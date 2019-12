Niso pozabili Slovenije: novost na TV-zaslonih tudi pri nas

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zbirka brezplačnih filmov, ki jih Slovencem trenutno ponuja Plex, še ni kaj prida, a se med njimi vendarle najde tudi kakšen biser, kot je izvrstni satirični dokumentarni film To je Spinal Tap.

V skoraj vseh državah sveta, med drugim tudi v Sloveniji, je od srede prek aplikacije Plex mogoče brezplačno gledati naraščajočo zbirko filmov in televizijskih serij. Predvajanje vsebin brez plačila mesečne naročnine, kar je praksa pri storitvah, kot je Netflix, Plex pogojuje s prikazovanjem oglasov, ki pa jih je, tako zagotavljajo, trikrat manj kot med gledanjem filma na klasičnem televizijskem programu.

Na tisoče brezplačnih filmov

Aplikacija Plex uporabnikom ponuja možnost ustvarjanja in organizacije lastne knjižnice filmov in TV-serij, ki jih imajo shranjene na računalniku ali na katerem drugem mediju.

V sredo se je v aplikaciji pojavil nov zavihek, in sicer Movies & TV (Filmi & TV), kjer je mogoče najti filme in televizijske oddaje, ki niso del uporabnikove zbirke.

Foto: Matic Tomšič

Uporabnik si jih lahko ogleda brezplačno, edini pogoj pa je, da se strinja z občasnim prikazovanjem oglasov. Teh ne bo preveč, obljublja vodstvo Plexa: v primerjavi z reklamnimi bloki na tradicionalni televiziji jih bo med enim filmom približno trikrat manj. Bo pa mogoče, da bodo uporabniki vsaj na začetku nekaj časa večkrat videvali ene in iste oglase.

Foto: Matic Tomšič

Aplikacijo Plex je mogoče brezplačno namestiti na tako rekoč vse povezane naprave, ki jih mnogi uporabljajo vsak dan: pametne televizorje, osebne računalnike, pametne telefone, televizijske škatlice (TV-boxe), igralni konzoli Playstation 4 in Xbox One.



Uporabljati jo je mogoče tudi neposredno v spletnem brskalniku. Za dostop do brezplačnih vsebin morate zgolj ustvariti nov uporabniški račun.

Plex je mogoče namestiti na večino sodobnih pametnih televizorjev. Aplikacija je priljubljena izbira milijonov uporabnikov, saj lahko z njeno pomočjo pametni televizor spremenijo v domači multimedijski center. Foto: Matic Tomšič

Plex je k sodelovanju pri postavljanju nove platforme privabil nekatera največja imena filmske produkcije, kot so Warner Bros., MGM, Legendary. Poudarek bo sprva na filmih, ki jih je v ponudbi trenutno največ, čez nekaj mesecev bodo postopoma začeli dodajati tudi TV-serije.

Filmov je na tisoče, se hvali Plex. V slovenski knjižici vsebin se je treba, da najdemo zares kakovostne naslove, za zdaj sicer zelo potruditi, toda Plex obljublja, da se bo ponudba stalno spreminjala oziroma dopolnjevala. | Foto: Matic Tomšič

Raznovrstnost in privlačnost brezplačnih vsebin na Plexu je odvisna od regije, v kateri se nahaja uporabnik.

Knjižica filmov in nanizank, ki so bile na prvi dan dostopnosti storitve na voljo slovenskim gledalcem, trenutno sicer še ni kaj prida, toda Plex obljublja, da bodo ponudbo vseskozi osveževali in dodajali nove vsebine ter lokalizirane podnapise.

