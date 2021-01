Začel se je prvi krog Naj Digi 2021 – zbiramo vaše predloge

Letos pametni telefoni tekmujejo v treh kategorijah (najboljši nakup, najzmogljivejši telefon in najboljša kamera), izbiramo pa tudi Naj Digi pametno uro, slušalke in trgovino z mobilnimi dodatki.

Izvedbeno skoraj enako kot lani, a tokrat z nekoliko drugačnimi tekmovalnimi kategorijami in pod prenovljenim imenom: v izboru Naj Digi 2021 bomo predvsem z glasovi bralcev izbrali naj pametne telefone v treh kategorijah ter naj pametno uro, naj slušalke in naj trgovino za mobilne dodatke.

Pri mobilnih telefonih bomo posebej izbirali najboljši nakup, to je najugodnejše razmerje med odlikami naprave in njeno ceno, najzmogljivejši telefon in tistega z najboljšo kamero oziroma fotoaparatom.

Foto: TSmedia

Predloge sprejemamo do 2. februarja

Od četrtka, 7. januarja, do torka, 2. februarja, poteka prvi del izbora, v katerem bralci predlagajo svoje favorite v vsaki izmed tekmovalnih kategorij. Predloge sprejemamo po posebnem glasovalnem obrazcu:

Pri vnosu vas prosimo za čim natančnejši zapis imena vašega favorita, saj če bo ta dvomljiv, predloga ne bomo mogli upoštevati.

Tekmujejo lahko vse naprave, ki so bile na prodaj ali dobavljive leta 2020 v Sloveniji. Isti časovni okvir velja tudi za trgovine, kjer lahko predlagate tako fizične kot tudi spletne trgovine, v katerih prodajajo dodatno opremo, ovitke in druge priboljške za mobilne telefone.

Med kandidati za najboljše bodo gotovo tudi tiste naprave, ki smo jih preizkusili in opisali v rubriki Vtisi sklopa Digisvet.

Nosljive naprave, kot so pametne ure, so vedno pogostejši spremljevalec vseh delov našega vsakdana, zato letos izbiramo tudi Naj Digi pametno uro, Foto: Getty Images

Glasovi bralstva so največja utež

Po preteku prve stopnje bomo tiste naprave in trgovine, ki so prejele največ predlogov, uvrstili v drugi del glasovanja. O zmagovalcu bodo v največji meri ponovno odločali vaši glasovi – po drugem delu glasovanja, ki bo potekalo od 10. februarja do 17. marca, bomo vsem napravam in trgovinam, ki si bodo priborile drugi krog, razdelili točke glede na njihovo uvrstitev po številu prejetih glasov.

Tako dosežene točke bodo imele 80-odstotni delež pri skupnem številu točk za naprave, pri ocenjevanju trgovin za mobilne dodatke pa bodo že predstavljale končni izid.

Nova kategorija v letošnjem izboru so tudi slušalke Foto: Getty Images

Štiričlanska komisija za enopetinski delež pri napravah

Preostalih 20 odstotkov skupnega števila točk za naprave bodo prinesle točke ocenjevalne komisije, ki jih bo podelila na enak način, kot bodo podeljene točke bralcev. Komisija ne bo ocenjevala trgovin.

V ocenjevalni komisiji bo po en predstavnik treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev (Telekom Slovenije, A1 Slovenija in Telemach) in urednik rubrike Digisvet medija na Siol.net.

To so zmagovalci lanskega izbora, ki je zajemal samo mobilne telefone in se je zato imenoval Naj mobitel. Letos izbiramo še pametne ure, slušalke in trgovine z mobilnimi dodatki, zato je ime izbora od letos Naj Digi.

Nekdo bo imel tudi srečno roko

Poleg tega, da bodo bralci Siol.net tako imeli priložnost izkazati svojo podporo napravam in trgovinam, ki so jih najbolj prepričale, bodo s sodelovanjem v glasovanju lahko osvojili tudi praktično nagrado. Žreb bo potekal tako po prvem krogu kot tudi po drugem.

V prvem krogu bodo podeljene štiri nagrade, seznam nagrad za drugi krog pa se še dopolnjuje. Dodatne podrobnosti in pravna obvestila pa so na voljo v pravilih in pogojih.

Vabljeni k sodelovanju, za zdaj najprej z vašimi predlogi!