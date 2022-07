Zgodba in pol: najbolj znana zgradba v Münchnu ima 50 let

Gradnja slavnih poslovnih prostorov BMW v Münchnu se je začela leta 1970 in končala dve leti pozneje. Gradnjo so končali v dogovorjenem roku, do začetka olimpijskih iger in – danes skoraj senzacionalno – po ceni, ki so jo dorekli še pred začetkom gradnje. Ta arhitekturni spomenik je točno pred 50 leti postavil nova merila, pri gradnji so uporabili nove gradbene prijeme in sledili strogim gradbenim predpisom.

Gradnja je trajala vsega 26 mesecev. Nove poslovne prostore za znamko BMW je gradilo 500 delavcev, celoten proces je nadziralo še 200 arhitektov, inženirjev in risarjev. Skupno so naredili za 3,5 milijona delovnih ur. Pri gradnji so sodelovali delavci iz 12 različnih držav.

Štiri leta: od ideje do začetka gradnje

A naj se vrnemo na začetek. V šestdesetih letih so pisarne za administracijo pokale po šivih, saj so imele svoje prostore stlačene znotraj tovarne. Šele leta 1966 je upravni odbor spoznal, da potrebujejo nove prostore, ki bodo namenjeni izključno administrativnim delavcem. Mesto za gradnjo so hitro našli v Münchnu, tik ob tovarni BMW. Projekt se je začel hitro pomikati naprej.

Na arhitekturni natečaj se je prijavilo osem kandidatov. Upravni odbor je za zmagovalno idejo izbral skoraj sto metrov visoko, futuristično zgradbo s štirimi "lebdečimi" stolpi, ki jo je narisal dunajski arhitekt Karl Schwanzer. Decembra 1968 je upravni odbor dokončno potrdil gradnjo. Schwanzer je s tem ustvaril enega najbolj prepoznavnih arhitekturnih projektov na svetu, ki je postavil visoke standarde vsem administrativnim zgradbam širom sveta.

Postala je najvišja zgradba v Münchnu

Nebotičnik BMW so, kot že omenjeno, zgradili v samo 26 mesecih. Julija 1972, dve leti po začetku gradnje, so namestili še zunanje kompleksne obloge, uredili okolico in dokončali načrtovanje. Končali so ravno pred začetkom poletnih olimpijskih iger, ki so so začele avgusta tistega leta. Pisarne so s slovesnostjo uradno odprli 18. maja 1973. Od leta 1999 sta sedež družbe in muzej pod spomeniškim varstvom.

Če so pred 50 leti pri gradnji sodelovali delavci iz 12 držav, se je družina BMW danes močno razširila. V štiricilindrski zgradbi delajo zaposleni iz 104 držav. Obenem gre za operativno središče BMW in najvišjo zgradbo v okolici. Visoka je 99,50 metra, saj je bila leta 1968 v Münchnu v veljavi gradbena zakonodaja, ki ni dovoljevala gradnje stavb, višjih od stotih metrov. Do takrat sta bila najvišja stolpa cerkve Frauenkirche, ki sta dosegala 98,60 metra.

Stolpnico sestavlja 22 nadstropij. Od tega jih je 18 namenjenim pisarnam, dve nadstropji sta namenjeni vodstvu in štiri tehnikom. Del zgradbe sta še pritličje in klet.

Fasada je izdelana iz posebnega aluminija

Elementi na fasadi so izdelani iz posebnega japonskega aluminija, ki ga izdelujejo s posebnim procesom. S tem štirje cilindri še bolj izstopajo. Obenem gre za prvo zgradbo v Evropi, kjer so uporabili to vrsto aluminija. BMW se je z izvajalci pred gradnjo dogovoril za končno ceno 109 milijonov nemških mark, ki je ostala nespremenjena vse do konca gradnje. Prav tako so se dogovorili, da morajo gradbena dela končati do začetka olimpijskih iger. Tudi to jim je uspelo.

Zaradi logotipa so se sprli z mestnimi oblastmi

Schwacher si je za streho stolpnice zamislil posebne elemente, ki bi jih pritrdili na nosilni križ. Ta bi imel namreč pomembno vlogo med povezovanjem stolpov med seboj. Mestnim veljakom se je zdelo to preveč vpadljivo, zato se niso strinjali s takšno namestitvijo logotipa. Sledil je pravni spor, a je kljub temu Eberhard von Kuenheim, takratni izvršni predsednik BMW, v "testne namene" na vzhodno in zahodno stran podstrešja stavbe na višini skoraj sto metrov dal namestiti platnene embleme BMW.

Pomembna je bila namestitev predvsem na zahodni strani, saj se je logotip videlo iz olimpijskega štadiona in bi ga lahko videli praktično vsi obiskovalci dogodkov. Zaradi tega so mestne oblasti BMW kaznovale s plačilom 110 tisoč nemških mark. Po dolgi pravni bitki so se le dogovorili in BMW je lahko na vse štiri stebre namestil svoj logotip.

Štirje stolpi nimajo svojih temeljev

Takšen, kot je videz stolpnice, takšna je bila tudi gradnja. Nekaj posebnega. Štirje stolpi nimajo svojih temeljev, temveč visijo na jekleni konstrukciji v obliki križa na strehi. To pomeni, da zgradba ni rasla od tal do vrha. Štiri stolpe so zgradili na tleh in so jih v več delih s pomočjo hidravličnih dvigal dvignili na svoje mesto.

Štirje valji, od katerih ima vsak 19 nadstropij – vključno s tehničnim nadstropjem (tanka vdolbina na sredini zgradbe) –, visijo iz osrednjega jedra, "visokega jaška" iz armiranega betona na masivnem temelju, na štirih ogromnih "konzolah", ki prečno ležijo na vrhu gredi. Ogromne natezne in tlačne sile se odvajajo prek armiranobetonskih armaturnih nosilcev v medetaži v zgornji tretjini hiše in prek vertikalnih tlačnih in nateznih podpor ob zunanjih fasadah – kar naredi celotno konstrukcijo stabilno. Masa viseče konstrukcije je kar 16.800 ton. Med letoma 2004 in 2006 so celoten kompleks posodobili. Namestili so nova okna, dvigala, izboljšali požarno zaščito in optimizirali prezračevalni sistem. Dnevno danes v štirih stolpih dela okoli 1.500 ljudi.