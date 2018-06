Kiborg v Ljubljani: Tega nisem začutil še v nobenem drugem mestu #video

Neil Harbisson je že od rojstva barvno slep, zato si je dal leta 2004 v lobanjo vsaditi anteno, ki mu omogoča barve zaznavati kot zvoke. Sebe zato dojema kot kiborga, biološko bitje, nadgrajeno s tehnologijo. "Ne nosim antene, imam anteno. Tako kot ne nosim nosu, imam ga," pravi.

Harbisson je spregovoril na letošnjem Diggitu, kjer je občinstvu nazorno pokazal, kako dojema barve, kaj zanj pomeni iti v galerijo, trgovino ali spoznavati ljudi.

"Si videl moškega z oranžnimi lasmi, modrimi očmi, oblečenega v rožnato?" To vprašanje Neila zmede, saj vidi samo moškega z lasmi, pravi. Foto: Ana Kovač

Iz vsega naredi umetnost

"Zelo uživam v glasbi solate," je povedal, ko je govoril o barvi hrane. "Ko jem, je, kot bi jedel pesem." Še posebno zanimiva izkušnja zanj je, ko gre v supermarket, saj je tako, kot bi šel v nočni klub, pravi. Ko pa gre v galerijo, kjer navadni ljudje uživamo v tišini in z očmi občudujemo slike, se on počuti, kot bi šel na koncert: "Picasso in Warhol postaneta skladatelja."

Ko pa posluša glasbo ali govore, se zanj obrne - vse vidi v barvni lestvici, ali sliki, ki je mi ne bi razumeli prav dobro. Mozart in Justin Bieber se spremenita v mavrico barv, govora Martina Luthra Kinga in Hitlerja pa Neil vidi takole:

Levo: govor Martina Luthra Kinga, desno: govor Hitlerja. Foto: Ana Kovač

Prav zato se Neil rad oblači v barve, saj njegova kravata tako postane posebna melodija, glasbo pa mu igra tudi njegovo stanovanje, saj vsaka barva predstavlja drugačen ton. Iz vsega mu torej uspe ustvariti umetniški projekt.

Pri njegovem videnju glasbe in poslušanju barv, je morda najbolj zanimivo to, kako vidi ljudi. Ustnice, lasje, in koža mu govorijo zgodbo, medtem ko ga najbolj bega to, da se delimo na "črne in bele", saj sploh nismo takšni, pojasnjuje. "Ljudje nismo črni ali beli, vsi smo oranžni. No, črni so temno oranžni, beli pa svetlo oranžni."

Tako vidi tudi mesta: Ljubljana je zanj tako posebnega odtenka rožnate, ki ga "ni začutil še v nobenem drugem mestu", z rahlim odtenkom rumene.

Presenečni izraz princa Charlesa, ko ga je Neil prosil, ali lahko prebere njegov obraz. Foto: Ana Kovač

Ni edini ...

Neil pa ni edini "svoje vrste", ki jo označuje transvrsta. Na konferenci je omenil še žensko, Moon Ribas, ki nosi posebne uhane, s katerimi zazanva hitrost, na zadnjem delu glave pa ima senzor, kakršnega imajo vgrajenega številni avtomobili za zaznavanje približujočih vozil in predmetov. Poleg tega si je v noge dala vgraditi še dva vsadka, s katerima čuti vibracije v zemlji, s čimer lahko zazna približujoči se potres.

"Stalno čuti, kaj se dogaja z zemljo, pravi, da ima še en srčni utrip." In tudi ona svojo tehnološko nadgradnjo uporablja kot umetnost, saj vse, kar zazna prek teh vsadkov, prenese v ples.

Bralna lučka, mikrofon, 'selfie stick' ali kamera go-pro? Ne, antena za zaznavanje barv. Foto: Ana Kovač

Leta 2004 so mislili, da ima vgrajeno bralno lučko

Neil se je ob tem spomnil še svojih začetkov kot kiborg: "Leta 2004 so vsi mislili, da nosim bralno lučko, leta 2005, da imam mikrofon, 2007, da imam vgrajen prostoročni telefon, dve leti pozneje, da imam kamero go-pro, leta 2012 pa, da snemam za Google Street view. Leta 2015 so me otroci spraševali, ali mi iz glave štrli 'selfie stick', leto pozneje pa, ali sem pokemon."

Do leta 2020 upam, da bomo videli še več takšnih ljudi, saj menim, da to postaja neka umetnost, da si lahko sam ustvariš del telesa, ki ti manjka, s katerim lahko čutiš.

"To, da si zdaj rečemo ljudje, je samo začasno"

Zato za prihodnost napoveduje še večji razoj transvrste, ki ne bo poznala omejitev pri nadgradnji človeške vrste. "To ni nič čdunega, saj se je začelo tako, da smo se razvili iz bakterij, zdaj pa si rečemo ljudje, a to je samo začasno."

Opomnil je, da se je človeška vrsta spreminjala skozi tisoč let, a to, da smo v tem času spreminjali planet, je narobe, saj bi v resnici morali spreminjati sebe. "Osvetljavo bi namesto v mesta lahko vgradili vase in s tem pomagali k zdravju planeta, namesto da ga uničujemo."

Rodili smo se v času, ko je bilo odkrito že vse, a kar ni bilo odkrito, je to, da lahko z novimi čuti, ki jih razvijamo, odkrijemo svet, kot ga nismo še nikoli.

Neil namerava zaprositi za švedsko državljanstvo, ker ima švedski del 'telesa' (njegova antena), saj tako veleva njihova ustava: Če imate del telesa, ki je švedski, lahko zaprosite za državljanstvo. Foto: Ana Kovač

Neil Harbisson je soustanovitelj Fundacije za kiborge (Cyborg Foundation), organizacije, ki spodbuja uporabo kibernetike kot dela telesa z namenom razširiti človeške čute in zaznavanje. Harbisson ima v svoji lobanji vgrajeno anteno, ki mu omogoča zaznavanje barv onkraj človeškega vida, kot so infrardeči in ultravijoličasti žarki.