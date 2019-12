Kot v apokalipsi: letališče, ki propada že 45 let #foto

Čeprav je bilo mednarodno letališče v Nikoziji na dobri poti, da postane transportno središče Sredozemlja, je zaradi vojne pred 45 leti zaprlo svoja vrata. Ker je na nikogaršnji zemlji, so oblast nad njim prevzeli Združeni narodi, vse do danes pa v nedotaknjeni obliki vzbuja vse več pozornosti turistov. Fotoaparati mimoidočih so usmerjeni v propadajoče letalo brez motorjev, potniški terminal, ki spominja na zgradbe iz apokaliptičnih filmov, in velik opečnat nadzorni stolp.

Na letališki stezi se soncu nastavlja zapuščeno veliko potniško letalo brez motorjev, ki ga je v 45 letih na istem mestu že precej načel zob časa. Za njim se razteza velik potniški terminal. Razbita okna, propadajoč napis "airport" in v ozadju še hangar, prekrit z razraščajočim plevelom in prahom. Ne, to ni opis prizora iz računalniške igre ali apokaliptičnega filma. Ta zgodba opisuje propadajoče mednarodno letališče v Nikoziji, ki so ga zaradi vojne med Turčijo in Grčijo zaprli pred 45 leti.

Nekoč ponos države, danes zaprta atrakcija

Mednarodno letališče v Nikoziji je bilo nekoč ponos države in polno življenja, z edinstvenim utripom pa hitro pridobivalo veljavo v svetu. Žal se je njegova zgodba hitro končala in zdaj že skoraj pol stoletja predstavlja padlo relikvijo ter opozarja na turbulentno zgodovino Cipra.

Ciper, nekdanja britanska kolonija, se je osamosvojil leta 1960, a napetosti med grškimi Ciprčani in manjšino turških prebivalcev so se le stopnjevale. Leta 1974 je grška vlada podprla načrt, da se z vodilnega položaja odstrani izvoljenega predsednika Cipra. Turčija je na to potezo odgovorila z vojaškim posredovanjem in kmalu nadzorovala tretjino otoka. Od poletja 1974 je otok razdeljen na dva dela - turški Ciprčani so na severu, grški Ciprčani na jugu -, še danes pa nikogaršnjo zemljo nadzorujejo vojaki Združenih narodov.

Zapuščeno letališče je zdaj dom divjih živali in prahu. Foto: Reuters

Letališče je bilo ravno na meji med sprtima stranema

Oglasni panoji vztrajajo na stenah terminala, a vse težje kljubujejo zobu časa. Foto: Reuters Izolirano in prazno letališče stoji neposredno na nikogaršnji zemlji, poznani tudi pod imenom zelena linija. Zaradi tega je dostop do letališča omejen vsem obiskovalcem, na širšem območju letališča pa imajo svoje oporišče mirovne sile Združenih narodov.

Preden so letališče odprli za mednarodni promet, je bilo izključno v uporabi vojske. Leta 1968 so ga slavnostno odprli za javnost, zgradili moderen potniški terminal z najnovejšo tehnologijo ter številnimi restavracijami in trgovinami. Njegov vzpon je bil hiter in letališče je postajalo pomembno prometno središče v Sredozemlju. Do leta 1973 je prek njega potovalo skoraj 800 tisoč potnikov.

Kratek rok trajanja

Ob izbruhu napetosti je bilo letališče ena izmed glavnih tarč turške vojske, zato so nemudoma prenehali izvajati komercialne polete. Letališče so napadli z letali, na tem območju je hkrati potekalo močno obstreljevanje med Turki in Grki. Združeni narodi so se vpletli in vzpostavili mir, a letališče je bilo neposredno na zeleni liniji.

Po zaprtju letališča v Nikoziji je leta 1975 Republika Ciper odprla letališče Lamaca, leta 1983 pa so odprli še letališče Paphos.

Galerija: raj za navdušence nad apokaliptičnimi zgodbami

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Pozabljeno letalo uporabili za popravilo drugih letal

Zaradi spopadov so na letališču ostala prizemljena številna potniška letala. Šele leta 1977 so z letališča pod strogim nadzorom Vojaška točka na robu zelene linije Foto: Reuters Združenih narodov v London odletela zadnja tri potniška letala. Zdaj na letališkem delu ostaja le eno veliko potniško letalo hawker siddeley trident sun letalske družine Cyprus Airways. To je svoja motorja darovalo drugemu letalu, da je lahko odletelo z zaseženega letališča.

Letališče so med drugim uporabili za središče pogajanj med obema stranema tudi po koncu vojne. Mirovna pogajanja so potekala tudi kasneje, a dogovora niso sklenili. Vse dokler se sprti strani ne dogovorita, bo letališče v Nikoziji ob propadanju še naprej žalostni opomnik spora med obema stranema.