Nova vrsta zabave, ki je obnorela Slovence

Telekom Slovenije je prepoznal priljubljenost igranja iger tudi pri nas ter z nadgradnjo pametne platforme NEO ponudil možnost igranja iger v oblaku (tako imenovani cloud gaming) prek televizije. A kaj pojem igranja v oblaku pravzaprav pomeni? Zagotavlja najsodobnejšo igričarsko izkušnjo videoiger na katerikoli pametni napravi z internetno povezavo, in sicer v najvišji kakovosti, značilni za videokonzole. Brez velikih prenosov datotek in zamudnih posodobitev, z enim samim klikom do neomejenega dostopa širokega nabora iger, vse to za dostopno mesečno naročnino. Igre za vsakogar, povsod in v vsakem trenutku.

Igranje iger tako prinaša številne prednosti. Ključna prednost je enostaven dostop do kakovostne igričarske izkušnje na ravni konzole – brez konzole. Gre tudi za cenovno privlačen naročniški model igranja iger. Brez nakupa posameznih iger in dodatne strojne opreme je igričarstvo v oblaku dostopnejše in cenovno ugodnejše. Za igranje uporabnik potrebuje le igralni plošček – z NEO Igrami deluje pestra izbira ploščkov, od univerzalnih do ploščkov poznanih konzol (Xbox, PS … ).

Telekom Slovenije se je pri razvoju rešitve za igre v oblaku povezal z vodilnim svetovnim ponudnikom iger v oblaku, družbo Gamestream. Ti napovedujejo, da bo igranje kjerkoli, kadarkoli in na katerikoli napravi kmalu nova realnost, izbor iger pa bo, podobno kot se je v zadnjih letih zgodilo s platformami za pretakanje videovsebin, vedno večji. Že danes pa je ponudba iger, ki jih lahko igrate prek platforme NEO, izjemno bogata.

Kakšne igre so na voljo?

Se pri videoigrah najraje vživite v športne, intelektualne ali fantazijske in akcijske junake? Radi razmišljate strateško in nekaj korakov vnaprej ali raje vidite, da odloča kombinacija instinktivnih odzivov? Med žanri iger bo zagotovo vsak našel nekaj zase, katalog NEO Iger namreč ponuja igre za prav vsakega. Na voljo so akcije, igre vlog, pustolovščine, simulacije, strategije, športne igre, uganke, igre za otroke in igre za več igralcev.

Pri Telekomu Slovenije odgovarjajo, da so posebej priljubljene predvsem športne, dirkalne in akcijske ter nekatere otroške igre. Med njimi uporabniki veliko igrajo WRC 6 FIA World Rally Championship, Aqua Moto Racing Utopia, MotoGP™17, Split/Second: Velocity, MXGP – The Official Motocross Videogame, F1™ 2018, Gravel in Dogfight 1942, ki tešijo apetite ljubiteljev kopenskih, zračnih in vodnih dirk, svojo zabavo pa so v dirkanju našli tudi otroci, ki lahko igrajo Disneyjeve oziroma Pixarjeve Cars 2: The Video Game in prikupno igro Anarcute, medtem ko teniški navdušenci z igro Tennis World Tour: Roland Garros Edition lahko tekmujejo na virtualnem Roland Garrosu.

Decembra so se obstoječi ponudbi iger pridružile naslednje igre: Astérix & Obélix XXL: Romastered, Yooka Laylee, Homefront (2011) in Skelatack, akcijska pustolovščina, v kateri boste morali skakati, sekati in si utirati pot skozi podzemlje ter ustaviti človeško grožnjo.

V igri Astérix & Obélix XXL: Romastered vas bo pot vodila v Normandijo, Grčijo, Egipt in nazadnje v Rim, kjer boste vaščane v vlogi Asterixa in Obelixa reševali iz krempljev Cezarja.

V igri Homefront (2011) se lahko pridružite odporniškemu gibanju in se borite za svobodo proti prevladujoči vojaški sili.

