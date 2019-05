Čakal je sanjsko "šanso" in uspel: kdo je ta mojster volana? #video

Kdo je Boštjan Avbelj, ki je tako suvereno in presenetljivo dobil kakovosten reli državnega prvenstva in pokala Mitropa v Velenju? To je 28-letni dirkač iz bližine Vrhnike, ki je v zadnjih letih svoj nesporni talent gojil in zmagoval na najbolj slavnih italijanskih dirkaških stezah. Čakal je svojo sanjsko 'šanso'. Letos je uspel priti do dirkalnika za reli, ki mu je bil v duši že od nekdaj zapisan. In na prvem reliju v življenju je celo zmagal.

Tradicionalni reli v Velenju je letos privabil močno mednarodno zasedbo, ki pa jo je kljub družbi aktualnega slovenskega prvaka Roka Turka (hyundai i20 R5) in madžarskega prvaka Andrasa Hadika (ford fiesta R5) povsem nepričakovano dobil Boštjan Avbelj s sovoznikom Damjanom Andrejko (škoda fabia R5). Do zdaj je vozil na dirkališčih in to je bil zanj prvi reli v karieri. Kljub temu je z njim opravil v slogu rutiniranih šampionov, se potrdil kot največji talent slovenskega avtomobilskega dirkanja in dal veliko zadovoljstva tudi svojemu dolgoletnemu mentorju in podporniku Miru Marinšku. Avbelj kot novinec v reliju je dobil neverjetnih devet od 12 odpeljanih hitrostnih preizkušenj.

Iskreno željo je dokazal, ko se je pred leti sam peljal na test v Valencio

Danes 28-letni Avbelj iz Sinje Gorice pri Vrhniki sicer ni dirkaški novinec. Po duši je bil sicer 'relist', ki pa je po spletu okoliščin kariero začel na dirkališčih. Prek izbora RaceStar je prišel v pokal Renault Twingo, kjer je v prvi sezoni prepričljivo zmagal in dobil pozornost Mira Marinška in njegove ekipe Lema Racing. Marinšek je tisti, ki v zadnjih letih drži nad gladino slovensko cestno-hitrostno dirkanje in ki je kot mentor tudi vlagal v Avblja in mu dajal priložnosti v tujini.

Dirkač mu je vračal z veliko zavzetostjo. Nekoč se je sam odpeljal iz Vrhnike v Valencio, da je lahko tam testiral enega izmed dirkalnikov. Vsaka priložnost je kalila njegov talent, lanska sezona v italijanskem pokalu Renault Clio pa je bila najboljša do zdaj.

Video - vtisi Boštjana Avblja, zmagovalca relija v Velenju

Po 10. hitrostni preizkušnji je aktualni slovenski prvak Rok Turk (hyunda i20 R5) za Avbljem zaostajal 14,7 sekunde, nato pa s prazno gumo pridobil še večji zaostanek ter v skupnem seštevku zaostal za madžarskim prvakom Hadikom. Foto: Uroš Modlic

Tim Novak in Uroš Ocvirk (opel adam R2) sta še drugič letos zmagala v konkurenci dirkalnikov z dvokolesnim pogonom. Foto: Uroš Modlic



Rezultati – konec relija po 12 hitrostnih preizkušnjah



1. Avbelj-Andrejka (škoda fabia R5) 1:04:26,5

2. Hadik-Kertesz (ford fiesta R5) + 0:39,1

3. Turk-Kacin (hyundai i20 R5) + 0:50,2

4. Kiss-Patko (škoda fabia R5) + 1:14,6

5. Fogasy-Berendi (ford fiesta R5) + 1:43,4

6. Gassner-Thannhauser (mitsubishi lancer EVO X) + 4:14,4

7. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 4:36,8

8. Novak-Ocvirk (opel adam R2) + 4:44,3

9. Fakin-Fakin (peugeot 208 R2) + 5:03,6

10. Windisch-Hubert (škoda fabia S2000) + 5:18,4



Vodilni: Avbelj HP 1-5, Hadik HP 5-6, Avbelj HP 7-12

Zmage na HP: Avbelj 9, Hadik 3 Reli v Velenju je sicer začelo 74 posadk. Tik pod zmagovalnimi stopničkami je reli končal nekdanji madžarski prvak Ferenc Kiss (škoda fabia R5), peti pa je bil še en Madžar Gergely Fogasy (ford fiesta R5). V prvi deseterici je bil med Slovenci še Darko Peljhan (VW polo proto), prav tako pa tudi oba najhitrejša v dvokolesno gnani konkurenci Tim Novak (opel adam R2) in Jernej Fakin (peugeot 208 R2). Tudi med njima so bile razlike zelo majhne, Novak pa je naposled zmagal s prednostjo 19,3 sekunde. V diviziji III je slavil Matjaž Zupančič (BMW M3) pred Domnom Agničem (BMW M3 E30), v diviziji I pa Rok Jerkič (MG ZR 105) pred Bojanom Velkavrhom (VW polo).1. Avbelj-Andrejka (škoda fabia R5) 1:04:26,52. Hadik-Kertesz (ford fiesta R5) + 0:39,13. Turk-Kacin (hyundai i20 R5) + 0:50,24. Kiss-Patko (škoda fabia R5) + 1:14,65. Fogasy-Berendi (ford fiesta R5) + 1:43,46. Gassner-Thannhauser (mitsubishi lancer EVO X) + 4:14,47. Peljhan-Čar (VW polo proto) + 4:36,88. Novak-Ocvirk (opel adam R2) + 4:44,39. Fakin-Fakin (peugeot 208 R2) + 5:03,610. Windisch-Hubert (škoda fabia S2000) + 5:18,4Avbelj HP 1-5, Hadik HP 5-6, Avbelj HP 7-12Avbelj 9, Hadik 3

