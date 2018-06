"Taksist" Jurij Tepeš: Razkrival je svoje skrivnosti #video

Jurij Tepeš je med vsemi slovenskimi reprezentanti v alpskem in nordijskem smučanju največji avtomobilski navdušenec. Tisti ford focus RS, ki smo ga pred meseci tudi mi vozili na primorskih cestah v okviru dogodka Petrol Maniacs Tour, ga predvsem izven njegove sezone – ta dejansko traja 11 mesecev letno – spremlja na poteh med vsakodnevnimi treningi, domom v Stanežičah in drugimi opravki.

Povabilo na Ford Performance Dan



Ford bo prihodnjo soboto (17. junij od 10.00 naprej) na AMZS Centru varne vožnje na Vranskem organiziral svoj tretji Performance dan. Kdor se bo prijavil in z nekaj sreče prišel med 20 izbrancev z zlato karto, bo lahko sedel tudi v njihovih najzmogljivejših avtomobilih. Na Vranskem bodo prikazali športno plat Fordove znamke, hitre kroge bosta poleg Tepeša vozila tudi nekdanja reli voznika Tomaž Kaučič in Mitja Klemenčič, z mustangom V8 bo veščine 'drifta' prikazoval Luka Marko Grošelj.



Prijavnica na dogodek



Focus RS na Norveškem čisto pravi taksi, v Ljubljani vsaj za en dan

Se še spomnite simpatičnega Norvežana Evalda Jastada, ki je kupil prav takega modrega focusa RS in začel z njim v okolici domače Odde opravljati vlogo taksi prevoznika? Postal je prava turistična atrakcija. Tudi Tepeša smo kot priložnostnega prevoznika poslali na ulice v Ljubljani, da je presenetil pet posameznikov oziroma parov, ki so tisti dan pričakovali nekoliko drugačen prevoz.

"Vsakič, ko se usedem v ta avto, se nasmehnem. To je odklop od tistega normalnega življenja. Zelo rad se vozim, to mi pomeni sprostitev po napornih treningih. Če imaš na voljo tak avto, je užitek le še toliko večja," je povedal Tepeš, ki je bil sicer v mladosti najprej zagrizen motorist.

"Zelo rad se vozim. Čas v avtomobilu mi pomeni sprostitev po napornih treningih," pravi slovenski smučarski skakalec Jurij Tepeš. Foto: Gregor Pavšič

Na poti proti prvi sopotnici v središču Ljubljane. Foto: Gregor Pavšič

Dva izmed sopotnikov, ki sta med vožnjo po Ljubljani v fordu focusu RS delala družbo Tepešu. Foto: Gregor Pavšič

Čas najtežjih treningov za vrnitev v svetovni vrh

Med vožnjo po ljubljanskih ulicah se je med Tepešem in sopotniki razvilo več zanimivih pogovorov in prek njih smo lahko o slovenskem smučarskem skakalcu izvedeli še več zanimivih stvari.

»Zdaj je tisti čas leta, ko so treningi najtežji, a se vsaj navzven ničesar ne vidi,« je povedal Tepeš, ki je trenutno sicer član reprezentance B in se želi vrniti med najboljše. Pravi, da je po slabi sezoni lažje oditi na treningi in da je želja po vrnitvi v vrh najboljši motivator, da na vsakem treningu stoodstotno grize.

Po koncu sezone imajo skakalci navadno le en mesec časa za dopust in počitek. Nato se spet začne dnevni ritem skrbi za pravilno prehrano in lovom za idealno telesno težo. Tepeš pravi, da se celo leto bori s temi kilogrami in da je vedno malenkost prelahek. Ko je sezone konec in mine ves psihološki pritisk, dobi v nekaj dneh brez težav idealno težo.

"Želim se vrniti v svetovni vrh, zato na treningih zdaj toliko lažje in bolj zavzeto 'grizem'," zatrjuje Tepeš. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Nagovarjajo ga, naj opravi adrenalinski skok z 'wingsuitom'

In pogovori o strahu, adrenalinu in z njimi povezanimi nevarnostmi.

