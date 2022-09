Obvestilo, ki je prestrašilo ogromno ljudi: kaj je v ozadju?

Milijoni uporabnikov operacijskega sistema Windows, ki so hkrati tudi uporabniki Googlovega spletnega brskalnika Chrome, so pretekli konec tedna prejeli obvestilo o resni varnostni grožnji, ki jo je zaznal v operacijski sistem vgrajeni protivirusni sistem Windows (oziroma Microsoft) Defender. Razlogov za skrb sicer ni, saj gre za lažni alarm. Tega je sprožila nedavna posodobitev brskalnikov, ki temeljijo na pogonu Chromium (ob Google Chromu tudi novi Microsoft Edge, na primer).

Operacijska sistema Windows 10 in Windows 11 sta uporabnike začela maltretirati z obvestilom o resni varnostni grožnji, povezani z "Behavior:Win32/Hive.ZY", ki se periodično pojavlja tudi po tem, ko uporabnik domnevno odpravi težavo oziroma protivirusnemu programu naroči, naj jo ignorira.

Za natanko kakšno grožnjo gre, sicer ni povsem jasno, saj jo Microsoft Defender opredeljuje kot generično. Vsem, ki so pretekli konec tedna poročali o tem dogajanju, je skupno to, da so uporabniki spletnih brskalnikov, kot sta Chrome in novi Microsoftov Edge, ki temeljijo na Googlovem pogonu za brskalnike Chromium. Google je posodobitev za brskalnik izdal v petek, 2. septembra.

Prav ta posodobitev je zmešala štrene operacijskemu sistemu Windows, so trdili poznavalci. Izkazalo se je, da so imeli prav, saj je Microsoft danes izdal popravek, ki težavo odpravlja. Namestite ga lahko tako, da z orodjem Windows Update preverite, ali so na voljo nove posodobitve. Zanima nas popravek za Windows Defender, različica 1.373.1567.0.

Foto: Matic Tomšič