Legendarne ceste in Slovenci, ki avto kupijo s čustvi #video

Petrol Maniacs Tour 2018

Usedli smo se v ford focusa RS in se pridružili še šestdeseterici voznikov iz Slovenije, ki prisegajo na avtomobile za dvig srčnega utripa, risanje nasmeškov na obrazu in uživanje v lepotah slovenskih podeželskih cest.

Video: S ford focusom RS na Petrol Maniacs Tour 2018

Dodatni evri za nasmešek brezskrbnih cestnih potepov

Avtomobili so bili v Sloveniji vselej pomemben statusni simbol, obenem pa tudi sredstvo izražanja lastne samopodobe in predmet uživanja v sožitju tehnike in cestnih ovinkov. Slovenija skriva mnogo lepih cest, ki nudijo priložnost za pobege z zanimivimi, nevsakdanjimi racionalnimi avtomobili. Marsikdo prisega na starodobnike, drugi pa tudi na avtomobile z bolj ali manj izrazitim športnim pedigrejem.

Že res, da tak avtomobil stane in da lastništvo ne vzdrži racionalne računice stroškov. Lastniki pravijo, da nasmešek na obrazu ob cestnemu potepu, brezskrbnemu 'roadtripu', odtehta marsikaj. Kdor namesto cigaret denar vloži v dodatni 'tank goriva',

Ford focus RS - navadno se z njim vozi smučarski skakalec Jurij Tepeš - tokrat v naših rokah. Avtomobil, ki z 2,3-litrskim motorjem, 350 "konji" in štirikolesnim pogonom spominja na nekatere svoje slavne predhodnike. Foto: Gregor Pavšič

Kratice športnih avtov na potepu po Primorski

Druga izvedba Petrol Maniacs Toura je na razgibanih cestah po Primorski zbrala 61 avtomobilov s športnim pridihom, ki so se do slovenske obale in nazaj do Ljubljane odpeljali daleč stran od natrpane avtoceste. Tudi tokrat ni šlo le za zbor navdušencev nad eno avtomobilsko znamko, prav tako na del sveta, od kjer njihova vozila prihajajo in kakor je sicer v navadi na avtomobilskih zborih. Oznake RS, GTI, cupra, type R, EVO in podobne kratice, ki označujejo športne različice avtomobilov, so si skupno delile ceste in parkirišča ob svoji poti.

"Vožnja mi veliko pomeni, prav tako družba prijateljev. Tu so tako ljudje, ki imajo enako mišljene kot jaz sam," je povedal Teo Blaži, eden izmed udeležencev vožnje, ki se sončke žarke užival z BMW M3 cabrio. Je le eden izmed tistih Slovencev, ki si privoščijo najrazličnejše športne avtomobile in ki v brezskrbnih cestnih potepih najdejo priložnost za sprostitev, popoln izkoristek konca tedna in navsezadnje uživanje v slovenski pokrajini, ki s svojimi bolj ali manj skritimi cestami nudi pravo kuliso za tako vožnjo.

In za udeležbo ni najpomembnejši luksuzni avtomobil, temveč zagnanost in hitra prijava. Število udeležencev je namreč zaradi lažjega poteka in prometne varnosti omejeno. Enako dobrodošli so tudi lastniki športnih avtomobilov nekoliko starejše generacije, ki pa s svojimi jeklenimi konjički na cesti prav tako zelo uživajo.

Slovenija skriva mnoge krasne ceste

Mnoge ceste na Primorskem so zaslovele prek avtomobilskega športa. Cesta prek Hrušice, ki pelje od Kalc pri Logatcu do Cola, je bila nekoč makadamska in je veljala za klasiko takratnega relija Saturnus. Danes je asfaltna, mnogo širša in prijetno zavita. Tudi cesta od Cola prek Predmeje proti Ajdovščini je postala najbolj znana prav prek relija Saturnus. Cesta, ki nad Lokovcem vodi skozi v kamen vklesane predore, sodi med ceste z najbolj atraktivnim okoljem v Sloveniji. Tudi sicer pa je tako imenovana 'stara' regionalna cesta vse od dokončane primorske avtoceste z viaduktom Črni kal

Tak pogled v vzvratno ogledalo je nekaj posebnega, kajne? Foto: Gregor Pavšič

Pogled iz zraka na vmesno parkirišče karavane Petrol Maniacs Toura v Sežani. Foto: PetrolManiacs

Rumeni nissan skyline pripada Slovenki in je bil tokrat edini avtomobil z volanom na desni strani. Foto: Metka Prezelj

Del trase je bil izpeljan tudi po znani cesti na Hrušico med Logatcem in Colom. Foto: Metka Prezelj

Taki merilniki najdejo mesto le v športnih različicah avtomobilov. Foto: Metka Prezelj

Stara regionalna cesta proti obali skriva številne lepe poglede na avtocesto in viadukt Črni Kal. Foto: Gregor Pavšič

Abarth 595 competizione je športna različica priljubljenega fiata 500. Foto: Metka Prezelj

Tudi nostalgični zastava yugo je lahko del avtomobilskih srečanj, kjer so v ospredju brezskrbni cestni potepi. Foto: Metka Prezelj

Foto: Gregor Pavšič

Audi RS7. Foto: PetrolManiacs

Raznovrstnost udeleženih vozil ... Foto: Metka Prezelj