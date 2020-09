Dam največ 500 evrov. Kako dober prenosnik lahko kupim?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Procesor - AMD Ryzen ali vsaj Intel Core i3

Glavna izbira kupcev prenosnikov so bili dolgo procesorji znamke Intel, toda lani je za solidno alternativo končno poskrbel tudi proizvajalec AMD s procesorjem znamke Ryzen, ki v določenih scenarijih po zmogljivosti presega nekatere najbolj priljubljene Intelove procesorje v cenovnem razredu do 500 evrov, kot je Core i3.

Znamka Ryzen je proizvajalcu AMD vrnila nekaj stare slave, saj z dolgo dominantnim Intelom znova bije bolj pošten boj. Novi Ryzeni so Intelovim procesorjem namreč dali vetra, saj so v mnogih scenarijih hitrejši in hkrati cenejši. Foto: Pixabay

Večina kupcev prenosnika za takšno ceno se bo danes zato najverjetneje odločila za računalnik s procesorjem AMD Ryzen - najpogostejša modela v rangu do 500 evrov sta Ryzen 3 3200U in Ryzen 5 3500U - ali računalnik s procesorjem Intel Core.

Intel v 500-evrskem razredu največkrat zastopa Core i3, pazite pa, da dobite najnovejšo, deseto generacijo. Čip, ki je najpogostejši v prenosnikih tega cenovnega razreda, je Core i3-1005G1.

Kljub temu, da je AMD kupcem postregel z ugodnimi Ryzeni, Intel ostaja kralj industrije računalniških procesorjev. Njegov tržni delež je namreč še vedno nad 80 odstotki. Foto: Reuters

Občasno je mogoče za tako ceno najti tudi prenosnik z nekoliko hitrejšim procesorjem Intel Core i5-1035G4 ali pa še vedno dober Core i5 prejšnje generacije, toda prestarih (s predznakom 6 ali 7) raje ne kupujte. Kdor želi "raketo", torej Core i7, pa naj se pripravi, da bo končni ceni računalnika prištel še vsaj 200 evrov, največkrat še nekaj več.

Delovni pomnilnik (RAM) - ciljajte na osem gigabajtov

Več pomnilnika pomeni več programov oziroma obremenitev, s katerimi lahko vaš računalnik "žonglira" hkrati. Foto: Pikist

Morda vas bo mikalo, da kupite še cenejši računalnik, ki ima samo štiri gigabajte pomnilnika RAM, a na to raje pozabite. Že operacijski sistem Windows 10 ga potrebuje minimalno en gigabajt, še raje pa ima dva. Če temu dodate še "požiralca" pomnilnika, kot je spletni brskalnik Chrome, lahko hitro dosežete 100-odstotno obremenitev, to pa pomeni, ali upočasnitev delovanja računalnika ali pa zapiranje programov.

Osem gigabajtov je medtem za večino uporabnikov povsem dovolj za brezskrbno (občasno tudi zahtevnejšo) uporabo računalnika, dobra novica pa je, da ima toliko pomnilnika danes precej prenosnih računalnikov v cenovnem razredu do 500 evrov.

V večini spletnih trgovin je ob količini pomnilnika RAM, ki ga ima določen prenosni računalnik, pri nekaterih modelih dopisana informacija o "prostih režah". Izkoristite jo - če ima prenosnik prosto režo za delovni pomnilnik, to pomeni, da lahko računalnik kasneje nadgradite z dodatnim pomnilnikom in izboljšate njegovo zmogljivost. Foto: Wikimedia Commons

Pri zaslonu ni veliko manevrskega prostora

Če se cenovne omejitve držimo do "pike natančno", potem pri izbiri zaslona ni veliko manevrskega prostora, saj imajo tako rekoč vsi, ki stanejo nekje v bližini 500 evrov, zaslon z ločljivostjo Full HD (1.920 x 1.080 slikovnih točk), izbiramo pa lahko zgolj velikost.

Dimenziji, ki sta na voljo najpogosteje, sta 15 oziroma 17 "palcev". Upoštevajte, da na večjem zaslonu stvari sicer vidimo bolje, a je 17-palčni prenosnik zato obilnejši in težji od 15-palčnega, obenem pa tudi hitreje porablja baterijo.

Ko govorimo o zaslonih prenosnih računalnikov, 15 oziroma 17 palcev danes pomeni 15,6 oziroma 17,3 palce. Foto: Getty Images

Disk - druge izbire kot SSD praktično ni več, če lahko, pa najdite 512-gigabajtnega

Če bi prenosni računalnik za največ 500 evrov kupovali pred petimi leti, bi bil disk skoraj zagotovo prva komponenta, ki bi jo povozil čas.

V računalnikih za toliko denarja so bili diski SSD, ki nimajo premikajočih se delov in so bistveno hitrejši od klasičnih trdih diskov z vrtljivimi magnetnimi ploščami (HDD), takrat še bolj izjema kot pravilo.

Velika pocenitev pomnilnika flash, na katerem so zasnovani diski SSD, je medtem do danes prišla v tako rekoč vse prenosne računalnike, tudi najcenejše.

Večina diskov SSD v prenosnikih do 500 evrov ima 256 gigabajtov prostora za shranjevanje podatkov, najdejo pa se tudi izjeme, ki jih ponujajo 512.

