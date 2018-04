Kaj zmore 30-letni kralj gora in brezpotij #video

Mercedes-benz razred G: za volanom treh starodobnih kraljev gora in brezpotij

Za volanom pradedka današnjega novega razreda G, ki je iz graške tovarne Magna Steyr zapeljal leta 1980, le leto dni po pričetku proizvodnje, smo potešili našo potrebo po prvinski tehniki in se vrnili v čas, ko je bil avtomobilski svet še poln romantike. Kockasta legenda je skozi celotno zgodovino ohranila svojo pokončno držo in kot neuničljivi terminator kljubuje zobu časa.

Pogled, ki pomiri duha in spočije oči

Priznati moramo, da je težko zasenčiti novo generacijo kockaste ikone G, toda neuničljivi osmerici je to uspelo vsaj za nekaj trenutkov. Postavljeni v vrsto so ponosno stali drug ob drugem in kot vojni veterani, polni spominov ter čustev (ponovno) čakali na svojih pet minut slave. Slavo in spoštovanje smo jim izkazali tako kot se spodobi. Za volanom.

Brez obotavljanja smo moderni in svetleči ključ druge generacije zamenjali za preprost in špartanski ključ. Sedli smo za volan najstarejšega. Šteje že 38, v tem času je prevozil nekaj več kot štiristotisoč kilometrov, a ob obratu ključa je vžgal v prvo. Pri tem je res močno zakašljal, pljuča dizelskega petvaljnika so pač že videla veliko sveta. Tako kot nekoč si stranska ogledala nastavimo tako, da roko pomolimo skozi okno ali se stegnemo čez celotno širino avtomobila in s konicami prstov nekako uspemo nastaviti še desnega. Že s tem se vrnemo v otroštvo, ko smo se navduševali, ko je mimo nas pripeljal največkrat policijski Puch.

S štirimi prestavami se zlijeva v eno in zapeljeva po podeželskih francoskih cestah. Ob nepreglednih vrstah vinogradov se splete pristna vez med človekom in kovino. Spoštovanje do avtomobila, ki s tako vnemo kljubuje času zahteva le globok poklon.

Osem edinstvenih primerkov razreda G. Vsak ima svojo zgodovino in vsak je pustil svoj pečat v svetu. Foto: Gašper Pirman

Ni lepšega kot veter v laseh in vožnja z trideset let starim kabrioletom razreda G po francoskem podeželju. Foto: Gašper Pirman

Vožnja je glasna in neudobna. Menjalnik ima le štiri prestave, a to je čar takšnega avtomobila. Foto: Gašper Pirman

Neuničljivi se je rodil v puščavi



Pisalo se je leto 1987 in ekipa inženirjev se je s prvim prototipom odpravila v tunizijsko puščavo. Načrt je bil preprost – preizkusiti vsa znanja novega modela. Kot je dejal voznik prototipa, Heinrich Wangler se je testiranje sprevrglo v tekmo, kjer je človek tekmoval proti stroju, ki ni hotel sprejeti poraza. V puščavi so preživeli devet tednov, tam pa za razred G pripravili najhujše terenske podvige. Odpornost proti kamenju so preizkusili tako, da so pred njim po kamniti cesti vlekli palmine liste, ki so na vozilo posledično metali večje kamenje. Ta postopek so ponavljali vsak dan.

Ena oblika, več življenj

Po pradedku smo sedli še v modrega kabrioleta. Bil je devet let starejši, torej letnik 1989. Prav tako ostareli gospod ob zagonu močno zakašlja, dizelski agregat z neverjetno frekvenco trese vzvratno ogledalo. A postopek ponovimo. Zapeljali smo ga med vinograde, uživali v soncu in vetru v laseh. Da bi vozili vse enostavno ni bilo časa, zato smo izbrali še tretjega. Letnik 1982. G je bil predelan v gasilsko vozilo, ki so ga uporabljali gasilci v severni Italiji, poln dodatnih stikal in luči je popoln prikaz kakšno širino ima njegova uporabnost. Zraven njega se je bohotilo servisno vozilo. Ultimativni štirikolesni terenec, ki je orodje in pomoč nudil avtomobilov na težko dostopnih mestih. S podaljšano medosno razdaljo, ogromnim kesonom gre za sožitje terenskih zmogljivosti in splošne uporabnosti.

250 držav, 897. tisoč kilometrov in 26 let



Leta 1988 je svoj prvi G kupil svetovni popotnik Gunther Holtorf in ga poimenoval Otto. To je bil začetek čudovitega obdobja, kjer sta tako lastnik kot Otto postala slavni par, ki je obkrožič svet. Skupaj z ženo sta v šestindvajsetih letih prepotovala svet. Obiskala 215 držav in prevozial 897. tisoč kilometrov. Kot se za avtomobil takšnega kova spodobi je zlahka opravil z več kot 250 tisoč kilometrov skalnatih in izredno zahtevnih gorskih kilometrov. Pri Mercedesu so zapisali, da je vožnja v takšnih razmerah primerjljiva prevoženim 2,5 milijona kilometrov po asfaltiranih srednje evropskih cestah. 300 GD station wagon je sedaj last mercedesovega muzeja, a nanj smo lahko položili roko. Malce smo ga pobožali po riti in mu zaželeli dober pokoj. Nedvomno si ga je zaslužil.

Tako je bil opremljen eden izmed osmih G. Služil je kot gasilsko vozilo v severni Italiji, danes pa je član Mercedesove zbirke klasičnih avtomobilov. Foto: Gašper Pirman

Prej in 38 let kasneje potem. Foto: Gašper Pirman

Ročica za upravljanje z diferenciali. Danes voznik to upravlja preko treh stikal na armaturni plošči. Foto: Gašper Pirman

Z novo generacijo si deli tri elemente

Bilo bi neverjetno, da bi si oblikovalci pri Mercedesu upali spreminjati kultno obliko razreda G. Kockasta ''hiša'' na kolesih ostaja prepoznaven član svetovnih cest, ki je praktično izboljšan na vsakem delu, a nekaterih stvari se ne spreminja.

Če začnemo pri največji stvari - zadnjem kolesu, ki je pritrjeno na prtljažna vrata. S to oblikovno posebnostjo se je zasidral v srca lastnikov in spletel prepoznavno vez med obliko in funkcionalnostjo.

Drugi prepoznaven element so sprednji izbočeni smerokazi na blatnikih. Zaradi vse zahtevnejših varnostnih zahtev so bili inženirji pred veliko dilemo. Izbočen, kockast del na sprednjem delu avtomobila je enostavno prenevaren, saj v primeru nesreče s pešcem ali kolesarjem lahko povzroči dodatne poškodbe. Ker gre za še en prepoznaven element razreda G ter obenem tudi pripomoček pri terenskih vožnji, saj ob pogledu na oba smernika voznik ve kje je rob avtomobila, so morali priti do rešitve. Usvarili so pogrezna smernika, ki sta postaljena na tanko plastično ogrodje. Ob primerni sili se ogrodje preprosto zlomi, smernika pa se pogrezneta pod pokrov motorja in s tem preprečita dodatne poškodbe pri nesreči.

Tretji prepoznaven element so vratne kljuke in značilen zvok pri zapiranju vrat. Če si zadnjega lahko poslušate v prvem videoposnetku pa pogled na kljuko novega in starega razreda G razkrije, da sta si obe enaki. Tako je, novi, moderni, tehnološko izpopolnjeni razred G ima nameščene popolnoma enake kljuke kot tisti prvi G iz leta 1979. Saj veste, hudič je v podrobnostih.