Na znamenitem mostu čez Sočo bo kmalu pokalo

Isonzo, kar je sicer italijansko ime za reko Sočo, bo tretje nadaljevanje serije videoiger WW1, ki poskušajo karseda pristno simulirati največje bitke prve svetovne vojne. Predhodnika Verdun in Tannenberg sta, kot razkrivata že njuni imeni, uprizorila bitko pri Tannenbergu, prvi večji spopad prve svetovne vojne, in pa znamenito bitko pri Verdunu.

Oglejte si napovednik za WW1 Isonzo:

Isonzo (Follow-Up to WW1: Verdun) - Official Announcement Trailer



The third game in the WW1 first-person shooter series that follows Verdun and Tannenberg. This one is set in the Italian Alps on the Italian Front of the war.



Coming to Xbox Series, PS5 and Steam pic.twitter.com/wCF7R6gmIM