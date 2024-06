Kariera inženirja v F1? Mladi Slovenec na študiju v Angliji, praksa pa tudi doma.

Že njegov oče Tomaž Gorenc je bil dirkač. Vozil je gokarte in bil v v vrhu slovenskega kartinga v času bolj znane Nine Jerančič. Vrhničan je prišel do športne ravni, ki jo je s svojimi financami še lahko podpiral. Ker denarja za preboj v tujino ni bilo, se je odrekel nadaljnji športni poti v kartingu in nekaj let v Sloveniji, bolj za svojo dušo kot rezultate, vozil v reliju.

Nekje v teh letih se mu je rodil sin Tim. Čeprav je premlad, da bi se v živo spomnil dirk svojega očeta, se danes spomne, kako je pod domačim balkonom oče kdaj vžgal motor dirkalnika in kako je stekel do ograje, da ga je lahko videl.

Kot najstnik že v ekipi prihodnjih voznikov F1

Tim Gorenc je danes star 21 let. Njegov oče ima že leta svojo ekipo v kartingu, sam pa pol leta preživi v Angliji. Tam obiskuje zanimiv dodiplomski študij, ki je usmerjen v inženirstvo za področje motoršporta. To so znanja, ki obljubljajo kariero inženirja v enem izmed najvišjih disciplin avtomobilskega športa na svetovni ravni. Morda tudi v formuli ena, kdo ve.

Navsezadnje je Tim, ko je očetu pomagal v karting ekipi, v Italiji že sodeloval tudi s sinom Fittipaldija in Andreo Kimijem Antonellijem, bodočim (Mercedesovim) velikim upom formule ena.

Foto: Gregor Pavšič

Z Vrhnike prek Idrije v Coventry

“Srednjo strojno šolo sem naredil v Idriji, vmes pa sem že v delal v tujini v karting ekipah. V tretjem in četrtem letniku so mi priznali nekje od 200 do 250 ur dela. Dobil sem veliko praktičnega znanja, ob tem pa slišal za tako neposredno v motoršport usmerjene šole v Angliji. Ker dobro vem, kaj bi rad delal v prihodnje, sem odšel raje tja kot na strojno fakulteto v Sloveniji,” pojasnjuje Gorenc, ki smo ga včeraj srečali na reliju za državno prvenstvo v Železnikih.

Tam izkušnje nabira pri ekipi Servis Podlesnik Rally Sport, del katere je tudi zmagovalec relija Rok Turk (hyundai i20 rally2).

Iz Anglije se odpirajo vrata v dirkaški svet

“Postopek prijave je trajal eno leto. Prvič sem odpotoval v Anglijo. V roki sem imel kovčke in upal, da me navigacija res pripelje na naslov, kjer me je prvi dan čakala nastanitev,” se spominja Vrhničan, ki obiskuje univerzo v Coventryju.

Anglija je še vedno zibelka svetovnega avtomobilskega športa in industrije. Tam so doma tako nekatere moštva formule ena kot številne ekipe in podjetja, ki so neposredno ali posredno povezana z različnimi disciplinami na ravni svetovnega prvenstva. Mlad inženir ima v Angliji največ možnosti, da pridobi izkušnje, poznanstva in kreira svojo kariero v tem športu.

Foto: Gregor Pavšič

Visoke šolnine so največja ovira, brez slovenske štipendije ne bi šlo

“Ni pa vse tako enostavno,” priznava Gorenc. Srednješolske ocene je imel odlične in zato z vpisnimi pogoji v Angliji ni imel težav. Večja ovira je visoka šolnina. Ta je bila sprva za tujce v času Brexita postavljena na 18 tisoč britanskih funtov, nato so jo vendarle tudi za tujce izenačili s ceno za Angleže.

A tudi ta je bila z devetimi tisočaki letno, kar je kajpak le vpisnina in ne vključuje stroškov življenja v Coventryju, za Gorenčev žep previsoka. Ključna je bila štipendija, ki jo je nato dobil v Sloveniji in ta mu je omogočila šolanje v Angliji. Pogoji zanjo pa so bili ostrejši.

“Prvo leto je bil naš program enak splošni strojni fakulteti, nato pa smo že dobili veliko bolj usmerjene predmete. Velika prednost so predavatelji, ki imajo neposredne izkušnje z dirk na najvišjji ravni. Nedavno smo imeli predavanja s strani nekdanjega inženirja v Toyotini reli ekipi za svetovno prvenstvo, pa razvojnega inženirja Mitsubishijevega lancerja EVO10 z izkušnjami v formuli ena in podobno. Vse to ti kot študentu nudi širino znanja, ki jo nato dopolnjuješ še s praktičnim delom,” nadaljuje Gorenc.

Manj izpitov kot v Sloveniji

“Izpitov imamo veliko manj kot v Sloveniji, večji poudarek je na praktičnem delu. Tri četrtine ocen dobimo iz poročil, ki pa jih je treba pripraviti zelo natančno. Po koncu semestra sledi en teden za pripravo, nato pa en teden za izpitno obdobje. Več kot treh izpitov na semester nimamo,” še pove.

V enem letniku ima dva semestra, vsak traja po tri mesece. Šolanje traja od septembra do aprila, nato se vrne v Slovenijo in išče priložnosti za praktično delo. Čaka ga tudi enoletni premor od študija, ki je sicer del programa in je namenjen praktičnemu usposabljanju. Tim ima več možnosti, kjer bo kot mladi inženir lahko delal in prav gotovo ga čaka zanimivo leto v tujini.

Kakšna služba ga mika?

Mladega Gorenca najbolj mika delo inženirja na obdelavi podatkov (tako imenovani “data engineering”, kar postaja v avtomobilskem športu vse pomembnejši del pridobivanja stotink in desetink pri lovu za najvišjimi rezultati.

“Za zdaj nimam natačne smeri nadaljnje poklicne poti. Rad bi prišel le zraven in poskusil kar največ različnih stvari. Vse izkušnje so dragocene in tudi pomembne, ko nato med ali po zaključku šolanja iščeš zaposlitev. Programiranja in obdelave podatkov pa je res vse več. Veliko simulacij je treba opraviti tudi na terenu in zato je na primer del potrebnih izkušenj tudi znanje programiranja. Podatkov je že preveč, da bi jih brez ustreznih programov lahko obdelali sami. Na terenu pa se je treba hitro odzvati, razmišljati, analiziritati podatke in vnovčiti vse tisto, kar si na različnih ravneh tega športa v preteklosti že izkusil.”