Avbelj je lani vozil še v italijanskem pokalu Renault Clio. Foto: Lema Racing

Miro Marinšek je že leta eden najbolj požrtvovalnih ljudi v slovenskem avtomobilskem športu in eden glavnih razlogov, da v Sloveniji kljub pomanjkaju dirkališča še živi cestnohitrostno dirkanje. Foto: Gregor Pavšič

Jezna ob spregledu rezultatov sta se odločila za vstop v reli

Ker tudi po teh uspehih Avbelj ni dobil naziva Avtomobilist leta s strani krovne zveze za avtošport AŠ2005, skupaj z Marinškom razočaranja nista mogla skriti. Nato se je začel razvijati načrt, kako Avblja popeljati v reli. Marinškove aktivnosti v cestnohitrostnem dirkanju daleč od oči slovenske javnosti (in funkcionarjev) niso dobile pravega priznanja in nato se je začel odvijati načrt, kako Avblja popeljati v reli.

Razmišljali so o cenejšem dirkalniku R2 (sprednji pogon) in celotni sezoni, a so raje stopili v najvišji razred in za zdaj rezervirali škodo fabio R5 za tri relije slovenskega državnega prvenstva – Velenje, Železnike in Novo Gorico.

Z visoko štartno številko presenetil kot nekoč na Saturnusu Gigi Galli

Navkljub nespornemu talentu na svojem prvem reliju ni veljal za favorita. Prvič je imel ob sebi sovoznika, s čistih dirkališč je prišel na precej bolj umazane ceste in na lastni koži spoznal dejavnik nepredvidljivosti relija. Dobil je štartno številko komaj 22, podobno visoko kot na reliju Saturnus leta 1997 takrat še neznani Italijan Gigi Galli.

Toda že na prvi hitrostni preizkušnji je z najhitrejšim časom pokazal, kako neverjeten je njegov domet in da v tej konkurenci vozi v svojem razredu. Ne glede na kilometre z dirkališč je reli povsem druga zgodba in Avbelj jo je opravil z odliko. Prebita guma na peti hitrostni preizkušnji mu je začasno odvzela vodstvo, a kmalu ga je imel spet v svojih rokah in prednost je rutinirano zadržal do cilja.

Avbelj in Marinšek ob najeti škodi fabii R5 iz Italije. Foto: Gregor Pavšič

"Želel sem drsenje. Tisto, ko se 'igraš' z avtom in si zaupaš …"

V konkurenci slovenskega DP je vodil od prve do zadnje hitrostne preizkušnje. V cilju je imel 39,1 sekunde prednosti pred madžarskim prvakom Hadikom in 50,2 sekunde pred slovenskim prvakom Turkom. Še bolj kot časi je prepričal s svojo vožnjo, polno manjših drsenj in 'igranja' z odličnim dirkalnikom.

"Seveda sem bil presenečen nad časi. Sprva je bilo tudi nekaj krize, ni bilo lahko držati tempa, pa še interkom nama je ponagajal. In tista guma. Toda občutki so bili odlični. Pred relijem sem v Logatcu opravil krajši test. Povsem sem spremenil nastavitve dirkalnika. Malo čudno so me gledali. Nisem želel, da je fabia 'prilepljena' na cesto in da nato začne bežati 'čez nos' iz ovinka. Ko se to zgodi, si počasen. To znanje mi je dala 'pista'. Želel sem drsenje, tisto ko se igraš z avtom in si zaupaš. S psiho pa večjih težav ni bilo. Reli je res nepredvidljiv, a vsaj gledaš lahko le na cesto in ti ni treba gledati tekmecev na tvojem odbijaču," je Avbelj doživeto razlagal v Velenju.

Dirkač, kakršnega je slovenski avtomobilski šport čakal že vsaj desetletje

Ob hitrostnih preizkušnjah velenjskega relija je bilo mogoče čutiti, kako so Avbljeve predstave sprejeli navijači. Hitro, brezkompromisno in predvsem z veliko mero prirojenega talenta ter občutka za drsenje avtomobila. Tistega, česar se ni mogoče naučiti in kar tudi na stotine dirkaških kilometrov ne zagotavljajo. Je Avbelj zdaj postal dirkač, ki bi lahko po dolgih letih poskrbel za večjo popularizacijo avtomobilskega športa v Sloveniji? Spet se bo marsikaj zatikalo pri denarju. Že letošnji proračun Avblja in ekipe Lema Racing je majhen in za zdaj nikakor zadosten za boj za naslov državnega prvaka.

Stisk rok med obema glavnima protagonistoma je bil v cilju relija iskren, priznanje pa so jima že včeraj izrekali tudi neposredni tekmeci. Take predstave slovenski reli ni videl že dolgo, če sploh že kdaj.

Sedel na tribuni, gledal nekdanje tekmece in čakal svojo sanjsko "šanso"

»Najlepše je bilo takrat, ko sem se usedel na tribuno dirkališča in si ogledal eno izmed dirk najvišje rangiranih prvenstev. Tam so vozili tudi moji nekdanji tekmeci. Torej tisti, s katerimi sem bil nekoč enakovreden in sem jih tudi premagoval. Imeli pa so boljše pogoje in so šli v boljši avtomobil. Tudi jaz bi sedel v takem, a tisti dirkači so potrjevali mojo kakovost. Takrat sem vedel, da bi lahko tudi jaz šel naprej, da sem dovolj dober. Od tu motivacija, da smo po Evropi prevozili na tisoče kilometrov in da sem sam peljal na test v Valencio. Zato smo vztrajali in čakali svojo sanjsko 'šanso',« mi je Avbelj povedal po lanski odlični sezoni v Italiji.

Bo ta priložnost prišla po senzacionalni zmagi v Velenju?