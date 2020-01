Fantastična novost za Chrome, ki jo mimogrede spregledaš

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta gumb se v brskalniku Chrome pojavi samo ob predvajanju zvoka in še takrat je precej neopazen, zato je povsem mogoče, da kdo sploh ne bo vedel za njegov obstoj.

Foto: Matic Tomšič

Gumb s seznamom in noto se v brskalniku Chrome po novi posodobitvi pojavi le takrat, kadar ena od spletnih strani predvaja zvok. To so lahko YouTube, Facebook, portal z novicami, predvajalnik glasbe.

Klik na gumb razkrije nadzorno ploščo z vsemi viri zvoka na trenutno odprtih zavihkih s spletnimi stranmi. Na nadzorni plošči je nato mogoče brez preklopa na želeni zavihek hitro prekiniti ali nadaljevati predvajanje zvoka oziroma preklopiti na naslednjo pesem.

Foto: Matic Tomšič

Bližnjice za hitro upravljanje z glasnimi spletnim stranmi bodo še posebej veseli uporabniki, ki imajo v Chromu navado odpirati ogromno zavihkov (primer zgoraj).

Za hitro nadaljevanje ali zaustavitev predvajanja glasbe, na primer, jim med petdesetimi ni več treba iskati zavihka, na katerem je YouTube, temveč lahko to preprosto storijo prek nove nadzorne plošče. Zadeva je lahko tudi zelo dobro orožje za hitro utišanje videoposnetkov, ki se na nekaterih spletnih straneh, ki se osvežujejo v ozadju, začnejo predvajati samodejno.

Google je novost za vse uporabnike razmeroma potiho izdal z zadnjo posodobitvijo brskalnika Chrome v četrtek. Če je kljub predvajanju vsebin v Chromu še ne vidite, ga zgolj posodobite na najnovejšo različico. Kako to storite:

