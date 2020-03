Zgodba epskega potovanja: zaradi virusa postavili nov mejnik

Ko so v tridesetih letih začeli leteti iz Avstralije proti Londonu so za pot potrebovali 37 dni in deset postankov z letalom. Foto: Qantas

Qantas je eden zadnjih letalskih prevoznikov na svetu, ki za zdaj še opravlja lete po svetu. A tudi oni bodo z danes na jutri vsaj do konca maja prizemljili vsa svoja letala. V teh nenavadnih časih bo njihov zadnji polet spisal zgodovino. Največje potniško letalo A380 bo poletelo iz Sydneyja proti Londonu. Ker se bo vmes ustavilo v avstralskem mestu Darwin, ne bo šlo za rekordni dosežek, gre pa za prvi takšen poleg iz Avstralije v London s tem letalom. A380 se je danes ponoči vrnil nazaj iz Londona, zdaj pa bo ostal za dva meseca prizemljen in čakal na ponovni zagon letalskih povezav. A tudi takrat bo prihodnost Airbusovega orjaka negotova.

Na rekord bo potrebno počakati vsaj do junija

Qantas je zadnji let iz Sydneyja proti Londonu opravil 26. marca, a ker ima ''linija kenguru'' vmesni postanek v Singapurju, kjer so s 24. V sedemdesetih letih je tehnologija napredovala, zato so lahko ukinili nekaj postankov. Tudi tistega v Darwinu. Foto: Qantas marcem prepovedali vse letalske lete, se je avstralska družba znašla v težavah. To pa so rešili na enostaven način - namesto v Singapurju bodo 90-minutni postanek za polnjenje goriva naredili v Darwinu in potem nadaljevali z neprekinjenim šestnajsturnim letom proti Londonu.

Prvič v zgodovini bosta neposredno povezana Darwin in London, toda vsekakor letališče Darwin ni prvič vmesna točka na tej letalski povezavi. To letališče je bilo postojanka na prvi ''liniji kenguru'' v tridesetih letih. Pot iz Sydneyja do Londona je takrat trajala 37 dni in letalo je do končnega cilja naredilo deset postankov.

Boeing 747 je "revolucioniral" let do Velike Britanije, a še vedno sta bila potreba dva postanka za polnjenje goriva. Foto: Qantas

Cena karte je bila dvoletna plača

Pred skoraj stotimi leti je bila pot namenjena le najbogatejšim prebivalcem, saj je bila cena povratne karte za let iz Sydneyja do Londona približno 450 evrov. To je bila vrednost dvoletnih minimalnih plač. Zakaj se bo letalo tudi tokrat ustavilo na hitro polnjenje goriva, izvira predvsem iz lege letališča. Je v idealni liniji leta proti Londonu.

Začasen konec ali poslovilni let največjega na svetu?

Qantas je z današnjim dnem prizemljil vseh 150 letal vsaj do konca maja, med njimi je tudi dvanajst gromozanskih airbusov A380. A ker so nekateri že začeli upokojevati svoje največje letalo, francoski Airbus pa bo prihodnje leto zaključil s proizvodnjo, se številni sprašujejo, ali bodo pri Qantasu s to prizemljitvijo za vedno končali sodelovanje z največjim potniškim letalom na svetu.

A380 je bil ekonomska katastrofa za Airbus in letalske družbe, a ostaja eden najbolj priljubljenih letal pri potnikih. Nekaterim še vedno ni uspelo leteti z njim, a časa zmanjkuje. Boeing je tokrat zadel v polno, saj so trdili, da ljudje raje letijo neposredno z manjšim letalom, kot pa, da letijo z jumbo jeti, do katerih jih po navadi pripelje manjše letalo.

Qantas je novembra lani opravil pot iz Sydneyja do Londona brez postanka v devetnajstih urah. Ker so z današnjim dnem prizemljili vsa letala vsaj do konca maja, ta linija komercialno ne bo zaživela. Foto: Reuters

Avstralci so že kar nekajkrat pisali zgodovino

Qantas bo prizemljil tudi dvanajst Airbusovih A380. Ali bodo še kdaj poleteli na nebo pod njihovimi barvami, za zdaj še ni znano. Avstralci se sicer že nekaj časa pripravljajo na neposreden let iz Sydneyja v London. Lanskega novembra so izvedli poskusni neposredni let, ki je trajal 19 ur in 19 minut ter je bil dolg 17.800 kilometrov. Ker nekaj potnikov ni kupilo letalskih vozovnic, se le ta ni štel kot rekordni, a z njim je Qantas preučeval možnost uvedbe redne linije. Današnji let je tako potekal še preko Darwina, čez dva meseca pa bi lahko Boeingov 787 že prvi tudi v komercialni obliki poletel kar neposredno v London in nazaj.

So pa marca leta 2018 začeli neposredno leteti med Perthom in Londonom in opravili prvi neposredni let v zgodovini iz Avstralije v Veliko Britanijo. Čeprav let preko Darwina ni prinaša nič zgodovinskega, pa je lep spomin na stoletno zgodovino letenja iz Avstralije v London in zanimiva rešitev v teh čudnih časih.