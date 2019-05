Slovenci odprtih ust: bodo ti avti res postali dostopnejši?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mnoge avtomobile ljudje gledajo poželjivo, a si jih v lastniškem smislu privoščiti ne morejo. Morda zanje niti nimajo dovolj časa, ali pa jim je glasnega in hitrega 'športnika' dovolj voziti le nekaj dni na leto. V tujini so najemi na voljo tudi že pri uradnih proizvajalcih, v Sloveniji za zdaj bolj domena zasebnikov. Znanilec sprememb pa bodo tudi prve ljubljanske tesle 3. »Hm, kupil jo ravno ne bi, toda za kak dan pa bi preizkusil tole 'čudo' Elona Muska,« si bo morda mislil slovenski avtomobilski navdušenec. Kakšne so (bodo) možnosti?

Včerajšnja gneča na Tartinijevem trgu sredi Pirana, sicer enega najmanj avtomobilskih mest v Sloveniji, je potrdila že pregovorno slovensko navdušenje nad avtomobili. Lastimo si jih več kot 1,2 milijona. Večina spada v tisti tako imenovani 'ljudski' razred, avtomobili s kančkom prestiža in dejavnikom nedostopnosti pa zato pritegnejo še toliko več pozornosti in strasti. Pogledi so zastonj, lastništvo takih avtomobilov pa je presneto drago.

Bencinski spektakel v prelomnih trenutkih, ki jih narekuje elektrika

Obenem se je letošnji dogodek Cars&Coffee odvil v zanimivem trenutku evolucije avtomobilske industrije. Zgodil se je konec tedna, v katerem je na primer Audi napovedal konec klasičnih ikon kot je TT in tudi bencinsko gnani športnik R8 bi lahko v prihodnje dobil le še električni pogon. Sklepajo se veliki posli med uveljavljenimi avtomobilskimi znamkami in zagonskimi podjetji z veliko električnega znanja, kakršen je hrvaški Rimac. Tudi Aljoša Tušek, snovalec prvega slovenskega superšportnega avtomobila TS 900 apex, ga je opremil s hibridnim pogonom, vseeno pa končni cilj razvoja vidi v elektriki.

"Mislim, da bo ta elektrika v prihodnje avtomobilom zelo pomagala. Že kako leto se trudimo ravno to, združiti najboljši del bencinskega z najboljšim delom električnega motorja. Želeli bi si celo izdelovati tri tipe avtomobilov. Na eni strani povsem klasične z bencinskim motorjem, ki bi bili bolj dirkalni, potem pa še hibrida in na podobni osnovi tudi povsem električni športni avtomobil. Mislim, da bo v prihodnje vsak našel kar bo želel," nam je pojasnil Tušek.

Med včerajšnjo karavano bi sicer zagotovo našli tudi mnogo tistih, ki pravo športnost avtomobila pogojujejo s klasičnim bencinskim motorjem. Toda prav pomenljiv je bil pogled na audija R8, obkroženega z navdušenimi mimoidočimi – torej prav tisti R8, ki ga kanijo pri Audiju v prihodnje (to sicer še ni potrjeno) opremiti le še z električnim motorjem. Vsaj iz vidika glasnosti izpušnih sistemov so sicer spremembe neizogibne, kar dokazujejo tudi danes zvočno vse bolj obvladljivi športni avtomobili.

Video - prihod karavane Cars&Coffee v Piran:

Velika množica navdušencev nad avtomobili v Piranu. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Audi R8 z desetvaljnim pogonskim bencinskim motorjem. Bo imel v prihodnje le še električnega? Foto: Gregor Pavšič

BMW Z4 je eden izmed novih športnih avtomobilov letošnjega leta, ki si gene deli s toyoto supro. To je zelo uživaški avtomobil, ki pa je kljub temu nekoliko bolj glasen (in pokajoč) le v izrazito športnem programu vožnje. Foto: Gregor Pavšič

Veliki proizvajalci v tujini avtomobile tudi že oddajajo in ne le prodajajo

Dva osnovna znanilca sprememb, ki sta nam prek dogodka CarsCofffee padla v oči sta zato premik klasičnih športnih in čustvenih pogonov v smer elektrifikacije ter novi sistemi lastništev.

