6 razlogov, zakaj je vaš internet tako počasen, in kako jih rešiti

Nezanesljiv in počasen internet je nočna mora marsikoga izmed nas. Se vam je že pripetilo, da je internetna povezava prekinjala ravno med ogledom ključnega športnega dogodka? Ali pa računalnik nikakor ni mogel vzpostaviti povezave prav med pomembno videokonferenco v službi? Kje se skrivajo krivci za slabo povezavo?

Počasen internet je razlog za marsikatero težavo v našem domu. Foto: T-2 d.o.o.

Spoznajte 6 najpogostejših razlogov za počasen internet in nasvete, kako te težave odpraviti!

1. Motilci signala

Vzrok za počasen internet se pogosto najde v motilcih, ki ovirajo brezžični signal. Ste vedeli, da lahko številni predmeti, ki jih najdemo v skoraj vsakem domu, ovirajo hitrost interneta?

Med drugim so to:

debele betonske stene,

večji izdelki iz kovine (npr. kovinske žaluzije, vrata, pohištvo),

debele lesene stene,

voda (npr. zelo velik akvarij),

radiatorji in talno ogrevanje,

in steklena vrata.

In ne nazadnje eden najpogostejših razlogov za slab signal: televizija. Če router postavite neposredno pred ali nad televizijski sprejemnik, lahko to poslabša signal.

2. Nepravilna postavitev

Router (oz. usmerjevalnik) naj bo vedno postavljen nekje v sredini doma. Tako je približno enako oddaljen od vseh naprav in zagotavlja enako močan signal vsem uporabnikom. Ta enostavna sprememba je eden najlažjih načinov, ki brezžično povezavo izboljšajo skoraj v trenutku.

Router se pogosto nahaja na mestu, kjer internetni kabel pride v hišo ali stanovanje. Največkrat je to nekje na zunanji steni, ki seveda ni na sredini stanovanja ali hiše.

3. Zastarela oprema

Router je na pravem mestu, Wi-Fi signal je močan, a se računalnik med vašim brskanjem po spletu vendarle ne odziva optimalno hitro?

Če vam počasna internetna povezava težave povzroča zgolj na eni napravi, je razlog za to največkrat v napravi sami. Lahko je okužena z virusom, morda jo upočasni preobremenjenost sistema ali pa je kriv zastarel operacijski sistem.

Da preverite, ali je problem res v napravi, jo najprej poskusite uporabljati na drugi Wi-Fi povezavi, npr. pri sosedu, v službi ali pri prijateljih.

Če se tudi tam odziva počasno, je čas za pregled in diagnostiko pri usposobljenem svetovalcu.

Morda je za počasen internet kriva zastarela oprema. Foto: T-2 d.o.o.

4. Prepočasen internet

Internetna hitrost je merilo za količino podatkov, ki jih lahko prenesemo naenkrat. Zato se moramo prepričati, da imamo zakupljeno zadostno količino podatkov pri našem operaterju. Katera pa je tista najidealnejša hitrost?

Enotnega odgovora ni, saj je vse odvisno od vaših potreb. Dva ključna dejavnika pri izbiri sta:

Število uporabnikov. Če imate v domačem gospodinjstvu veliko uporabnikov interneta, je priporočljivo, da izberete hitrejši internet, ki bo nemoteno deloval tudi takrat, ko ga boste uporabljali vsi hkrati.

Način uporabe. Za prenašanje več video vsebin hkrati ali spremljanje dogodkov v živo potrebujete veliko hitrejšo povezavo kot za pošiljanje e-pošte.

Največjo hitrost interneta omogoča optično omrežje. V primerjavi z xDSL-omrežjem, ki je iz bakra, je to zgrajeno iz stekla.

5. Wi-Fi brez gesla

Prvo opravilo po namestitvi novega usmerjevalnika naj bo zaščita z geslom. Pa ne kar z vsakim geslom. Vsebuje naj znake iz več naborov, npr. kombinacijo velikih in malih črk, posebnih znakov in številk. Čim težje je geslo, tem varnejša je vaša povezava.

Marsikomu pa se zgodi, da na zaščito z geslom preprosto pozabi. S tem je internetna povezava povsem nezaščitena. Tako se lahko npr. neznanec ali sosed priključi na nezaščiten internet in povzroča, da je vaša povezava občutno počasnejša.

6. Oddaljenost od infrastrukture

Čeprav je v Sloveniji telekomunikacijska infrastruktura dobro razvita, pa se vseeno najdejo predeli, kjer je pokritost slaba. Predvsem na podeželju in v manjših obmejnih vaseh ni infrastrukture, ki bi omogočala bliskovito hiter internet in mobilni internet. Danes že povsem osnovne spletne aktivnosti – npr. predvajanje glasbe, shranjevanje slik, brskanje po socialnih omrežjih – so lahko močno ovirane.

Oddaljenost od infrastrukture neposredno vpliva na hitrost interneta predvsem pri xDSL-tehnologiji – internetu prek telefonske linije. Bolj ste oddaljeni od oddajnika, slabša je kakovost interneta.

Rešitev za počasno povezavo

Življenja brez interneta si skoraj več ne znamo predstavljati. Pametne naprave, ki nas obkrožajo in nam lajšajo življenje, so povsod okrog nas. Za svoje nemoteno delovanje pa potrebujejo hiter in vedno delujoč internet, ki nikoli ne zataji.

Idealna in denarnici prijazna rešitev pri počasnem internetu je pametna Wi-Fi mreža Mesh, ki jo ponuja operater T-2. Wi-Fi Mesh zagotovi enako dober signal po vsem domu že za od 4,98 EUR na mesec.

Postavitev pametne Mesh mreže je enostavna in jo lahko opravite kar sami v zgolj nekaj minutah. Če se pri tem pojavijo težave, pa vam je vedno na voljo T-2 tehnična pomoč. T-2 svojim naročnikom ob kakršnih koli težavah ali motnjah ponuja telefonsko svetovanje 24 ur na dan, vsak dan v tednu.

Prijazni svetovalci lahko določene težave rešijo na daljavo, če pa jim to ne uspe, vas obiščejo tehniki. Tehnik podrobno pregleda specifičnosti vašega doma, odkrije, kje bi se lahko skrivali problemi, in nato predlaga rešitev.

