Slovenska cesta osupljivih razgledov in trije crossoverji #video

Potep s tremi peugeoti: 2008, 3008 in 5008 GT Line

Video - S crossoverji prek Nanoške planote

Foto: Gregor Pavšič Slovenija skriva resnično veliko lepih cest za avtomobilske izlete in pobege, tja daleč stran od prenatrpanih avtocest. Ko cesta zavije stran z glavnih prometnih vozlišč, se začnejo pisati voznikove zgodbe, spomini njegove družbe za poznejša doživetja. Slovenija ima toliko temu primernih cest, da je težko narediti izbor desetih, kaj šele petih najboljših. Zdaj že večletni trend avtomobilskih športnih terencev oziroma crossoverjev pa v resnici še lajša njihovo odkrivanje, saj tak avto odpravlja meje njegove uporabnosti.

Stara cesta, ki pelje navzgor proti Nanosu

Trije avtomobilski novinarji Siol.net smo se tokrat na avtomobilski izlet podali skupaj. Na cesto, ki smo jo deloma slabše poznali, ki je med tednom skoraj prazna in ponuja dih jemajoče razglede. Tam, ko se z Razdrtega po stari regionalni cesti spuščate proti Vipavski dolini, je med spustom z Rebernic desno odcep za cesto proti Nanosu. Prav zagotovo jo številni med vami že dobro poznajo.

Prek serpentin in skozi predor proti izjemnim razgledom

Asfaltna cesta se vzpenja navkreber po grebenu Nanosa, tako strmo in nepredvidljivo. Pelje mimo nekdanjega vojaškega skladišča streliva in kmalu zatem se vozniku in potnikom že odpirajo izjemni razgledi na vso Vipavsko dolino. Tudi predor ne manjka in zadnja "serpentina". Tam je nedavno v prepad zgrmel avtomobil, pri katerem je voznica preslabo zategnila ročno zavoro.

Mi smo se drug za drugim zapeljali naprej od tega ovinka proti koncu asfaltne ceste in začetku makadama. V prvem razcepu desna cesta pelje proti Vojkovi koči na vrhu Nanosa, levo pa popotnike vodi prek planote proti Podkraju, Colu in preostalim slikovitim vasicam. Večinoma makadamska cesta je lepo urejena.

Cesta, ki obuja tudi spomine

Ko smo opravili enega izmed postankov za menjavo naših treh avtomobilov, se je Aleš Črnivec hitro spomnil, da je leta 1972 ravno po tej cesti "tiščal" svojega fička na reliju Primorska. Ni se spomnil, kje je bil štart in cilj, le tega, da so imeli časovno kontrolo na Nanosu. Letnice se morda niti ne bi spomnil, če doma na polici ne bi imel pokala s tega relija.

Makadamska cesta skozi gozd pripelje do naselja Sabotin, nato pa naprej proti Vrhpolju oziroma glavni cesti Ajdovščina–Col.

Tri številke, trije crossoverji različnih namenov

Naš avtomobilski izlet smo opravljali s tremi crossoverji iste avtomobilske znamke. Peugeot se je med vsemi za zdaj najbolj očitno prilagodil trendu tovrstnih avtomobilov, ki v zadnjih letih narekujejo prodajo na evropskem avtomobilskem trgu. Modeli 2008, 3008 in 5008 so med seboj primerljivi in obenem ravno prav osebnostno drugačni, da znotraj iste znamke ponujajo celoviti nabor crossoverjev oziroma, poslovenjeno, križancev.

2008 3008 5008 Motor: 1,2 THP 1,6 THP 1,6 blueHDi Moč/navor: 81 kW/205 Nm 121 kW/240 Nm 88 kW/300 Nm Dolžina: 4.159 mm 4.447 mm 4.641 mm Širina: 1.829 mm 1.841 mm 1.844 mm Medosna: 2.538 mm 2.675 mm 2.840 mm Št. potnikov: 5 5 5-7 Prtljažnik: od 350 l od 520 l 1.060 l Pospešek do 100 km/h: 9,9 s 8,9 s 11,9 s Naj. hitrost: 191 km/h 206 km/h 184 km/h Osnovna cena: 15.431 EUR 20.798 EUR Testni avto, oprema GT Line: 19.726 EUR (16.983 EUR) 36.070 EUR (33.987 EUR) 37.760 EUR (34.305 EUR)

Podobni, a z velikimi razlikami – katerega izbrati?