Raziščite ogromne, čudovite svetove v igri Yooka Laylee, spoznajte (in premagajte) nepozabno zasedbo likov in nakopičite kup zbirateljskih predmetov. Prijateljska dvojica Yooka (zeleni) in Laylee (netopir) se poda na izjemno pustolovščino, da bi onemogočila odurneža po imenu Capital B.

Zabava za vso družino

NEO Igre so namenjene zabavi za vso družino: prijazne so tako do staršev kot do otrok, saj lahko otroku nastavite profil, v katerem se bodo prikazovale le igre, primerne za njegovo starost (evropski sistem PEGI).

Starši bodo veseli dejstva, da je poleg žanrsko kategoriziranih iger pri vsaki igri zapisana tudi starostna omejitev PEGI (vseevropski informacijski sistem za igre, op. p.; 3, 7, 12, 16, 18 let), po kateri se je dobro ravnati, ko boste presojali o ustreznosti posameznih iger, oziroma vam lahko pomaga pravilno izbirati in priporočati igre (sistem PEGI se ne nanaša na težavnost posameznih iger). Otroku lahko tako nastavite profil, v katerem se bodo prikazovale le igre, primerne za njegovo starost (evropski sistem PEGI).

Dobrodošla je tudi možnost ustvarjanja več profilov. Tako lahko NEO Igre upravlja več igralcev, družinskih članov, ki lahko igrajo isto igro, vsakemu pa se napredek shranjuje ločeno. Ko se igre naveličate, jo preprosto zaprete in NEO vas vrne na začetni zaslon, na katerem lahko izberete drugo igro.

Kaj potrebujete za igranje?

Navigacija in opisi iger so v slovenščini, jezik iger pa je angleščina. Igre ne vsebujejo nakupov in so brez oglasov. Uporabniška izkušnja je preprosta in varna. Čaka vas igralna izkušnja, kot ste je vajeni na najbolj priljubljenih igralnih konzolah.

Potrebujete le: NEO Smartbox, optično povezavo in igralni plošček, med katerimi priporočamo Logitech F710, ta bo igri ponudil doživeto izkušnjo. Igralni plošček povežite z igrami NEO in se na svojem televizorju preprosto preizkusite v številnih igrah, primernih za vso družino in vse starosti. Brezžični igralni plošček Logitech F710 se lahko pohvali z odličnimi lastnostmi, hitrim delovanjem in prilagodljivim obračanjem, brezžična povezava pa skrbi za popolnoma nemoteno delovanje in hitre odzive.

Za NEO Igre lahko poleg igralnega ploščka Logitech F710 uporabljate tudi igralne ploščke Logitech F310, Sony PS4 ali Xbox One, če jih na NEO Smartbox priključite z ustreznim USB-kablom. Za igre, ki jih lahko hkrati igrata dva uporabnika, potrebujete dodatno tudi USB-razdelilnik, ki je na voljo tudi v E-trgovini Telekoma Slovenije.

Igralni plošček kot odlična ideja za darilo Poleg odličnih lastnosti je lahko priporočeni brezžični igralni plošček Logitech F710 tudi odlična ideja za praznična obdarovanja. V E-trgovini Telekoma Slovenije ga lahko kupite za samo 30 evrov.

Cenovno privlačen način igranja iger

Prvi mesec je uporaba NEO Iger povsem brezplačna (potrebna je optična povezava), nato pa boste za uporabo primaknili osem evrov na mesec. Če doma nimate zmogljivega igralnega računalnika oziroma klasične igralne konzole (ki prav tako nista ravno poceni), pa bi vseeno radi odigrali partijo najrazličnejših iger, ne da bi se pri tem ukvarjali z nameščanjem iger ali zanje plačevali drage zneske, so NEO Igre vsekakor izjemno dobra izbira.

Gre za cenovno izredno privlačen naročniški model igranja iger. Za posamezno priljubljeno igro je treba odšteti več deset evrov, v praksi pa se velikokrat izkaže, da le redkokdo preigrava le eno igro, temveč jih igra več. Za nakup desetih iger na leto lahko tako hitro odštejete 500 evrov, če upoštevamo, da posamezna stane 50 evrov. A dejstvo je, da najnovejše izvedenke priljubljenih videoiger in videosimulacij lahko stanejo tudi več.