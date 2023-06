Šentviški porsche: kam je izginil slavni avtomobil?

Grški reli Akropolis bo letos dočakal že svojo 67. izvedbo. Vse od leta 1973 je z nekaj vmesnega premora del svetovnega prvenstva in tam se je uveljavil kot eden najtežjih makadamskih relijev v Evropi. Konec maja leta 1953, ko so ga Grki prvič izpeljali v mednarodni zasedbi in mu dali tudi pozneje kultno ime Akropolis, sta bila med 26 udeleženci tudi dva slovenska avtomobila.

Že prihod po makadamu do Aten je bil pravi čudež

Na več kot 1.700 kilometrov dolgo pot sta krenila posadki Dušan Malerič s sovoznikom Vladom Košičkom, s precej skromnejšim DKW pa sta vozila še Srečko Petelin in Jure Černe. Malerič se je proti Grčiji prebijal po zdelanih jugoslovanskih cestah in do prihoda v Atene so trikrat sneli motor s porscheja in ga popravljali.

Že prihod na štart v Atene je bil pravi čudež, a je Malerič uspešno zvozil vse ovinke in iz rok grškega kralja dobil priznanje za končno drugo mesto. Enak rezultat, le da s sovoznikom Černetom, je ponovil tudi leto pozneje.

Spomin iz arhiva Srečka Petelina na reli Akropolis 1953. Foto: osebni arhiv

Malerič in Košiček pred 70 leti na cilju relija Akropolis. Foto: osebni arhiv

Akropolis je potekal tudi čez Slovenijo

Akropolis je svojo mednarodno slavo nato dobil v šestdesetih in sedemdesetih letih, ko je bil od samega začetka del svetovnega prvenstva. Pet zmag je v Grčiji dosegel Colin McRae, po tri pa Miki Biasion, Sebastien Loeb, Walter Rohrl in Carlos Sainz. Predlani je Kalle Rovanpera (Toyota) pri 21 letih postal najmlajših zmagovalec tega relija v zgodovini. Po Maleriču, ki bi se v letih 1953 in 1954 skoraj vpisal na seznam zmagovalcev te makadamske klasike, je kot naslednji Slovenec na reliju med letoma 2006 in 2008 trikrat štartal Andrej Jereb s sovoznikom Miranom Kacinom.

Leta 1957 so organizatorji Akropolisa pripravili tudi daljšo uvodno etapo proti Solunu, njen štart pa je bil v Trstu. Takrat je uradna trasa Akropolisa tako potekala tudi čez Slovenijo.

Porsche je dočakal bridko usodo

Malerič je živel v Šentvidu pri Ljubljani in bil po 2. svetovni vojni prvi domači avtomobilist z odmevnejšimi rezultati. Vozil je predvojnega BMW 328 in bil državni prvak tako v cestnih kot tudi gorskih dirkah. Leta 1953 so mu pri AMZS zagotovili porscheja 356, s katerim je nato hitro odpotoval tudi na dva relija Akropolis in se prav tako udeležil relija Monte Carlo. Leta 1954 je bil na Akropolisu spet drugi, le da mu je takrat zapiske bral Jure Černe.

S porschejem je pozneje vozil še Stane Vidmar, Malerič pa je presedlal na mercedesa 190 SL in njegovi uspehi so takrat začeli pešati.

V šestdesetih letih so porscheja pri Avto-moto društvu Ljubljana prodali v Šiško, kjer ga je nato novi lastnik večkrat predelal in zato je postal skoraj neprepoznaven. Ostanki avtomobila so še več let ležali ob Vodnikovi cesti v Ljubljani, nato pa so najbrž končali na odpadu.