Športni avtomobil kot je na primer novi porsche 911, ki lahko zlahka stane okrog 200 tisoč evrov, je tudi za premožnejše ljudi lahko znaten lastniška obremenitev. Težko je prvi avto v družini, glasen, eksploziven in ta vzdrževanje drag avtomobil pa se je težko voziti vsak dan. In Porsche je le ena izmed znamk, ki je v tujini svoje avtomobile že začel nuditi prek srednjeročnih najemov.

V Nemčiji je na primer mogoče novega porscheja najeti vsaj za pol leta in za športnika kot je 718 boxster plačati okrog 1.250 evrov na mesec. Ni poceni, polletni najem tako znaša 7.500 tisoč evrov, najem pa zavzema praktično vse stroške razen goriva. Porsche pa pri tem ni edini, podobne sisteme imajo tudi pri BMW in še komu. Volvova podznamka Polestar je svoje nove avtomobile razvila z mislijo na najeme in ne klasično lastništvo.

Prve tesle 3 v Ljubljani napovedujejo spremembe

Po naših informacijah bo neposreden primer takega poslovanja v Sloveniji tudi nova električna tesla model 3. Prvi avtomobili so že prispeli v Slovenijo in vsaj znotraj sistema souporabe avtomobilov Avant2Go v Ljubljani jih bo mogoče najeti vsaj za en dan. Tako teslo je marsikomu težko kupiti, saj stane vsaj okrog 60 tisočakov, krajši najemi pa potešijo željo in zadovoljijo voznika. Če dnevni strošek najema res ne bo presegal 100 evrov.

Foto: Avant2Go

"Avtomobil kupijo čustva, toda ob izstopu iz salona smo že ob 20 ali 30 tisočakov …"

Tudi v Sloveniji obstaja povpraševanje po kratkih najemih športnih avtomobilov za kak dan, morda za konec tedna. Klemen Furlan stoji za sistemom souporabe zasebnih avtomobilov Giro, obenem pa prek svojega podjetja Furlantech trži tudi najeme klasičnih športnih avtomobilov.

"Ljudje kupijo take avtomobile na podlag čustev. Toda ko zapustijo prodajni salon, je njihov avtomobil morda že 30 tisoč evrov manj vreden," pravi Furlan.

Zanimanje se poveča ob lepem vremenu, dražji avtomobili potrebujejo kavcijo

"Kdor veliko dela, se s takimi avtomobili niti nimajo časa ukvarjati. Zato pride dnevni strošek lastništva zelo visok. Letni strošek avtomobila za 100 tisočakov bi bil lahko okrog 20 tisočakov, tak avtomobil pa marsikdo uporablja morda en mesec na leto. Druga možnost obstaja, da za tistih par dni na leto tak avtomobil najamemo. Strošek je manjši, uživanje pa zato nič manjše. Povpraševanja je veliko predvsem ob lepih koncih tedna. To niti niso nujno le športni avtomobili, ampak tudi bolj posebna vozila, terenci in podobno," dodaja.

Prav zares poceni in enostavno dostopni ti športni avtomobili še dalj časa ne bodo. Najem avtomobilov kot so osnovnejši porscheji ali BMW-ji M2 v Sloveniji že res stanejo relativno dostopnih 200 ali 300 evrov na dan, vseeno pa mora uporabnik imeti tudi nekaj tisoč evrov za obvezno kavcijo. V primeru aplikacijskega sistema Giro namreč vključeno zavarovanje velja le za avtomobile vrednosti do 50 tisoč evrov.

V Münchnu porsche boxster za 95 evrov na dan

V tujini športne ali drugače mikavne avtomobile prek najbolj znane aplikacije Turo deli veliko voznikov.

V Münchnu na primer stane dnevni najem porscheja boxsterja 95 evrov, porscheja 911 SC cabrio iz leta 1983 101 evro na dan, kultnega ford mustanga pa 67 evrov na dan. Kilometri so sicer omejeni, zavarovanje pa je vključeno.