Peugeot je tako znamka, ki pod isto streho ponuja tri razmeroma podobne avtomobile. Ti so si namensko vendarle povsem različni.



2008 je bil njihov prvi poskus med crossoverji in je zato med trojico tudi najstarejši. To se pozna pri oblikovanju sprednjega dela, prav tako ima tudi edini volanski obroč brez spodnjega ravnega dela. Med testnimi vozili je bil kot edini opremljen z ročnim menjalnikom.



Ker je kar 45 centimetrov krajši od največjega 5008 in ima v primerjavi z njim tudi 30 centimetrov krajšo medosno razdaljo, se ponuja kot odličen drugi družinski avtomobil. Če upoštevamo popuste, tak avtomobil stane manj kot 17 tisoč evrov. Kot smo ugotovili že med primerjalnim testom 13 mestnih avtomobilov, je Peugeotova zasnova na modelu 208 kljub letom še vedno zelo konkurenčna. To velja tako za počutje v notranjosti kot tudi za volanskim obročem. Res je, ta je zelo majhen in od prvega uporabnika zahteva nekaj privajanja. Tako za občutek v roki kot tudi za pregled na merilnike armaturne plošče. 2008 nima digitalnih, ki sta v 3008 in 5008 med glavnimi aduti vozila.



3008 je med vsemi tremi odličen kompromis, ki prinaša več prostornosti, še modernejšo in bolj vpadljivo zunanjost ter obenem med ovinki ohranja dobršno mero dinamičnosti. Pri največjem 5008 se več kot 4,6 metra dolžine in s tem povezana masa že poznata in je zato manj zabaven.



5008 ponuja tri ločene posamične sedeže. Starši z otroškimi sedeži, ki imajo bolj izrazito bočno zaščito in so torej zato primerno širši, ne bodo mogli postaviti treh v eno vrsto. Vsaj eden med sedeži mora biti nekoliko ožji. V prtljažniku sta lahko tudi dodatna sedeža. Ta sicer vzameta skoraj ves prtljažni prostor, a dokler sta spravljena v dno, ne motita uporabnosti zadnjega dela 5008.



Med 3008 in 5008 je za približno dva tisočaka razlike. Vsaj pri 5008 bi svetovali izbiro močnejšega dizelskega motorja z močjo 110 kilovatov, s katerim bi bil avtomobil bolj poskočen in uporaben. Žal ta motor ni na voljo s samodejnim, temveč le ročnim šeststopenjskim menjalnikom. Zato tak avtomobil stane natanko toliko kot testni s šibkejšim, 88-kilovatnim motorjem in samodejnim menjalnikom. Enako je tudi pri 3008, ki pa se tudi z 88-kilovatnim motorjem dobro znajde.

Peugeotu se je korak med crossoverje že obrestoval

Peugeot je to pot izbral tako v dveh najbolj prodajanih dimenzijskih razredih za crossoverje, s 5008 pa so (po renaultu espaceu) enako storili tudi v razredu klasičnih družinskih enoprostorcev. Taka vozila so oblikovno zelo trendovska, prav gotovo zelo vpadljiva in všečna, obenem pa ponujajo dober prostorski izkoristek. Peugeot 3008 je bil navsezadnje lani evropski in slovenski avtomobil leta, novi 5008 pa se je tudi letos uvrstil v finale izbora za najboljši slovenski avtomobil. Na Siol.net smo mu prav zaradi prostorskega izkoristka in vsestranske uporabnosti namenili zelo visoko oceno.

Kaj prinaša oprema GT Line?

Peugeotova linija opreme GT Line prinaša vmesno stopnjo opremljenosti avtomobila, ki je med opremo allure in najvišjo GT. Izjema je 2008, ki različice GT ne pozna.

V primerjavi s to imajo avtomobili opreme GT Line nekoliko šibkejši motor, en palec manjša kolesa in nekaj manj serijske opreme.

Najdražji modeli GT imajo vključen 180-"konjski" dizelski motor, ki je rezerviran le za ta najvišji paket opreme. V primerjavi z GT Line pa je tak avtomobil za okrog pet tisoč evrov dražji. To velja tako za 3008 kot 5008.

Medtem ko je GT rezerviran le za najmočnejši dizelski motor, je oprema GT line namenjena večini preostalih kombinacij motorjev in menjalnikov. To pomeni izbiro 1,6- ali dvolitrskega dizelskega motorja HDi oziroma dveh bencinskih motorjev: 1,2-litrskega in 1,6-litrskega mehkega hibrida e-THP.