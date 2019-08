Slovenec, pred katerim trepeta tudi svetovni prvak F1

"Igramo neke vrste tehničnega 'policaja'. To je občasno nehvaležna vloga, a moštva na tako visoki ravni te sprejmejo kot neizogiben del sistema," pravi Jože Kramžar. Skupaj z Janezom Flerinom je bil prvi Slovenec, ki je imel uradno funkcijo na dirki F1 in reliju za SP.

"Igramo neke vrste tehničnega 'policaja'. To je občasno nehvaležna vloga, a moštva na tako visoki ravni te sprejmejo kot neizogiben del sistema," pravi Jože Kramžar. Skupaj z Janezom Flerinom je bil prvi Slovenec, ki je imel uradno funkcijo na dirki F1 in reliju za SP. Foto: osebni arhiv

Poleg doseženega časa in sodbe ure je na avtomobilskih dirkah vseh ravni ključna tudi tehnična usklajenost vozil. Boj proti tehničnemu dopingu, zaradi katerega bi imel lahko voznik boljše tehnično izhodišče, pogosto zahteva ostro oko ter precej vestnosti in natančnosti. Letos je na Veliki nagradi Avstrije drugič vlogo uradnega tehnika opravljal tudi Slovenec Jože Kramžar.

"Kot tehnični komisar sem se na dirkah v Sloveniji in tujini srečeval s številnimi ljudmi tega športa. Ti vidijo, kako delaš, ali si dovolj dosleden in natančen. Nekoč sem izrazil željo, da bi se v Avstriji vsaj za eno uro na dirki formule ena sprehodil skozi bokse, nato pa so mi tam ponudili kar delo. Letos sem bil drugič v tehnični ekipi. Bila je odlična izkušnja, ki vedno odpre oči in me nauči česa novega," pravi Kramžar.

Tehniki so prostovoljci, stroške si morajo kriti sami

To sicer ni bil njegov prvi stik z elito avtomobilskega športa. S kolegom Janezom Flerinom sta bila že lani skupaj med tehniki dirke formule ena v Avstriji, prav tako pa sta že večkrat skupaj odpotovala tudi na relije svetovnega prvenstva. Dvakrat sta bila na Finskem, pa nato na Švedskem in konec lanskega leta tudi v Avstraliji. Flerin je bil letos tudi član tehnične ekipe relija za SP v Čilu.

"Lanska pot v Avstralijo me je stala 3.500 evrov, tam pa sem bil tehnični opazovalec dirkalnika svetovnega prvaka Sebastiena Ogierja. FIA delo tehnikov jemlje kot prostovoljno, zato si moramo tudi pot do prizorišč plačati sami. Enako pri relijih velja tudi za najem hotela in avtomobila. To je velika težava, a na to sem pač gledal kot na svoj dopust z dodatnim užitkom. Na dirki formule ena v Avstriji smo imeli urejeno vsaj spanje in prevoze do dirkališča, Spielberg pa tudi ni prav daleč od Ljubljane," razlaga slovenski avtomobilski tehnik.

Del obveznih oblačil tehnika na dirki formule ena. Foto: osebni arhiv

Skupaj z Janezom Flerinom v uradni funkciji na reliju svetovnega prvenstva na Švedskem. Foto: osebni arhiv

Dva različna avtomobilska dirkaška svetova

Delo tehnika na reliju za svetovno prvenstvo se močno razlikuje od dela na dirki formule ena. V reliju mora tehnik med vsakim servisnim postankom skrbno beležiti šifre nadomestnih delov dirkalnika, gum in število mehanikov okrog avtomobila. FIA omejuje število vseh ključnih komponent.

V primeru formule ena pa gre predvsem za milimetrske meritve elementov aerodinamičnega paketa vsakega dirkalnika. Tudi tehnični pregled pred štartom se razlikuje. V reliju avtomobile vsako moštvo pripeljejo k tehnikom, pri formuli ena obiščejo komisarji vsak posamezen boks.

Na delovnem mestu dirke formule ena. Skupaj z njim tudi Jo Bauer, glavni tehnični delegat F1. Foto: osebni arhiv Lani 161, letos že 172 strani tehničnega pravilnika F1

"Tudi letos sem bil dodeljen tako imenovani tehnični 'platformi'. To je poseben boks FIA, ki je namenjen tehnični kontroli. Med treningi lahko pokličejo na kontrolo vsako izmed vozečih formul. Pred boksom dirkalnik stehtajo, in če bi bila masa na meji, bi ga nato še temeljito izmerili. Zaprejo se vrata in poleg nas je lahko tam le še inženir moštva. Po uradnih kvalifikacijah gredo dirkalniki formule ena v zaprto parkirišče oziroma 'parc ferme', tam pa nato preverimo tehnično brezhibnost vsakega dirkalnika. Uporabljamo različne šablone za meritev, preverimo tudi dovoljeno upogibanje krilc, pritiske gum, dolžino izpušne cevi, difuzor in podobno," razlaga Kramžar, ki je bil na dirki formule ena del ekipe 46 tehnikov.

Vse je natanko določeno; če je imel lani tehnični pravilnik formule ena še 161 strani, jih ima letos že 172. Nepravilnosti so na taki ravni sicer zelo redke, večkrat pa pride do rahlih odstopanj tudi zaradi utrujenosti ali pregrevanja materialov. V takih primerih dobi moštvo opozorilo in to popravi.

V Avstriji so tehniki spali v skupnem hotelu in na dan dirke so jih do steze peljali v policijskem spremstvu. Foto: osebni arhiv

"Če bi spil eno pivo, bi spakiral in šel domov," je nazoren Kramžar. Tako ga je lani zjutraj čakal alkotest na reliju za SP v Avstraliji. Foto: osebni arhiv Do boksov kar s policijskim spremstvom

Medtem ko je moral na relijih za SP sam skrbeti za najem hotela in avtomobila, njegova edina skrb pa je bila, da bo zjutraj pravi čas v servisnem prostoru, je bila na avstrijskem koncu tedna formule ena ta logistika urejena drugače. Vsi tehniki so spali v istem hotelu, z avtobusom pa so jih nato peljali do dirkališča. V nedeljo, na dan dirke, so imeli celo policijsko spremstvo.

"Zakaj imaš v roki telefon!?"

Kot uradni tehnik je imel vpogled v najstrožje varovane tehnične podrobnosti sveta formule ena, v tem večmilijonskem poslu pa odločajo milimetri in grami. Kakršnokoli fotografiranje ali širjenje podatkov je strogo prepovedano.

"Vse je pod kamerami. Stal sem na hodniku, ko mi je hči poslala sporočilo SMS. Samodejno sem vzel telefon v roko in ga prebral. V dveh minutah je bila pri meni že uradna oseba, ki me je opozorila na telefon. Tudi moj šef je kmalu prišel in me opozoril, da so me videli s telefonom v roki. Pa sploh nisem bil v boksih, temveč na hodniku. Vsi podpišemo klavzulo, da ne bomo govorili o težah, masah in podobno. Če bi med dirko spil pivo, bi pripravil kovčke in odšel domov. Nikoli več se ne bi mogel vrniti. Lani na reliju v Avstraliji so nas zjutraj organizatorji pričakali z alkotestom," je nazoren Kramžar.

Foto: osebni arhiv