Šest telefonov, ki se jih po mnenju bralcev najbolj splača kupiti

V finale letošnjega izbora Naj Digi ste v podkategorijo Najboljši nakup z vašimi glasovi uvrstili šest pametnih telefonov, ki kupcu ponujajo dobro razmerje med kakovostjo in ceno. To so Apple iPhone 13 Pro, Huawei nova 9, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy S21 FE 5G, Xiaomi Poco X3 Pro in Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Spoznajmo jih malce podrobneje. Predstavljeni so po abecednem vrstnem redu.