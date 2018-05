Prodajni rezultati: Volkswagen pred Renaultom, clio pred golfom

Prodaja avtomobilov januar-april 2018 v Sloveniji

Slovenski avtomobilski trgovci so v prvih štirih mesecih prodali 31 tisoč novih avtomobilov. Med njimi je bilo največ vozil znamk Volkswagen, Renault in Škoda, med posameznimi modeli na vrhu renault clio.

Renault clio, ki se bliža koncu življenjske dobe trenutne generacije, je bil v prvih štirih mesecih pri slovenskih avtomobilskih trgovcih najuspešnejši posamezni model. Foto: PRIMA

Sodeč po uradni prodajni statistiki so v Sloveniji v prvih štirih mesecih trgovci prodali 31.025 avtomobilov, kar je 8,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Največ novih avtomobilov, skupaj za slabo polovico vseh prodanih, je prišlo iz spodnjega srednjega razreda (VW golf, ford focus, opel astra …) in razreda majhnih avtomobilov (VW polo, ford fiesta, renault clio …). Največ je letos v prvih štirih mesecih narasla prodaja majhnih SUV vozil. To so sicer le uradni prodajni rezultati, ki štejejo tudi vozila s kratkotrajno registracijo v Sloveniji in poznejšo prodajo v tujini.

Volkswagen pred Renaultom in Škodo

Med znamkami je Volkswagen obdržal več kot 15-odstotni tržni delež in ostaja najbolje prodajana avtomobilska znamka v Sloveniji. Do konca aprila so trgovci prodali 4.264 Volkswagnovih vozil. Drugouvrščeni Renault je prodal 3.701, tretja Škoda pa 2.489 vozil. Med prvimi petimi znamkami sta še Opel (1.541 vozil) in Peugeot (1.373 vozil).

Večini prodajno najuspešnejših znamk je prodaja v prvih štirih mesecih malenkostno upadla. Največjo rast je imel med vsemi Fiat, ki je uspel prodati 2,3 odstotka več vozil kot v enakem obdobju lani.