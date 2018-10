Kaj prikazuje ta zemljevid Slovenije, ki ga marsikdo ne pozna?

Pametni telefon lahko, če ga povežemo z ustrezno aplikacijo, postane mogočno orodje za izboljšanje rezultatov vsakega tekača, saj lahko s svojimi številnimi senzorji uporabniku razkrije marsikatero poglobljeno informacijo o njegovi športni aktivnosti, pa tudi o tem, kako uspešen je v primerjavi z drugimi ljudmi. Predstavljamo nekaj aplikacij, ki bi lahko postale obvezna oprema vsakega tekača. Vse so v osnovi brezplačne in na voljo za oba glavna operacijska sistema, Android in iOS (iPhone).

Strava (Android & iPhone)

Vroče točke aktivnosti v Sloveniji, ki jih beleži aplikacija Strava, pričakovano prekrivajo najgosteje poseljene dele države. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Strava je ena od najbolj priljubljenih aplikacij med tekači in kolesarji. Še posebej dobro se ujame v kombinaciji s športno uro ali zapestnico, saj zna meriti celo vrsto različnih parametrov telesne aktivnosti, ena od njenih najboljših lastnosti pa je beleženje tras, ki so jih pretekli, prekolesarili ali preplavali uporabniki, na zemljevidu sveta.

Ena najbolj prepoznavnih funkcij aplikacije in platforme Strava: zemljevid, ki prikazuje, kje se njeni uporabniki rekreirajo najpogosteje. Svetlejše črte pomenijo večjo priljubljenost trase, temnejše črte pa manjšo obljudenost. Tole je sicer zemljevid Ljubljane z okolico. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Uporabnik Strave lahko s tem vidi, katere poti so najbolj priljubljene in kako hitro so jih premagali drugi, dobi pa lahko tudi zamisli az načrtovanje svojih naslednjih aktivnosti.

Zanimivost: aplikacija Strava je v začetku tega leta zakuhala odmevno mednarodno afero, saj je bilo na njenem zemljevidu sveta mogoče izslediti skrivne vojaške baze. Športne ure in zapestnice ter pametni telefoni tamkajšnjih prebivalcev, torej vojakov, so na Stravin zemljevid namreč narisali nekaj podrobnih zemljevidov vojaških kompleksov:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Runkeeper (Android & iPhone)

Aplikacija RunKeeper ima mogočno zaledje iz sveta športa in sicer njen razvoj denarno podpira znani proizvajalec obutve in oblačil ter druge športne opreme Asics. | Foto: runkeeper.com

Ob Stravi je Runkeeper z več kot 50 milijoni uporabnikov ena od najbolj prepoznavnih aplikacij za spremljanje športnih aktivnosti. Poglavitna lastnost aplikacije je sprotni prikaz poteka rekreacije ali treninga na zemljevidu s pomočjo navigacije GPS, Runkeeper pa na zelo pregleden način uporabniku po končani aktivnosti pokaže, ali je napredoval oziroma koliko je napredoval od prejšnje podobne seanse. Če ni, mu predlaga stvari, ki jih bo treba spremeniti.

Human (Android & iPhone)

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Human je aplikacija za popolnega začetnika na področju rekreacije. Deluje v ozadju in s pomočjo senzorjev pametnega telefona ves čas zapisuje uporabnikove dnevne aktivnosti ter ga spodbuja, naj vendarle doseže tako imenovanih "dnevnih trideset", to je trideset minut športne aktivnosti na dan. Posebnost Human je, da ustvarja lokalne lestvice najbolj aktivnih uporabnikov, na katerih je mogoče preveriti, kdo v naši okolici se rekreira pogosteje ali bolj intenzivno od nas.

Nike+ Run Club (Android & iPhone)

Aplikacija Nike+ Run Club Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Uradna aplikacija enega od največjih proizvajalcev športne opreme na svetu je precej izpopolnjena in za uporabo preprosta centrala za vse, kar je povezano s tekom. Nike+ Run Club beleži uporabnikovo aktivnost in mu ob analizi rezultatov postreže z nasveti, kako jih izboljšati, ponuja dostop do načrtov treninga za začetnika in napredne tekače, omogoča deljenje rezultatov in celo fotografij preteklih tekov z drugimi uporabniki pred vdelanega družbenega omrežja ter ponuja poslušanje glasbe prek vdelanega predvajalnika.

Ta aplikacija uporabnika k teku spodbuja z integracijo igralnega elementa: bežati je treba pred živimi mrtveci oziroma tako imenovanimi zombiji. Če vas ujamejo, je igre konec. Uporaba slušalk je obvezna, saj lahko tekač tako dobesedno sliši, kako mu živi mrtveci dihajo za ovratnik. Zombies, Run! se odlično ujame tudi z nekaterimi aplikacijami za poslušanje glasbe, saj med pesmi vrine opozorila o približevanju pošasti.

Google Play Music, Apple Music, Deezer in Tidal

Google Play Music, Apple Music, Deezer in Tidal Foto: Matic Tomšič

Marsikateri športnik naporno aktivnost lažje prestaja ob glasbeni spremljavi, a YouTube, ki ga za poslušanje glasbe na pametnem telefonu uporablja ogromno ljudi, ni najbolj primerna rešitev, ker ne more delovati v ozadju, temveč zaslon pametnega telefona ohranja vklopljen. Zaradi tega se lahko med tekom zgodijo neželeni pritiski na zaslon, ki prekinjajo glasbo ali odpirajo druge aplikacije.

Veliko boljša rešitev je uporaba ene od zgoraj naštetih namenskih glasbenih aplikacij, ki sicer niso brezplačne, naročnina na posamezno v povprečju stane šest evrov na mesec, a jih je z nekaj iznajdljivosti vsaj pol leta mogoče uporabljati brez plačila. Kako, preberite v tem članku: