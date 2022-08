Tisoči Slovencev, ki na Facebookovi tržnici za male oglase Marketplace vsak dan prodajajo svoje stvari, so tarče goljufov, ki najprej hlinijo zanimanje za prodajane izdelke, nato pa svojo žrtev poskusijo oškodovati za 50 evrov. Če ta noče plačati, prejme svarila o pravnih postopkih in hudih kaznih ter celo prikrite grožnje z nasiljem. V goljufijo so prevaranti vpletli tudi dostavno službo GLS, ki pa opozarja, da s tem nima nič . Preberite, kako poteka celoten poskus goljufije.

Na Facebooku prodajamo otroški voziček (gre za resničen oglas, ki ni bil ustvarjen le za potrebe tega članka). V kratkem času po objavi oglasa so nas kontaktirale tri osebe, sodeč po imenu, so bile iz tujine, vse pa so imele isto vprašanje: "Zdravo (Matic), je to še na voljo?"

Foto: Matic Tomšič

Takoj se pojavita dva signala, da moramo biti vsaj malo sumničavi. Če preverimo profile teh oseb na Facebooku, nimajo nobene vsebine, datumi nalaganja njihovih fotografij pa nakazujejo na to, da so bili profili ustvarjeni v obdobju zadnjega meseca. Njihova poizvedba je prav tako zelo ohlapna − vprašanje, ali je to (stvar) še na voljo, je zelo splošno, kar lahko pomeni, da isto sporočilo pošiljajo tisočem uporabnikov, ki prodajajo različne stvari.

Foto: Matic Tomšič

Profili goljufov imajo zvečine tuja zveneča imena, nič ali zelo malo prijateljev, ustvarjeni pa so bili pred kratkim. Več uporabnikov Facebooka, ki so v zadnjem obdobju na Facebookovi tržnici objavljali male oglase, nam je sicer dejalo, da so o prodajanih predmetih med drugim poizvedovali domnevni kupci s fotografijo te ženske, ki je kontaktirala tudi nas (in nam nato grozila s pravnimi postopki). Kot zanimivost: gospa v kopalnem plašču je v resnici Tanya Tate, britanska zvezda filmov za odrasle, model in kolumnistka.

Ne glede na to, ali na poizvedbo odgovorite pritrdilno ali nikalno, bo "kupec" vprašal po stanju izdelka in končni ceni. Sprejel bo vsako ceno − tudi 16 tisoč evrov za rabljen otroški voziček mu ne bo predstavljalo težave. To sta naslednja pokazatelja, da imamo zelo verjetno opravka s prevarantom.

Naslednji korak: predmet prodaje želijo od vas kupiti še danes, denar vam bodo v kuverti poslali prek dostavne službe GLS, ki bo nato tudi prevzela paket in jim ga dostavila, pojasnijo. Nato želijo vaše osebne podatke: ime in priimek, e-poštni naslov, domači naslov. Ne dajte jim jim. Napišete lahko sicer karkoli, saj jih to ne zanima. Cilj goljufa je iztržiti denar, kar postane takoj jasno.

Foto: Matic Tomšič

Lažni kupec svojo žrtev namreč obvesti, da mora pred izvedbo transakcije plačati strošek zavarovanja za pošiljko v višini 50 evrov. Ne skrbite, miri: denar boste dobili nazaj, a ne le 50, ampak kar 220 evrov! Navodila, kako plačati "zavarovanje", vam bo poslal prek e-pošte.

Ob pogledu na prejeta navodila bi moralo veliki večini potencialnih žrtev goljufije biti že jasno, da jih nekdo vleče za nos. Ne le, da so napisana v norčavi pisavi comic sans in poslana z domene brezplačne e-pošte Gmail, čeprav jo je domnevno poslala dostavna služba GLS, plačilo zavarovalnine za paket naj bi izvedli kar z nakupom vrednostnega bona za 50 evrov na spletni strani Recharge.me. Goljuf zahteva, da bon kupimo, fotografiramo kodo za unovčenje in mu pošljemo fotografijo.

Foto: Matic Tomšič

Če to kdo res stori, bo komunikacija z domnevnim kupcem seveda prekinjena, saj bo goljuf dosegel, kar je hotel.

V nasprotnem primeru, torej če se žrtev prevare obotavlja ali pa ne ve, kaj storiti, se najprej začne prigovarjanje k čimprejšnjemu nakupu vrednostnega bona, ki se nato zelo hitro sprevrže v opozorila s pravnimi postopki in celo grožnje, da jih bo nekdo obiskal na domu. Dostavna služba GLS naj bi celo pretila s finančno kaznijo v višini kar 95 tisoč evrov in petimi leti zapora. Gre seveda za prazne grožnje.

Foto: Matic Tomšič

Mimogrede, GLS je zaradi množice prevar, ki zlorabljajo njihovo ime in grafično podobo, vzpostavil posebno spletišče, na katerem pojasnjujejo, kako prepoznati poskus goljufije na spletu. Specifično omenjajo tudi prevaro, ki smo jo opisali v tem članku, in opozarjajo, da GLS ne prevzema pošiljk na zasebnih domačih naslovih in da njihovi vozniki ne prenašajo kuvert z gotovino.

Preberite tudi: