Microsoft spisal zgodovino in vrgel rokavico velikemu rivalu

Ameriški računalniški gigant Microsoft se bo podpisal pod drugi največji posel v zgodovini industrije videoiger . V ponedeljek so oznanili prevzem podjetja ZeniMax Media, ki je lastnik nekaterih najuspešnejših in najbolj prepoznavnih razvijalcev videoiger na svetu. 6,4 milijarde evrov vreden posel je taktična poteza Microsofta, ki se pripravlja na hud jesenski boj z enim od svojih največjih tekmecev.

10. novembra Microsoft na police trgovin po vsem svetu po sedmih letih pošilja novo generacijo svoje igralne konzole Xbox, in sicer modela Xbox Series X in Xbox Series S.

Le dva oziroma devet dni pozneje na ameriški oziroma evropski trg prihaja tradicionalno največji tekmec Xboxa, in sicer konzola Playstation 5, ki jo proizvaja japonski Sony.

Cena Microsoftove igralne konzole Xbox Series X, zmogljivejše od obeh novincev, bo na evropskem trgu enaka ceni Playstationa 5 z optičnim pogonom. Za vsako od konzol bo treba odšteti 499 evrov. Foto: Microsoft

Playstation in Xbox sta že dve desetletji trpka rivala, a je do zdaj, kar zadeva prodajne številke, krajšo vselej potegnil Microsoft. Sony je, na primer, v sedmih letih od izida prodal več kot dvakrat toliko konzol Playstation 4 kot Microsoft svojih Xboxov One.

Razlog za takšen razkorak je po mnenju večine igralcev jasen. Xbox ima morda res bolj zmogljivo strojno opremo, toda Playstation dobi boljše igre, in navsezadnje je to tisto, kar šteje.

Sonyju je številne razvijalce namreč uspelo prepričati, da so (izjemne) igre naredili samo za Playstation, in se zato lahko pohvali z največ tako imenovanimi ekskluzivami. Res dobre serije videoiger ali posamične igre, ki so na voljo samo za Xbox, so medtem razmeroma redke.

Seznam imenitnih ekskluziv za Playstation, torej videoiger, v katerih lahko uživajo samo kupci Sonyjevih konzol, je precej obsežen (Gran Turismo, The Last of Us, Street Fighter, Uncharted, Ghost of Tsushima, Bloodborne, God of War, Marvel Foto: Reuters

Zdaj se bo razmerje moči morda malce spremenilo. Microsoft bo z nakupom podjetja ZeniMax Media namreč pod svojo streho dobil razvijalce, ki v svetu videoiger nekaj pomenijo in tudi narekujejo trende, njihove igre pa se prodajajo kot vroče žemljice.

Najbolj prepoznavno ime, ki bo po novem nosilo tudi Microsoftov prapor, je Bethesda Game Studios, razvijalec in založnik svetovno znanih serij videoiger The Elder Scrolls in Fallout.

Skyrim, peti del serije The Elder Scrolls, ki ga je Bethesda izdala leta 2011, je ena od dvajsetih najbolje prodajanih videoiger vseh časov.

Novonastalo zavezništvo Microsofta in njegovega Xboxa ter studia Bethesda je v industriji videoiger brez doma ena od novic leta. Bethesda namreč dela res težkokategorne videoigre, ki lahko same prodajajo igralne konzole. Foto: Microsoft

Skupaj z ZeniMax Medio se pod Microsoftovo okrilje seli tudi "težkokategornik" id Software, eden najpomembnejših razvijalcev v zgodovini industrije videoiger, ki velja za utemeljitelja in popularizatorja 3D-grafike.

Kot je v izjavi za javnost ob novici o prevzemu ZeniMax Media dejal direktor Microsofta Satya Nadella, je podjetje s tem nakupom podvojilo svojo "floto" na področju videoiger.

Prodaja ZeniMax Medie za 6,4 milijarde evrov je sicer drugi največji prevzem v industriji videoiger. Še slabo milijardo več je kitajski Tencent leta 2016 odštel za finskega razvijalca mobilnih videoiger Supercell. Posel Microsofta in ZeniMax Medie bo sicer dokončno sklenjen prihodnje leto.

Microsoft je leta 2014 sicer izvedel še en milijardni nakup, in sicer je za dobri dve milijardi evrov kupil švedski Mojang. Gre za razvijalca Minecrafta, z 200 milijoni izvodov najbolje prodajane videoigre vseh časov. Foto: Getty Images