Preprost nasvet za lažje hujšanje, ki vas ne bo stal ničesar

Znanstveno dokazano je, da pitje zadostnih količin vode lahko pospeši delovanje presnove, kar vodi do večje porabe kilokalorij. Konkreten kozarec vode pred obrokom lahko tudi zmanjša apetit, posledica tega pa je lažja izguba čezmerne telesne teže. Da čez dan ne bi pozabili spiti dovolj vode, si lahko pomagamo z namensko aplikacijo za pametni telefon.

Znanstveniki priporočajo (klikni na fotografijo za vir), da naj bi odrasel moški, ki živi v delu sveta z zmernim podnebjem (to pomeni, da ni ne prevroče in ne premrzlo, kamor spada tudi Slovenija) vsak dan zaužil približno 3,7 litra vode, ženska pa 2,7 litra vode. V povprečju od 20 do 25 odstotkov vse vode, ki jo v telo vnesemo čez dan, vsebuje zaužita hrana, preostanek pa moramo nadoknaditi s pitjem. Foto: Pixabay

Več znanstvenih študij potrjuje, da lahko pitje zadostnih količin vode pomaga nekomu, ki želi izgubiti odvečne kilograme. V tej študiji so znanstveniki ugotovili, da je zaužitje pol litra vode pri starejših odraslih moških metabolizem oziroma presnovo za nekaj deset minut pospešilo za do 30 odstotkov. V tem času so tudi v mirovanju porabili nekaj več kilokalorij, kot bi jih sicer.

Tej študiji je podobne rezultate uspelo ponoviti tudi pri vzorcu populacije, sestavljenem iz mlajših zdravih žensk in moških. Pitje vode je metabolizem in s tem porabo energije, zaužite s hrano, za 60 minut pospešilo za do četrtine.

Ta znanstvena študija je medtem dokazala tudi povezavo med pitjem vode pred obroki in izgubo odvečnih maščobnih oblog. Tisti sodelujoči v raziskavi, ki so pred obrokom popili pol litra vode, so v 12 tednih izgubili več kilogramov kot posamezniki, ki pred obroki niso pili vode.

Kako ne pozabiti, da je treba vsak dan spiti dovolj vode

V 21. stoletju in informacijski dobi je najlažji način za to uporaba namenske aplikacije za pametni telefon, ki uporabnika opozarja, da mora piti vodo, in ga poziva, naj odmerke vode oziroma različnih drugih tekočin, ki jih je tisti dan že zaužil, vnaša v dnevnik.

Ena od najbolj priljubljenih tovrstnih aplikacij je brezplačna Water Drink Reminder, ki jo je na svoje pametne telefone preneslo že več deset milijonov uporabnikov. To je kar dober pokazatelj, da je pozabljanje pitja vode za številne ljudi resnična težava.

Aplikacija Water Drink Reminder Foto: Matic Tomšič

Aplikacija najprej ustvari uporabnikov profil (višina in teža ter čas prebujanja), nato pa ga pozove, naj začne dodajanje količin zaužite vode. Cilj je zapolniti števec na vrhu zaslona, ki prikazuje napredek do količine vode, ki jo mora uporabnik spiti v enem dnevu. Če nekaj časa ne bo vnesel nobenega kozarca, bo aplikacija uporabnika na to opozorila.

Voda ni vse, kar je mogoče "spiti" v aplikaciji Water Drink Reminder. Tu so tudi kokakola, pivo, kava ... Foto: Matic Tomšič

Aplikacija Water Drink Reminder je zelo špartansko prevedena tudi v slovenščino, a ima dovolj preprost in logičen uporabniški vmesnik, da slab prevod za večino uporabnikov ne bo pomenil prevelike ovire.

Alternativa aplikaciji Water Drink Reminder za pametne telefone iPhone je zelo podobno orodje Daily Water. To funkcijo, sicer manj specializirano, sicer vsebujejo tudi namenske aplikacije za zdravje in rekreacijo proizvajalcev pametnih telefonov, ki so že nameščene na napravah (S Health, Apple Health, Huawei Health in tako naprej).