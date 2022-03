Naj Digi 2022: glasovi so prešteti, zmagovalci so …

Zmagovalce smo dobili tako, da smo skladno s pravili in pogoji v drugem krogu uvrstitev glede na glasove bralcev upoštevali s štiripetinskim deležem, glasove komisije (razen pri trgovini z mobilnimi dodatki, kjer so odločali izključno glasovi bralcev) pa z enopetinskim.

Končna uvrstitev je tako ostala povsem enaka, kot če bi upoštevali samo glasove bralcev, čeprav je komisija, njo sestavljajo po en predstavnik treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev in predstavnik uredništva Digisvet na Siol.net, v posameznih kategorijah imela nekoliko drugačne preference.

Pametne ure so postale naše spremljevalke tako pri športu in rekreaciji kot pri vsakdanjih opravilih.

Kako smo dobili zmagovalce

Spomnimo, v drugi krog so se uvrstile tiste naprave in trgovci, ki ste jih v prvem krogu bralci največkrat predlagali. Sodelovale so lahko le tiste naprave, ki so bile na voljo v letu 2021, zato so med njimi tudi takšni, ki so zdaj že dobili svoje naslednike.

Uvrstitev prvih treh v vsaki kategoriji (prva številka v oklepajih predstavlja delež prejetih glasov bralcev, druga številka pa skupno število točk ob upoštevanju glasov komisije, kjer je ta sodelovala, in ustreznih utežnih deležev glede na pravila in pogoje izbora)



Pametni telefon – najboljši nakup

1. Samsung Galaxy S21 FE 5G (35,9 / 10)

2. Samsung Galaxy A51 (23,0 / 8,4)

3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro (13,0 / 7,8)

Več o zmagovalcu:



Najzmogljivejši mobitel

1. Samsung Galaxy S21 Ultra (38,0 / 10)

2, Samsung Galaxy Z Fold3 (20,2 / 8,8)

3. Apple iPhone 13 Pro (19,0 / 8,2)

Pametni telefon – najboljša mobilna kamera

1. Samsung Galaxy S21 Ultra (49,7 / 9,8)

2, Apple iPhone 13 Pro (18,4 / 9,2)

3. Xiaomi 11T Pro (10,5 / 8,0)

Več o zmagovalcu:



Pametna ura

1. Samsung Galaxy Watch 4 (30,4 / 9,8)

2, Huawei Watch GT 3 (17,2 / 8,8)

3. Apple Watch 7 (15,6 / 8,4)

Slušalke

1. Samsung Galaxy Buds (28,7 / 9,4)

2. Apple AirPods Pro (21,4 / 9,2)

3. Sony WH-1000XM4 (18,9 / 8,2)

Trgovina z mobilnimi dodatki

1. E-trgovina Telekoma Slovenije (35,6 / 10)

2, Big Bang (20,6 / 9)

3. Gizzmo.si (20,4 / 8)

Imena štirih nagrajencev, ki se jim bo sreča nasmehnila v drugem krogu in jim namenila eno od nagrad – glavna je pametni telefon Nokia G20 – bomo objavili pozneje, ko bomo prejeli uradni zapisnik žrebanja pri organizatorju.