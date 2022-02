Naj Digi 2022: glasovanje v drugem krogu je odprto!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vaše glasove, ki prispevajo največji del točk za skupno uvrstitev, sprejemamo do 11. marca, četverici s srečno roko bo žreb namenil eno od zanimivih nagrad.

Po končanem prvem krogu izbora Naj Digi so si naprave in trgovine, ki ste jih največkrat predlagali, priborili svoje mesto na glasovnicah drugega kroga. O zmagovalcih bodo v pretežni meri odločali bralci.

V šestih kategorijah 35 finalistov

V vsaki od kategorij z napravami (tri kategorije za pametne mobilne telefone, pametne ure in slušalke) se je v drugi krog uvrstilo po šest kandidatov, v kategoriji trgovine z mobilnimi dodatki pa je v drugem krogu pet kandidatov.

Kakovost kamer je uporabnikom ena od pomembnejših lastnosti pametnih telefonov, zato je v izboru Naj Digi posebna kategorija pametni telefon z najboljšo kamero. Foto: Getty Images

Zmagovalca bodo odločali glasovi bralcev, ki imajo štiripetinski utežni delež v skupnem seštevku, in mnenje ocenjevalcev komisije, ki ima preostali enopetinski delež v skupnem seštevku. V komisiji je po en predstavnik treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev in uredništva Digisveta na Siol.net.

Pri trgovinah si je svojo priložnost v drugem krogu na podlagi vaših predlogov izborilo pet trgovin. To je tudi edina kategorija, kjer bodo zmagovalca določili izključno glasovi bralcev.

Pametne telefone ocenjujemo v treh kategorijah: najboljši nakup, najzmogljivejša naprava in najboljša mobilna kamera.

Glavna nagrada drugega kroga: pametni telefon

Vse podrobnosti o glasovanju so opredeljene v pravilih in pogojih, do glasovnice pa lahko dostopate prek te povezave. Glasovanje je odprto dober mesec, natančneje do 11. marca.

Glavna nagrada drugega kroga za "volivca", ki bo imel največ sreče v drugem krogu izbora Naj Digi 2022, je pametni telefon Nokia G10. Foto: HMD Global / S. C.

Že v prvem krogu se je sreča nasmehnila nekaterim izmed bralcev, ki so posredovali svoje predloge, in jim namenila praktične nagrade, v drugem krogu pa bo organizator, družba TSmedia, ki je med drugim izdajatelj medija Siol.net, podelil štiri nagrade. Najsrečnejši bralec, ki bo oddal svoj glas, bo postal lastnik pametnega telefona Nokia G10, podelili bodo tudi dvoje brezžičnih slušalk in en Select Box.