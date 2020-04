5 nasvetov, kako ohraniti življenje v ravnotežju

Oglasno sporočilo

MatePad Pro

Kljub temu pa se je večina znašla v neobičajnih razmerah, v katerih sta za ohranjanje fizičnega in duševnega zdravja izrednega pomena disciplina in ravnotežje. Zato je pomembno, da pri delu ali izobraževanju od doma upoštevate teh pet nasvetov.

1) Delati je treba, a ne pretiravajte

Kadar delate od doma, morate vzdrževati primerno delovno vzdušje in se obnašati tako kot na običajnem delovnem mestu. Pomembno pa je, da ločite med poslovnim in zasebnim in ne pozabite, da so za duševno ravnotežje pomembni tudi druženje, zabava in spanje.

Za vzdrževanje ravnovesja lahko izkoristite številne funkcije pametne ure Huawei Watch GT 2. Nadenite si jo na zapestje in povežite z aplikacijo Zdravje, da bo nenehno spremljala raven stresa in vam nudila nasvete, kako ga z dihalnimi vajami obdržati v mejah normale. Pametna ura bo tudi analizirala kakovost spanja in učinkovitost telesnih vadb.

2) Naučite se nekaj novega

Mogoče je pravi čas, da se naučite novih veščin ali pridobite nova znanja. Kar ste vedno hoteli, a nikdar ni bilo dovolj časa. Izkoristiti trenutek in obiščite enega od številnih spletnih tečajev, ki so na voljo. So tudi brezplačni, najdete pa jih na spletnih straneh prestižnih univerz.

3) Vzemite si odmor, saj ste si ga zaslužili

Zabava in počitek sta nepogrešljiv del človeškega življenja. Čeprav menite, da imate doma malo možnosti zabave, se motite. V miru si lahko ogledate filme in televizijske serije, čas zapolnite z igranjem videoiger ali se prek spleta sprehodite po navideznih muzejih. Vse to lahko doživete na vrhunskih zaslonih Huaweievih tabličnih računalnikov, kot je na primer novi model MatePad Pro z velikim 10,8-palčnim (27,4-centimetrskim) zaslonom in vzdržljivo baterijo.

FreeBuds 3

4) Obvezna telovadba

Gibljete se manj, kar je zaradi razmer razumljivo, zato nanj ne pozabite in ga nadomestite z rednimi telesnimi vajami. Splet je poln nasvetov, kako pravilno telovadite v prostoru. Na pametni telefon si lahko namestite aplikacijo s funkcijo osebnega trenerja, sledite vadbam, ki vam jih redno nudijo televizijski programi ali pa se prijavite na spletne kanale fitnes studiov in zagovornikov aktivnega življenjskega sloga. Nadenite si udobna oblačila, za boljšo motivacijo pa poiščite najljubše skladbe, ki jih lahko med vadbo poslušate na brezžičnih slušalkah FreeBuds 3.

5) Ne zanemarite osebnih stikov

Največji izziv tega časa pa je ohranjanje stikov s prijatelji, znanci in družinskimi člani. Ne pozabite nanje. Pošljite jim sporočilo, preverite, ali so dobro in zdravi ter najdite način za pogovor o temah, ki vas zanimajo. Druženja ob kavi prek videoklepetov so namreč novi hit, odlične pa so tudi zabave na daljavo. Prijazen pogovor je lahko rešilna bilka, zato ne oklevajte in če nihče ni na voljo, potem vas naj ne bo sram poiskati pomoč.

Huawei P40 in P40 Pro

Odlični orodji za ohranjanje stikov in pogovarjanje sta tudi pametna telefona Huawei P40 in P40 Pro. Zaradi vzdržljive baterije se lahko s prijatelji zabavate več ur, medtem ko jih jasno vidite na kakovostnem in svetlem zaslonu. Zaradi zmogljivih in vsestranskih komunikacijskih tehnologij pa ne boste izgubili zveze.

S pametnimi napravami imate na dosegu rok, kar potrebujete. V njihovih danostih pa lahko uživate tudi v udobju doma, če jih le znate izkoristiti.

