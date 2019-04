Seznam trgovin z norimi popusti med Slovenci povzročil pravo epidemijo

Januarja letos je bilo ogromno slovenskih uporabnikov Facebooka označenih na seznamu šestih lažnih spletnih trgovin , ki obljubljajo ogromne popuste, na koncu pa kupcu ukradejo denar. Množično označevanje Slovencev na seznamih, ki so različice izvirnega, še vedno intenzivno poteka, zaradi česar so si, vsaj kar zadeva fotografije, profili številnih slovenskih uporabnikov postali podobni kot jajce jajcu. Nekatere namreč označijo skoraj vsak dan. Kaj se dogaja in kako se znebiti te nadloge?

Trgovine, kjer si lahko kupiš samo drago življenjsko lekcijo

Označevanje slovenskih uporabnikov na seznamu spletnih naslovov trgovin, ki ponujajo izredno visoke popuste na oblačila in obutev znanih blagovnih znamk, se je začelo konec januarja letos.

Seznam trgovin objavljajo in na njem svoje prijatelje na Facebooku označujejo drugi uporabniki, ki za to v večini primerov najverjetneje sploh ne vedo.

Domene, na katerih gostujejo lažne spletne trgovine, se redno menjajo, saj jih ponudniki spletnega gostovanja zaradi pritožb uporabnikov serijsko ukinjajo, a prevarantov to ne odvrne od poskušanja. Foto: Matic Tomšič

Najverjetneje gre za žrtve ponavljajoče se prevare, ki Facebook pesti že celo desetletje: uporabnik klikne na privlačno vsebino in v želji, da bi jo videl, nehote namesti zlonamerno programsko opremo, ki pridobi dostop do njegovega uporabniškega računa oziroma zlonamerni aplikaciji na Facebooku omogoči, da v njegovem imenu objavlja fotografije in na njih označuje druge osebe.

Kdor bo medtem presodil, da se v eni od spletnih trgovin, ki so naštete na seznamu, izplača kupiti oblačila, si bo kljub številnim opozorilnim znakom, kot so previsoki popusti in odsotnost kakršnihkoli podatkov o prodajalcu, plačal prvovrstno izobrazbo o pravilih nakupovanja na internetu, saj svojega denarja ne bo dobil nazaj.

Kako so zdaj videti profili ogromno slovenskih uporabnikov na Facebooku

Označevanje Slovencev na podobnih seznamih trgovin v zadnjih mesecih ni pojenjalo, zaradi česar profile tistih, ki imajo več prijateljev in ki imajo onemogočeno preverjanje objav, na katerih so bili označeni, še preden se te pojavijo na njihovi časovnici, druži opazna podobnost.

V razdelku Fotografije na prvi strani njihovih profilov namreč prevladujejo različice seznama lažnih trgovin, njihovih osebnih fotografij pa skoraj ni več mogoče najti:

Kot lahko vidimo na tej sliki, je bil uporabnik na zadnjem seznamu lažnih trgovin označen še včeraj. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nočem, da se ta nadloga še naprej pojavlja na moji časovnici. Kaj lahko storim?

Drugim uporabnikom je za zdaj sicer nemogoče preprečiti, da bi vas označili na fotografiji ali v objavi, je pa mogoče vklopiti nastavitev, ki prepreči, da bi se takšna vsebina v prihodnje znašla na vašem profilu.

Najdemo jo v nastavitvah profila v meniju Časovnica in označevanje, natančneje v razdelku Pregled. Poskrbeti moramo, da je nastavitev omogočena.

Oglejte si postopek, kako to storimo:

Potem ko omogočimo pregled oznak našega profila na vsaki objavi posebej, bomo vsakič, ko nas bo nekdo poskusil označiti na svoji objavi, prejeli obvestilo.

Kot je razvidno v zgornjem videoposnetku, bomo vsebino, na kateri smo bili označeni, na svoji naslovnici v prihodnje lahko dovolili izključno ročno v meniju Dnevnik dejavnosti, do katerega pridemo neposredno s svojega profila. Dokler ne bomo ukrepali, se objava ne bo pojavila na naši naslovnici.

S tem smo poskrbeli za to, da se seznam lažnih trgovin in druge morebitne neželene objave ne bodo več pojavljale na naši časovnici. Da jo povsem počistimo, seveda le, če to želimo, je treba odstraniti še oznake našega profila s posameznih fotografij.

To storimo tako, da s klikom nanjo odpremo neželeno fotografijo, ob njenem spodnjem robu poiščemo in kliknemo možnosti ter izberemo Odstrani oznako. Izbiro potrdimo s klikom na V redu:

Kaj pa če sem jaz tisti, ki prijatelje nehote označuje na fotografijah?

Težavo lahko poskusite rešiti na dva načina.

Odprite Nastavitve uporabniškega računa in v razdelku Aplikacije in spletna mesta preverite, katere aplikacije in spletne strani imajo dostop do vašega uporabniškega računa. Nekatere imajo lahko namreč dovoljenje, da v uporabnikovem imenu objavljajo in označujejo njegove prijatelje:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Če ne veste, kaj katera aplikacija počne, jo preverite s spletnim iskalnikom, kot je Google. Če naletite na sumljivo aplikacijo, jo označite in odstranite:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Drugi način je, da zamenjate geslo za Facebook. Prevaranti so morda na tak ali drugačen način pridobili dostop do vašega uporabniškega računa in so vanj prijavljeni z druge naprave, s katero vaš profil zlorabljajo za promocijo svoje goljufije.

Čeprav obstajajo tudi drugi načini za preprečitev dostopa do vašega računa, kot je umik dovoljenj za prijavo v Facebook za naprave, ki se z njim povezujejo zdaj, to dolgoročno ni dobra rešitev, ker bodo prevaranti še naprej imeli vaše podatke za prijavo v uporabniški račun.