SSD, ki v primerjavi s klasičnim diskom nima vrtečih se namagnetenih plošč in temelji na hitrem pomnilniku flash, je najpomembnejša nadgradnja za vsakega, ki želi starejšemu prenosniku (pa tudi namiznemu računalniku) podaljšati življenjsko dobo. Gre za razmeroma preprosto in predvsem poceni zamenjavo ključne računalniške komponente, ki tako rekoč nima minusov, plusi pa so opazni takoj – povečana odzivnost, nekajkrat hitrejše nalaganje operacijskega sistema, takojšnje odpiranje programov in datotek. Foto: Wikimedia Commons

Če nameravate na računalniku shranjevati veliko dokumentov, fotografij ali drugih datotek, morda ne bi bilo slabo, da poiščete računalnik s 512-gigabajtnim diskom, pa čeprav to pomeni, da boste morali sprejeti kompromis glede kakšne druge komponente.

Kompromisi



Kupci prenosnih računalnikov za največ 500 evrov morajo vedeti, da za toliko denarja od novega prenosnika ne smejo pričakovati preveč.



Osvetljena tipkovnica je funkcionalnost, ki je na cenejših prenosnikih bolj izjema kot pravilo. Foto: https://www.pikist.com/

Prenosni računalniki v tem cenovnem razredu bodo tako v veliki večini izdelani pretežno iz plastike, sprijazniti se bo treba z odsotnostjo osvetljenih tipk na tipkovnici, manjkale bodo namenske grafične kartice, kar pomeni, da se ti prenosniki ne bodo ravno izkazali pri poganjanju videoiger, odsotni bodo nekateri priključki, na primer thunderbolt in biometrična varovala, kot je na primer čitalnik prstnih odtisov.

Baterija

Kapaciteta baterij oziroma akumulatorjev prenosnih računalnikov je izmerjena v vatnih urah (Wh); več je načeloma bolje. V cenovnem razredu do 500 evrov najpogosteje najdemo prenosnike s kapacitetami baterij od 40 do 50 vatnih ur.

Številkam, ki jih proizvajalci navajajo o avtonomiji baterij njihovih prenosnih računalnikov, pogosto ne gre zaupati. To še posebej velja za nižji cenovni razred. Foto: PickPic

Ob nakupu se poskusite približati drugi številki, a ne za vsako ceno. Če to pomeni, da boste na račun boljše baterije izbrali slabši procesor, prenosnik pa boste tako ali tako večino časa imeli priklopljenega na polnilni adapter, se raje odločite za baterijo z nižjo kapaciteto.

Operacijski sistem - z Windowsi ali brez?

Prenosni računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 lahko začnemo uporabljati takoj po nakupu, a bo praviloma dražji od prenosnika z istimi komponentami brez nameščenega operacijskega sistema, saj moramo plačati tudi licenco za Windows 10.

Microsoft je operacijski sistem Windows 10 uporabnikom Windows 7 in 8.1 nekaj časa ponujal povsem brezplačno. Foto: Getty Images

To nam daje na izbiro tri možnosti - ali malce presežemo cenovno mejo 500 evrov ali pa se zadovoljimo z malenkost slabšimi komponentami oziroma kupimo računalnik brez operacijskega sistema in z ročno brezplačno namestitvijo Windows 10 sistem malce "izigramo".

Pri tem ni govora o nezakoniti "piratski" namestitvi Windows 10, temveč o prenosu operacijskega sistema neposredno z Microsoftove spletne strani (obsežna navodila v slovenščini, kako to storiti, so tukaj).

Windows 10 lahko (vsaj za zdaj) namreč namestimo in skoraj brez omejitev uporabljamo tudi brez licenčnega ključa za aktivacijo.

Po 30 dneh uporabe nas bo Microsoft znotraj operacijskega sistema nato začel opozarjati, da Windows 10 ni aktiviran, a razen nekaj, ne pretirano motečih kozmetičnih in sistemskih sprememb, se ne bo zgodilo nič.

Po nekaj dneh od začetka uporabe neaktiviranega operacijskega sistema Windows 10 se bo v spodnjem desnem kotu zaslona pojavilo to obvestilo. Foto: Microsoft

Neaktivirani Windows 10 sicer ne sprejema posodobitev sistema (razen kritičnih varnostnih). Sčasoma prenehajo delovati nekatere Microsoftove aplikacije, a za povprečno uporabo ta rešitev iz "sive cone" povsem zadostuje.

Od Microsofta je sicer kadarkoli mogoče kupiti licenčni ključ in aktivirati Windows 10, s čimer operacijskemu sistemu povrnete vso funkcionalnost, obenem pa tudi niste več v "prekršku", kar zadeva Microsoftove pogoje uporabe operacijskega sistema.

Znamka

Znamka prenosnega računalnika je v tej cenovni skupini pravzaprav najmanj pomemben kriterij, saj v veliki meri določa zgolj videz in začetno programsko opremo.

Lenovo, Dell, HP? Pravzaprav je vseeno, saj v cenovnem razredu do 500 evrov vsi ponujajo približno enako kakovostne prenosnike. Razlike bo našel zgolj pikolovec. Foto: Getty Images

Večina kupcev se bo najverjetneje odločila za eno od petih znamk, ki zastopajo pet največjih proizvajalcev prenosnih računalnikov z operacijskim sistemom Windows - Lenovo, HP, Acer, Dell in Asus. Prenosniki drugih proizvajalcev so, upoštevajoč cenovno omejitev do 500 evrov, na slovenskem trgu bolj izjema kot pravilo.