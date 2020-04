Drakonski ukrep Kitajske: poslovite se od svojih prijateljev

Kaplja čez rob naj bi bila izjemno nepolitična videoigra

V začetku tedna je bila na Kitajskem iz prodaje umaknjena izjemno priljubljena nova Nintendova videoigra Animal Crossing: New Horizons, v kateri igralec prevzame upravljanje zapuščenega otoka, tam zgradi hiše in posadi rožice, se spoprijatelji z govorečimi živalmi in na otok povabi druge igralce, ki jih spozna prek spleta.

Gre za eno od – s političnega vidika – najbolj benignih videoiger ta hip, ki pa so jo igralci v Hongkongu zaradi kreativne svobode, ki jo ponuja Animal Crossing, izkoristili za protestiranje zoper hongkonški politični vrh.

Prav dogajanje v Animal Crossing naj bi bilo kaplja čez rob, ki je Kitajsko komunistično partijo potisnila proti sprejetju novih ukrepov za zajezitev spletne komunikacije Kitajcev z zunanjim svetom.

Kot piše tajvanski medij Taiwan News, ki izhaja v angleškem jeziku, kitajski vladi ni všeč tako imenovani vakuum nadzora v spletnih videoigrah, ki Kitajcem omogoča neregulirano druženje in izmenjavo informacij z osebami iz drugih držav.

Kitajci so v videoigre dobesedno zaljubljeni. Tamkajšnji trg predstavlja približno četrtino svetovnega in je po prihodkih leta 2018 že presegel ameriškega, ki sicer velja za najpomembnejšo gonilno silo industrije videoiger. Foto: Reuters

Kitajci bodo lahko igrali samo še z drugimi Kitajci

Kitajska naj bi tako že pripravljala sveženj zakonov, ki bodo interakcije v spletnih videoigrah omejili izključno na kitajski internet.

To pomeni, da se lahko igralci drugod po svetu počasi poslovijo od svojih kitajskih prijateljev, s katerimi se družijo ob videoigrah, piše Taiwan News.

Popoln nadzor tudi v virtualnih svetovih

To je sicer še najbolj mil od drugih napovedanih ukrepov, o katerih poroča tajvanski medij.

Kitajska naj bi razvijala mehanizme za poostren nadzor nad dogajanjem tako v spletnih videoigrah kot v igrah za enega igralca, ki zahtevajo povezavo s spletom zaradi protipiratskih ukrepov. Iz spletnih iger naj bi se poslovili vzdevki, kar pomeni, da bi se morali igralci predstavljati z lastnimi imeni in priimki.

Kitajska je tudi največji svetovni trg za e-šport oziroma profesionalno igranje videoiger. Od tam izhaja tako največ gledalcev e-športa kot največ tekmovalcev na svetu. Kitajci se lahko vpišejo tudi na študij e-športa, profesionalni igralec in organizator e-športa pa sta tudi uradno priznana poklica. Foto: Reuters

Prepovedane bi bile tudi igre s tematiko živih mrtvecev in pandemij, na kar so na Kitajskem zdaj zelo občutljivi – pred kratkim so prepovedali nadaljnjo distribucijo igre Plague, Inc. iz leta 2012, v kateri je naloga igralca razviti virus, ki mora okužiti čim večji del sveta. Prepoved bi zajela tudi igre, ki omogočajo manipulacijo terena in celo igranje domišljijskih vlog, zadnje je ena od najbolj priljubljenih zvrsti videoiger.

Kitajska je že lani sprejela dva pomembna ukrepa, ki urejata področje videoigre, in sicer neke vrste policijsko uro za mlajše igralce, s katero kitajske oblasti omejujejo čas, ki ga mladi Kitajci preživijo pred zasloni, in pa zgornjo mejo denarja, ki ga lahko kitajski igralci porabijo za virtualne nakupe v videoigrah.



Gre za ukrep za zajezitev odvisnosti od videoiger, ki je zelo velika težava sodobne kitajske družbe.

Odvisnike od videoiger pošiljajo v komune za prevzgojo, kjer mladi Kitajci tudi umirajo

Številni kitajski starši so prestrašeni, da bi zasvojenost z internetom, ki jo na Kitajskem obravnavajo kot resno bolezen, zastrupila um njihovih otrok, zato jih pošiljajo v posebna taborišča za odvajanje od tehnologije. V marsikaterem se mladostnikov lotijo z vojaško disciplino in celo nasiljem. Foto: Reuters

Kitajska vlada je odvisnost od interneta in tehnologije leta 2008 uradno razglasila za bolezen. Poročilo kitajske vladne organizacije za varovanje interesov mladine je v študiji leta 2010 nato razkrilo, da je na Kitajskem 24 milijonov zasvojencev z internetom, ki so stari med šest in 29 let.

Prepričanje številnih Kitajcev, da odvisnost od interneta ni le bolezen, temveč tudi duševna motnja, so unovčile različne vladne in nevladne organizacije, ki so odprle posebne zavode za zdravljene odvisnosti od interneta in tehnologije.

Te komune, na Kitajskem jih je bilo ob zadnjem štetju leta 2017 več kot 300, so zasnovane kot vojaška taborišča, v katerih mladostnikom s "kvadratnimi očmi" odvisnost iz glav izbijajo z zelo strogo disciplino.

Stroga disciplina v nekaterih primerih pomeni tudi brutalno nasilje nad mladino, ki je v zavod prišla reševat težave z odvisnostjo. To se dogaja predvsem v prevzgojnih taboriščih, ki so jih odprli brez dovoljenja za delovanje.

V večini kitajskih taborišč za zdravljenje odvisnosti od računalniških iger in interneta se prevzgoja izvaja z upoštevanjem vojaške discipline. Vodje komun so pogosto prav nekdanji vojaški oficirji. Foto: Reuters

Kitajsko javnost je leta 2017 pretresla zgodba prav iz enega od takšnih zavodov za zdravljenje odvisnosti, ko je zaradi več kot 20 hudih poškodb, ki so mu jih s fizičnim nasiljem prizadejali vodje taborišča, umrl 18-letni fant.

Leta 2009 je v centru za zdravljenje odvisnosti od tehnologije zaradi kaznovanja z brutalnim pretepanjem umrl komaj 15-letni fant, leta 2014 pa je v podobnem zavodu zaradi hudih poškodb glave in vratu umrla 19-letnica.

