Japonec ima Playstation, kot ga nima nihče drug na svetu

Izvršni direktor Microsoftove divizije za videoigre in ekosistem igralne konzole Xbox se je mudil v japonski prestolnici Tokio, kjer je med 21. in 24. septembrom potekala igričarska konvencija Tokyo Game Show. Ko se je srečeval z ljubitelji konzole Xbox in odgovarjal na njihova vprašanja, je do njega pristopil eden od obiskovalcev konvencije in ga prosil, če mu lahko podpiše konzolo, toda ne Xboxa.