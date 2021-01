Prihajajo predlogi za tekmovalce Naj Digi – ali je med njimi tudi vaš?

Vaše predloge, ki bodo odločali, kateri mobilni telefoni, pametne ure in spletne trgovine se bodo potegovali za letošnje nazive Naj Digi, sprejemamo do 2. februarja. Ali ste že predlagali svoje favorite?

Letošnji izbor poleg mobilnih telefonov zajema tudi pametne ure in trgovine z mobilnimi dodatki, a je še vedno največ zanimanja in največ različnih predlogov za mobilne telefone, ki se potegujejo v treh kategorijah: najboljši nakup, najzmogljivejša naprava, slušalke in najboljši fotoaparat.

Največ predlogov za mobilne telefone

Prvi del izbora še ne določa zmagovalcev – naprave in trgovine, ki so prejele največ predlogov, se bodo uvrstile v drugi krog, v katerem bodo glasovi bralcev in žirije (v razmerju 4 : 1 za bralce) odločali o zmagovalcu, kot to opredeljujejo pravila in pogoji izbora.

Največ zanimanja je, kot bi tudi pričakovali, za mobilne telefone. Tako smo do zdaj prejeli predloge za mobilne telefone sedmih različnih proizvajalcev, posameznih modelov pa je približno dvakrat toliko.

Do zdaj med predlogi pametne ure (in zapestnice) osmih proizvajalcev

Čeprav je skupno število prejetih predlogov in predlaganih modelov za pametne ure nekoliko manjše kot za mobilne telefone, je med predlaganimi pametnimi urami kar osem različnih proizvajalcev. Nekateri bralci so v tej kategoriji predlagali pametne športne zapestnice, ki sicer niso klasične pametne ure, a jih bomo upoštevali, ker imajo skupni imenovalec nosljivih naprav.

Pametne ure že dolgo niso več zgolj spremljevalec rekreacije. Foto: Getty Images

Seveda pa je od števila prejetih predlogov za posamezne naprave odvisno, katere se bodo uvrstile v drugi krog, v katerem bomo predvsem z vašimi glasovi dobili zmagovalce.

Naj Digi trgovino izbirajo izključno bralci

Daleč največje je število proizvajalcev, katerih izdelke ste predlagali v kategoriji slušalk. Mnogi izmed njih so prisotni samo z enim modelom, čeprav večina proizvajalcev, ki ponujajo pametne telefone, nudi tudi svoje slušalke.

Letos za naslov Naj Digi tekmujejo tudi slušalke (fotografija je simbolična). Foto: Getty Images

Edina kategorija, kjer bodo odločali izključno glasovi bralcev, so trgovine z mobilnimi dodatki – samo v tej kategoriji ni predvideno ocenjevanje žirije, ki je sicer štiričlanska: po en predstavnik redakcije Digisveta in vsakega od treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev.