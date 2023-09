Strel v koleno, kot ga ni bilo že dolgo: "Tako zelo močno ste zaj..."

Ameriškemu podjetju Unity, ki je ustvarilo istoimenski grafični pogon in komplet razvijalskih orodij za uporabo v videoigrah, ta je ena od glavnih izbir razvijalcev videoiger, ki nimajo sredstev za razvoj lastnega, je ta teden uspelo razjeziti in v razburjenju poenotiti tako rekoč celotno igričarsko industrijo.

V podjetju Unity so sprejeli nova pravila glede licenciranja pogona Unity, ki med drugim predvidevajo zaračunavanje provizije ob vsaki namestitvi tako rekoč katerekoli videoigre, narejene v pogonu Unity, če bo ta presegla vsaj 200 tisoč namestitev (ali milijon v drugih licenčnih paketih). Dajatve naj bi bile celo retroaktivne, kar pomeni, da bi od 1. januarja 2024, ko začnejo veljati nove smernice, določeni razvijalci podjetju Unity že dolgovali denar.

Pogon Unity je bil uporabljen pri razvoju približno polovice vseh mobilnih videoiger, ki so danes na razpolago uporabnikom. Foto: Shutterstock

Unity je ogrodje za razvoj videoiger, ki med drugim vključuje grafične elemente, kot so animacije, zvočni učinki in druga infrastruktura ter orodja, ki omogočajo postavitev temeljev, na katerih bo zgrajena nova videoigra. Priljubljen je predvsem pri razvijalcih, ki nimajo ali časa ali sredstev, da bi ustvarili lasten pogon. To je sicer mogoče, a je drago in časovno zelo zamudno, obenem pa gre za velik tehnični izziv. Unity je eden od dveh zelo priljubljenih tovrstnih pogonov, drugi je Unreal Engine, ki ga je razvilo podjetje Epic Games.

Odločitev podjetja Unity je med razvijalci videoiger, predvsem med manjšimi in neodvisnimi, ki so bolj odvisni od pogona Unity, sprožila salve zgražanja. V prvi vrsti zato, ker je poteza popoln odmik od dolgoletne filozofije podjetja Unity, da za licenciranje pogona razvijalcem nikoli ne bo obesilo dodatnih stroškov, pa tudi zato, ker mnogi mlajši razvijalci, ki so izdali uspešno igro ali več njih, tega ne morejo privoščiti.

Kritiki poteze podjetja Unity so izpostavili tudi nevarnost, da bi skupnosti igralcev organizirano nagajale razvijalcem videoiger in na svoje računalnike mnogokrat namestile in nato izbrisale njihove igre, ustvarjene s pogonom Unity, to pa bi se lahko štelo v razvijalčevo kvoto namestitev, za katere bi moral plačevati dodatno dajatev. Foto: Shutterstock

Massive Monster, razvijalci zelo uspešne strategije Cult of the Lamb, so igralce že pozvali, naj igro kupijo, dokler jo še lahko, ker jo bodo 1. januarja izbrisali iz vseh digitalnih trgovin, kjer jo je mogoče dobiti.

Buy Cult of the Lamb now, cause we're deleting it on Jan 1st. 😘 https://t.co/nSWg9DP0sh — Cult of the Lamb 💅 🌈 (@cultofthelamb) September 12, 2023

Britanski razvijalec Garry Newman, prvi mož studia Facepunch, je na svojem blogu objavil zapis "Unity se lahko j***" in podjetju v prvi vrsti očital predvsem spreminjanje pogojev licenciranja pogona, ne stroškov, ki bi bili povezani s tem. Napovedal je tudi, da naslednik zelo priljubljene igre Rust zagotovo ne bo ustvarjen v pogonu Unity (Rust namreč je).

Na spletnih forumih se pojavljajo špekulacije, ali je ideja o zaračunavanju dodatnih stroškov strankam, ki že uporabljajo licenco za pogon Unity, zrasla na zelniku izvršnega direktorja podjetja Johna Riccitiella. Ta je Unity sicer uspešno vodil od leta 2014, pred tem pa je bil direktor studia in založnika Electronic Arts. Riccitiello je bil velik zagovornik tako imenovanih mikrotransakcij, torej plačevanja za dodatne ugodnosti znotraj videoigre po tem, ko je igralec že plačal polno ceno za videoigro. Nekoč je med drugim predlagal, da bi lahko igralci vojaške serije Battlefield, ki bi jim med spletnim bojevanjem zmanjkalo nabojev, za en dolar takoj napolnili šaržer. Foto: David Fitzgerald/Web Summit | Wikimedia Commons

Sploh prvo izjavo za javnost je po oznanilu podjetja Unity, da 1. januarja 2024 spreminjajo pogoje uporabe, izdal studio Mega Krit, razvijalec izredno uspešne potezne fantazijske igre Slay The Spire. Med drugim so zapisali, da bodo novo igro, ki jo razvijajo že dve leti, kljub vsem tegobam migrirali na drug pogon. Sporočilo za javnost so končali z očitkom: "Nikoli doslej še nismo izdali sporočila za javnost. Tako zelo ste zaj..."

Na nove smernice licenciranja pogona Unity se še niso odzvali velikani industrije, kot sta Microsoft in Valve, ki upravljata vsak svojo trgovino z videoigrami, iz katerih je mogoče prenašati tudi igre, narejene s pogonom Unity, pa tudi ne Niantic, razvijalec megauspešnice Pokemon Go (prav tako razvit z Unity), ki je do zdaj zbral že eno milijardo prenosov na pametne telefone uporabnikov po vsem svetu.

Kaj o vsem skupaj pravita Microsoft in Valve, je pomembno predvsem zato, ker je Unity zaradi ogorčenega odziva igričarske srenje nekoliko spremenil prvotni načrt za zaračunavanje namestitvenih dajatev - te naj bi na koncu plačevali distributerji, torej entitete, ki upravljajo platforme za nakupovanje in prenose videoiger.

Grožnje s smrtjo, insajderji pa so delnice prodajali še pred viharjem



Poslovni medij Bloomberg je medtem poročal, da je moralo podjetje Unity v četrtek začasno zapreti pisarni v San Franciscu, kjer ima sedež, in Austinu v Teksasu, saj so prejeli grožnje s smrtjo.



Cena delnice podjetja Unity je od torka, ko so oznanili spremembo, padla za okrog osem odstotkov. Več medijev je sicer poročalo, da so zaposleni v podjetju Unity, vključno z direktorjem Johnom Riccitiellom, v tednih in dneh pred 12. septembrom, ko so razkrili nova pravila licenciranja pogona, prodajali delnice podjetja.