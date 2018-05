Znani Slovenci, ki prodajajo avtomobile #foto

Številni znani slovenski športniki in glasbeniki sodelujejo z avtomobilskimi uvozniki in kot ambasadorji posameznih znamk posredno skrbijo za večjo prodajo vozil.

Nova ambasadorka Mercedes-Benza je postala Katarina Čas, televizijska voditeljica in igralka. Pripadla ji je vloga ambasadorke novega razreda A, ki prav v teh dneh prihaja na slovenski avtomobilski trg. Foto: Mercedes-Benz

Kar delajo v tujini, je učinkovito tudi doma

Avtomobilski trgovci v vse bolj številčni in zaostreni konkurenci pri stikih z obstoječimi in potencialnimi strankami uporabljajo najrazličnejše kanale. Neposredne učinke marsikatere marketinške poteze je sicer težko izmeriti, kar velja tako za organizacijo avtomobilskih salonov kot tudi izbiro znanih ljudi iz sveta športa, zabave in splošne javnosti za vlogo ambasadorjev posamezne znamke. Taka sodelovanja očitno prinašajo rezultate, sicer Audi ne bi že leta delil avtomobilov nogometašem in rokometašem, Jeep ne bi sodeloval z Juventusom, Jaguar ne z Josejem Mourinhom, Porsche ne z Mario Sharapovo in podobno.

Največ ambasadorjev ima Ford

Večina avtomobilskih znamk v Sloveniji sicer trenutno ambasadorja nima. Med te sodijo tudi Renault, Škoda, Seat, Audi, Citroen, Volvo, Porsche, Mazda, Nissan in Subaru. Na drugi strani jih imajo največ pri Fordu, kjer želijo repozicionirati znamko in graditi boljšo prepoznavnost v javnosti.

Zato imajo tudi raznovrsten nabor ambasadorjev, ki prihajajo tako iz sveta športa, mode kot glasbene industrije. Ti ambasadorji nato tudi sodelujejo na javnih dogodkih znamke, kamor pripeljejo avtomobil in se tudi družijo z obiskovalci.

Miran Tepeš s focusom RS (levo) in Filip Flisar z mustangom sta med vidnejšimi ambasadorji Forda. Foto: Ford

Nekdanji vrhunskii plavalec Peter Mankoč danes vodi marketing in prodajo avtomobilske znamke Land Rover v Sloveniji.

Mercedes-Benz v Sloveniji sodeluje tudi z Anžetom Kopitarjem, hokejistom in zvezdnikom lige NHL. Foto: Mercedes-Benz

Od Anžeta Kopitarja, Katarine Čas, do judoistk, jadralcev, gorskih reševalcev …

Nekateri znani Slovenci in Slovenke vozijo tudi konkretne avtomobile, drugi – med njimi tudi hokejist Anže Kopitar – z znamko sodelujejo v širšem smislu in ne predstavljajo zgolj enega avtomobila. Medtem ko že omenjene znamke trenutno ambasadorjev nimajo, njihovi trgovci pogosto sklenejo lastne dogovore za uporabo avtomobila z glasbeniki, športniki in podobno. Danes se le redki ustvarjalec na slovenskem šovbiznis področju naokrog vozi z lastnim avtomobilom.

V takih pokroviteljskih avtomobilih pa ne sedijo le zabavljači Fiat poleg uspešnih športnikov podpira tudi aktivnosti pod vodstvom prostovoljnega gasilca Anžeta Albrehta, ki je v zadnjih letih vodil kampanjo ozaveščanja (in spreminjanja zakona) za reševalni pas, Dacia pa z avtomobili opremlja gorsko reševalno službo.

Pregled uradnih ambasadorjev uvoznikov posameznih avtomobilskih znamk:

BMW



Marko Grilc (deskar na snegu, BMW X3), Tina Maze (nekdanja smučarka, BMW X5), Boštjan Trstenjak (lastnik restavracije Cubo, BMW serije 5)



Dacia

Gorska reševalna služba



Fiat

Odbojkarska ekipa AHC Volley, uradni prevoznik kolesarskega kluba Adria Mobil, prevoznik organizacijskega osebja in ekipe (40 vozil) kolesarske dirke po Sloveniji, jadralni klub Pirat iz Portoroža, balerina Ana Klašnja vozi fiata 500 L, prostovoljni gasilec Anže Albreht pa fiata tipa SW



Ford

Jurij Tepeš (ford focus RS), Ilka Štuhec (ford S-max, ford kuga), Filip Flisar (ford mustang), Davo Karničar (ford ranger), Martina Vrhovnik (ford fiesta titanium), Severa Gjurin (ford fiesta vignale), Bine Volčič (ford tourneo connect), Domen Prevc (ford ka+), družina Perko (ford S-max), Ana Bucik (ford focus, ford ecosport), Boštjan Kline (ford S-max), Štefan Hadalin (ford focus)



Jeep

Tina Mrak in Veronika Macarol (jadralki, jeep renegade)



Mercedes-Benz

Katarina Čas (igralka, mercedes-benz razred A), Tomaž Kavčič (kuhar), Anže Kopitar (hokejist)



Opel

Tin Vodopivec (komik, opel astra), Darja Gajšek (voditeljica in pevka, opel astra), Tim Novak (voznik relija, opel adam)



Peugeot

Rok Turk (voznik relija), kolesarsko društvo Rog, uradno vozilo Maratona Franje



Suzuki

Tina Trstenjak in Ana Velenšek (judoistki, suzuki SX4 S-cross), Vladimir Stankovič (dirkač na gorskih dirkah), Prokarting Brnik



Toyota

Dejan Zavec (nekdanji boksar), Miran Stanovnik (nekdanji dirkač), hokejska zveza Slovenije



Volkswagen

Siddharta (glasbena skupina), projekt Rockwagen (VW crafter, več glasbenih skupin)

Tina Maze se vozi z BMW X5. Foto: Sportida

Ilka Štuhec ob fordu mustangu. Smučarska sicer uporablja forda S-max oziroma kugo. Foto: Klemen Brumec

Volkswagen ima za svojega ambasadorja skupino Siddharta, poleg tega pa prek projekta Rockwagen (kombi volkswagen crafter) podpirajo še več skupin. Foto: Mediaspeed

Fiat sodeluje z odbojkarsko ekipo AHC Volley. Na fotografiji odbojkar Uroš Pavlović. Foto: Fiat

Ambasador Opla je komik Tin Vodopivec, ki se vozi z opel astro. Foto: Opel Opel je začel v reliju sodelovati s Timom Novakom in sovoznikom Urošem Ocvirkom. Foto: Opel

Peugeot prepoznavnost svoje znamke dviguje z državnim prvakom v reliju Rokom Turkom. Ta na relijih vozi atraktivni dirkalnik peugeot 208 R5. Foto: Uroš Modlic

Fiat je imel vlogo prevoznika ekipe in organizacijskega osebja kolesarske Dirke po Sloveniji. Foto: Fiat

Odlični jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol se vozita z jeepom renegadom. Foto: Fiat

Novi dacia duster spet tudi za ekipo slovenskih gorskih reševalcev. Foto: Dacia

Marko Grilc, odlični slovenski deskar na snegu, sodeluje z BMW in vozi njihov športnin terenec X3. Foto: Jean Louis de Heeckeren / Red Bull Content Pool