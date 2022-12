Božič na Planetu

Božični večer se bo na Planetu začel ob 20. uri, ko bo na sporedu romantična komedija Božična priložnost (A Chance for Christmas). Christina Chance (Tori Anderson), vplivnica na družbenih medijih, dobi življenjsko priložnost. Donosno sponzorstvo svoje sanjske znamke, če ji uspe pritegniti dva milijona ljudi, ki bi si v živo ogledali njeno božično mrzlico. Najprej se spre z vodjo trženja Devonom (Mykee Selkin), nato pa svojo družino sili, da se drži natančnega scenarija. Kmalu spozna, da sta se z Devonom ujela v časovno zanko, kjer se v neskončnost ponavlja božični večer. Če se hoče rešiti, mora odkriti, kaj je v življenju res pomembno. Medtem pa se zaljubi v Devona.

Božična priložnost. Foto: Rotten Tomatoes

Nadaljevali bomo s filmom Bitka za božič (Deck the Halls), ki se bo začel ob 21.50. Gre za družinsko komedijo o tekmovalnosti, ljubosumju, prepirljivih sosedih, hišni dekoraciji ... in pristnem prazničnem duhu. V njej božično vzdušje vedno veselega Steva (Matthew Broderick) močno pokvari prihod novega soseda Buddyja (Danny DeVito), ki se odloči kar najbolj okrasiti svojo hišo, da bi ga ljudje vzljubili. Manjka le še nekaj nesrečnih naključij in med sosedoma se razplamti divja in zabavna božična vojna, ki ogrozi sožitje v soseski. Ko spor začne vplivati tudi na njuni družini, morata Steve in Danny kljub nesoglasjem združiti moči in znova najti pravi pomen božiča.

Bitka za božič. Foto: IMDb Božični večer pa se bo končal z romantično komedijo Pravljični božič (A Storybook Christmas), ki se bo začela ob 23.30. V njej bomo lahko spremljali Celeste Everett (Ali Liebert), ki se ukvarja z organizacijo dogodkov. Njena kariera se znajde v težavah in če jo bo želela rešiti ter obenem svoji nečakinji (Habree Larratt) zagotoviti srečne božične praznike, bo potrebovala pomoč. Posledično se odloči za najetje varuške, za katero pa se izkaže, da je moški (Jake Epstein). Presenečena Celeste hitro uvidi, da ni našla samo varuške, ampak tudi božično ljubezen.

Pravljični božič. Foto: Rotten Tomatoes

Ob 20. uri si boste na Planetu lahko ogledali romantično komedijo Božična priložnost, sledila ji bo družinska komedija Bitka za božič ob 21.50, zadnja pa se bo ob 23.30 začela romantična komedija Pravljični božič! Druge zanimive vsebine pa si lahko brezplačno ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.