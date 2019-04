Napake, ki jih dela ogromno ljudi: kako res dobro očistiti TV?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marsikdo se svojega sodobnega TV-zaslona pri čiščenju loti tako kot okna, kar je napaka, ki lahko napravo sčasoma poškoduje in uporabniku nakoplje finančno breme, saj bo morda moral plačati popravilo ali pa celo kupiti nov televizor. Pravilen način je pravzaprav zelo preprost in ne zahteva nobenega posebnega znanja, temveč le nekaj časa in natančnosti, končni rezultat pa je veliko boljši.