microsofta leta 2014 prevzel zdajšnji direktor Satya Nadella, se je računalniški velikan začel ogrevati za odprtokodno programsko opremo.



Med drugim so kupili GitHub, največji spletni portal, ki omogoča deljenje, sodelovanje pri razvoju in vpogled v programsko kodo, kot odprtokodno izdali svojo platformo za razvoj aplikacij .NET Framework, omogočili poganjanje aplikacij za operacijski sistem Linux v Windowsih.



Zadnji veliki tovrstni korak Microsofta je prenovljeni brskalnik Edge. Chromium, na katerem je novi Edge zasnovan, je Google namreč prav tako izdal kot odprtokodni program.

Kar zadeva Windowse, se je veliko dogajalo tudi v torek

14. januar je pomenil tako imenovani konec življenjskega cikla podpore za legendarni Windows 7. Foto: Reuters

Včeraj se ni le uradno iztekla podpora še vedno zelo priljubljenemu operacijskemu sistemu Windows 7 (več o tem preberite tukaj), temveč je Microsoft izdal tudi popravek za kritično varnostno luknjo, ki jo je odkrila ameriška obveščevalna agencija NSA.

Šlo je za ranljivost, ki bi napadalcem omogočila preprosto potvarjanje digitalnih potrdil, s čimer bi na računalnikih svojih tarč lahko poganjali zlonamerne programe.

Varnostno luknjo lahko zakrpate tako, da ročno preverite, če so na voljo nove posodobitve za Windows in jih namestite. Če imate vklopljeno samodejno posodabljanje sistema, je težava pri vas najverjetneje že odpravljena.

Preberite tudi: