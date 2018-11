Našli smo deset res zanimivih spletnih strani, ki so vredne vašega časa

Svetovni splet velja za zakladnico brezštevilnih uporabnih orodij, znanja in zabave, a včasih je ta uporabna orodja, znanje in zabavo težko najti, če ne veš, kje iskati. To smo naredili namesto vas in sestavili izbor desetih spletnih strani, za katere marsikdo še ni slišal, saj so večinoma razmeroma neznane, a so tako uporabne in zanimive, da jih bo kdo zagotovo tudi shranil med zaznamke. Kliknite na mednaslove, da jih obiščete.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Music Map je iskalnik glasbenikov in glasbenih skupin, ki ustvarjajo podobno glasbo kot tisti, ki jih rad posluša uporabnik. Najdemo jih tako, da v polje na začetni strani Music Map vpišemo ime glasbenika ali skupine, ki nam je všeč, spletna stran pa nam bo nato predlagala sorodne ustvarjalce.

Bliže kot so si ti na "zemljevidu", bolj podobna je njihova glasba. Klik na sorodnega ustvarjalca nato pokaže glasbenike, ki so podobni njemu, in tako dalje.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Muscle Wiki na začetni strani pokaže človeško postavo, razdeljeno po mišičnih skupinah. S preklapljanjem kljukice na vrhu lahko izberemo moškega (Male) ali žensko (Female). Klik na določeno mišično skupino nas nato preusmeri na izbor vseh vaj z utežmi, ki jih lahko izvajamo za krepitev te mišične skupine.

V meniju pod izborom spola lahko medtem preklopimo tudi na prikaz vaj za raztezanje mišičnih skupin (Stretches) in vaj z lastno težo (Bodyweight).

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Spletna stran webkay (kratica za What Every Browser Knows About You oziroma "Kaj o vas ve vsak spletni brskalnik") uporabniku pove, ali njegov spletni brskalnik lahko določi njegovo lokacijo, naslov IP, kateri operacijski sistem in kakšen računalnik ima, v katera družbena omrežja je prijavljen in tako dalje.

V našem primeru webkay misli, da smo na Švedskem, saj uporabljamo VPN, ki zamaskira našo pravo lokacijo in IP. Kaj je VPN in kako do njega, preberite tukaj.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ventusky je eden od najboljših interaktivnih vremenskih zemljevidov na spletu. Ob številnih možnostih prikaza različnih vremenskih pojavov na vsej zemeljski obli je ena od njegovih zelo velikih prednosti tudi to, da je preveden v slovenski jezik.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Radio Garden na tridimenzionalnem zemljevidu sveta z zelenimi pikami prikaže lokacije radijskih postaj. Po kliku na enega od krajev se v spodnjem desnem kotu zaslona pojavi seznam z vsemi radijskimi postajami, ki oddajajo na tej lokaciji. Klik na radijsko postajo nato sproži predvajanje radia.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Ta pomočnik za internetno meditacijo uporabnika najprej prosi, da v polje vpiše stvar, ki mu trenutno povzroča največ stresa. Ta stvar nato postane zvezda, ki se počasi izgubi v nočnem nebu in uporabniku pokaže, da njegove težave, če pogleda večjo sliko, niso nepremostljive. Močno priporočamo, da zadevo preizkusite, vse skupaj namreč traja samo eno minuto.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Še en interaktivni zemljevid, v katerega uporabnik najprej vpiše svojo lokacijo, nato pa mu spletna stran z zloveščo animacijo pokaže, kako daleč bi seglo uničenje, če bi na izbrano mesto padla atomska bomba. Mogoče je "uporabiti" štiri različne atomske bombe, od tiste, ki je leta 1945 padla na Hirošimo, do tako imenovane Carske bombe, najmočnejšega jedrskega orožja, ki je kdaj eksplodiralo na Zemlji.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Quick, Draw! (Hitro, riši!) je Googlova spletna stran, ki je napol namenjena preganjanju dolgčasa, napol pa resničnemu prispevanju k tehnološkemu napredku. Bolj kot uporabniki obiskujejo Quick, Draw!, bolj intenzivno je urjenje Googlove umetne inteligence za prepoznavanje skic, ki jih narišejo ljudje.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Spletna stran uporabniku pove, katero stvar naj nariše, in mu da 20 sekund časa. Umetna inteligenca v tem času poskusi ugotoviti, kaj uporabnik skicira. Ko ji to uspe oziroma čas poteče, mora uporabnik narisati naslednjo stvar in tako naprej, dokler jih ne nariše šest. Quick, Draw! uporabniku na koncu pove, kako uspešno je bilo prepoznavanje njegovih čačk, in mu ponudi vpogled v skice, ki so jih narisali drugi uporabniki.

Pogoj za uspešno risanje s Quick, Draw! je sicer osnovno poznavanje angleških izrazov.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Canonova spletna stran Play je namenjena spoznavanju vpliva, ki ga imajo na posnetek nekateri najosnovnejši parametri fotografiranja, kot so zaslonka (Aperture ali A), hitrost zaklopa (Shutter Speed ali S) in vrednost ISO.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Spletna stran Touch Pianist vsakemu uporabniku omogoča, da klavir igra kot profesionalec. Pritisk katere koli tipke na tipkovnici poskrbi, da bo virtualni klavir zaigral pravo noto. Uporabnik mora z opazovanjem razmaka med pikami, ki predstavljajo posamezne note, skrbeti le za to, da bo ujel pravi tempo. S klikom na Choose Different Piece na dnu zaslona odpremo meni, ki nam omogoča, da zaigramo še druge skladbe.

