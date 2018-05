5 napotkov za popolne počitnice

Oddih od vsakdanjih obveznosti je tik pred vrati! Že veste, kje boste to poletje preživljali tople, sončne dneve? Ne glede na to, ali boste planinarili ali uživali ob morju, vam predstavljamo pet napotkov za še prijetnejše počitnice.

Oglasno sporočilo

1. Pametno načrtovanje

Pomembno je, da se odločite za oddih po svoji meri. Če ste adrenalinski tip, vam bo plezanje ali kanjoning verjetno bolj pisan na kožo od poležavanja na plaži. Slednje pa bo bolj osrečilo vse ljubitelje morskih užitkov, ki že od februarja dalje komaj čakate na dolge in sončne dneve. Če ste ljubitelji gora, pravočasno razmislite, kam bi se podali tokrat. Pri tem ne pozabite na ustrezno opremo in spremljanje vremenskih razmer.

2. Ustrezen termin

Če imate možnost izbire, razmislite o najustreznejšem terminu svojega potepanja. Julija in avgusta so počitniške destinacije običajno najbolj zasedene. Junija in septembra se lahko izognete gneči in prihranite kak evro, saj so cene izven sezone bolj prijazne našim žepom.

3. Dobra družba, nepozaben dopust

V dobri družbi je najboljše. Potujete s prijateljico ali prijateljem ali večjo družbo? Si obetate romantičen oddih v dvoje ali pa se na počitnice odpravljate z družino? Naj vas spomnimo, da tudi lahko na dopustu uživate tudi sami, ne da bi se dolgočasili. Lahko pa s seboj vzamete hišnega ljubljenčka.

4. Na pot z dobro knjigo

»Branje je sanjanje z odprtimi očmi,« pravijo. Kaj je lepšega od sproščanja z dobro knjigo v roki? Pobrskajte po najbližji knjižnici ali pa si priljubljeno čtivo naložite na svojo mobilno napravo.

5. Naj vas počitnice ne oddaljijo od televizije

Le zakaj bi bili na počitnicah prikrajšani za najljubše serije, športna srečanja in filme? Privoščite si priljubljeni predplačniški paket TOTAL TV MORJE, ki vam bo odlično služil v mobilni hiški, prikolici, avtodomu ali vikendu v hribih.

Zakaj naročiti paket TOTAL TV MORJE?