»Prijatelji me hecajo, naj se lotim skakanja z 'wingsuitsi', baje da so precej bolj varni kot skakanje s smučmi. Res me mika, a za zdaj bi bil to dodaten hobi in stvar, ki bi kradla pozornost stran od skokov. Tega res nočem,« priznava skakalec, ki je leta 2015 v Planici postavil svoj osebni rekord s preletenimi 244 metri.

Video – Tepešev polet 244 metra v Planici

Kdor bedi nad vrhunskimi športniki, navadno ne podpira pretiranih adrenalinskih aktivnosti izven osrednje športne panoge. Tudi skakalci imajo tu določene omejitve, čeprav so te dokaj ohlapne. Tepeš razlaga, da nevarnost za poškodbo lahko preži skoraj na vsakem koraku tudi pri povsem vsakdanjem življenju. Vsi skakalci pa so med seboj tekmovalni in že navadna vožnja z gorskimi kolesi lahko preide v resen obračun.

Strah v Mostecu, ne pa na velikanki v Planici

Skakati je začel pri šestih letih in tako njegova športna kariera traja že 23 let. Pri osemnajstih letih je prvič skočil na letalnici v Planici. Ta fizično bolj izčrpa tekmovalce kot navadna skakalnica in še posebej kadar skakalec ni v dobri formi, torej sproščen, je vsak skok zelo zahteven.

»Če povem po pravici, bi me bilo zdaj manj strah skočiti v Planici kot pa na manjši skakalnici, na primer v Mostecu. Tam kar ne veš točno kaj narediti,« je sopotnici v avtomobilu povedal Tepeš.

Lani s focusom RS tudi na sloviti Nordschleife

Na odprti cesti se kljub zelo zmogljivemu avtomobilu vozi umirjeno in s hitrostmi ne pretirava. Privošči si kak hiter pospešek do omejitve hitrosti ali pa nekoliko hitrejšo vožnjo čez ovinek, sicer pa avtomobilski adrenalin uspešno 'kuri' na pravih dirkališčih.

Letno prevozi od 40 do 50 tisoč kilometrov in med njegovimi postojankami je bil lani tudi sloviti Nordschleife. Tam je s focusom RS odpeljal okrog kar 25 krogov in tako dobro spoznal eno najtežjih dirkaških stez na svetu. Nordschleife je sicer uradno cesta in ne dirkališče, zato na njemu načeloma velja tudi zavarovanje avtomobila, prav tako pa tudi nemška cestnoprometna pravila.

Focusa RS je pozimi zapeljal tudi pod planiško velikanko:

A post shared by Jurij Tepes (@tepesjurij) on Nov 6, 2017 at 4:03am PST

V enem najbolj slavnih ovinkov - Karussell na Nordschleifu

A post shared by Jurij Tepes (@tepesjurij) on May 1, 2017 at 9:50am PDT

Prevračanje na Gorjancih? Bila je moja napaka …

Pred leti se je Tepeš udeležil tudi gorskohitrostne dirke na Gorjance, kjer je še s prejšnjim avtomobilom (renault megane RS) kot predvoznik tik pred ciljem zletel s ceste. Takrat jo je na srečo skupila le pločevina, s sopotnikom pa nista bila poškodovana.

»Ah, moja napaka. Treninge sem vozil s pravimi 'slick' gumami, na dirko pa sem šel s serijskimi. Čeprav sem v ovinek pripeljal precej počasneje kot dan prej, sem bil še vedno prehiter in se je zgodilo,« se je spektakularnega prevračanja spominjal Tepeš.

Sin vozi športni avto, oče jadra okrog sveta



Medtem ko se Jurij Tepeš pripravlja na novo sezono, njegov oče Miran Tepeš – pomočnik direktorja svetovnega pokala za smučarske skoke – spet jadra okrog sveta. Nazaj v Slovenijo se vrne jeseni. S svojo jadrnico je to pot preplul že dvakrat. Pred šestimi leti je divje vetrove in valove krotil tudi okrog znamenitega rta Horn.