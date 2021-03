Stop nevarnemu početju: napaka, ki jo lahko drago plačate

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Za nekaj časa bo še dober," je eden najpogostejših izgovorov v bran polnilnemu kablu, iz katerega že štrlijo bakrene žice in ki ga šest mesecev popravljamo tako, da ga vsakih nekaj dni ovijemo v nov sloj lepilnega traku. Takšen kabel je pametno čim prej zamenjati, preden vam zaradi njega eksplodira telefon ali zgori hiša, pa čeprav vam bo kdo zatrjeval, da je verjetnost, da bi se zgodilo kaj takega, nizka.

Pri poškodbah polnilnih kablov za pametne telefone ali katero drugo elektronsko napravo lahko električni tok skoznje preneha teči pravilno. Če se žice pod napetostjo v notranjosti kabla natrgajo in (v primeru, da je izolacija zaradi poškodbe kabla odrgnjena) dotaknejo, lahko pride do uničujočih ali celo tragičnih posledic.

Zgodijo se lahko poškodbe vezja v polnilnem adapterju, električni sunek, ki preobremeni baterijo pametnega telefona (ali druge naprave) - ta lahko zaradi tega tudi eksplodira in povzroči požar -, v določenih primerih so mogoči tudi elektrošoki.

Natrgan polnilni kabel za pametni telefon je, na primer, leta 2017 povzročil požar, v katerem je na hiši nastalo za več kot 50 tisoč evrov škode. Istega leta je 14-letno dekle umrlo zaradi elektrošoka, ki ga je povzročil natrgan polnilni kabel (polnilec je bil takrat najverjetneje brez certifikata ustreznosti, ki načeloma preprečuje takšne dogodke).

Zakaj se natrgajo kabli?

Eden najpogostejših dejavnikov je nepravilno izklapljanje polnilnih kablov iz elektronskih naprav, predvsem pametnih telefonov. Če kabel ves čas odstranjujemo tako, da ga zgrabimo in preprosto "cuknemo" iz naprave, namesto da bi ga izvlekli z držanjem za priključek, ga bomo prej ali slej "slekli", kar pomeni, da bo zunanji sloj izolacije zdrsnil vstran in razkril tanjše raznobarvne kable v notranjosti. To je še stadij, pri katerem lahko situacijo začasno rešimo z uporabo izolirnega traku.

Tole je že kritično stanje, saj je že vidno tako imenovano cvetenje žic. Takšen kabel naj takoj roma v ustrezen koš za smeti oziroma v reciklažo. Foto: Matic Tomšič

Nadaljevanje takšnega početja medtem zgolj potencira nadaljnje poškodbe in samo še vprašanje časa je, kdaj se bodo pokazale tudi bakrene žice.

Takrat se pogosto pojavi tudi potreba po "finem" nastavljanju kabla, ki napravo polni samo še v določenih položajih. To je jasen signal, da je čas za zamenjavo kabla (uradna alternativa Huaweievemu kablu na naših fotografijah stane 10 evrov, so pa kabli tudi bistveno cenejši). Vsakokratna telovadba, da kabel spravimo v točno določen polnilni položaj, ga namreč le dodatno poškoduje.

Svoj pametni telefon je med polnjenjem marsikdo že uporabljal takole. Za polnilni kabel je to daleč od optimalnega položaja. Foto: Matic Tomšič

K poškodovanju kablov lahko sicer pripomorejo tudi drugi dejavniki, kot so domače živali oziroma njihovi zobje (najpogosteje psi in mačke), kabli, ujeti pod vrata ali koleščke pisarniških stolov, uporaba pametnega telefona med polnjenjem, pri čemer je kabel upognjen pod kotom 90 stopinj ali še manj.

