Zakaj bo potekal poostren nadzor policije?

Prihaja obdobje zabav in brezskrbnega druženja z najbližjimi. Službene zabave, predbožična srečanja, predpraznične čestitke ... Razlogov za druženje bo v naslednjih tednih veliko. Vendar ob tem naj velja opozorilo: zabavajte se odgovorno - do sebe in do drugih udeležencev v prometu.

Alkohol še vedno eden ključnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče

Agencija za varnost prometa novembra in decembra v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Policijo ter nevladnimi organizacijami izvaja dve nacionalni preventivni akciji na temo ozaveščanja o alkoholu, drogah in drugih psihoaktivnih snoveh v prometu. Z akcijama želijo na javnost znova nasloviti pomembno opozorilo, da alkohol, droge ali druge psihoaktivne snovi močno vplivajo na naše psihofizične sposobnosti in znatno poslabšajo možnosti za varno sodelovanje v prometu. Javnost želijo spodbuditi k ničelni toleranci do uporabe teh snovi, ki imajo v prometu lahko usodne posledice. Alkohol namreč še vedno ostaja eden ključnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče.

V času akcij bodo po vsej Sloveniji potekale številne preventivne aktivnosti. Policija bo od 2. do 20. decembra 2019 izvajala poostren nadzor psihofizičnega stanja voznikov na slovenskih cestah. Vozniki, ki bodo "napihali 0,0", bodo bližje vstopnici za udeležbo na skupnem koncertu Policijskega orkestra in gostov Tomislava Jovanovića Tokca (Dan D) ter Neishe, ki bo 15. januarja 2020 v CUK Kino Šiška v Ljubljani. Koncert Policijskega orkestra je prijazen poklon vsem, ki se za volanom obnašajo odgovorno. 0,0 vozniki bodo ob preverjanju prejeli letak, s katerim si bodo lahko na spletni strani www.nulanula.si prislužili dve vstopnici za zdaj že tradicionalen koncert v sklopu akcije Slovenija piha 0,0.

Vpliv alkohola na naše sposobnosti je prepogosto podcenjen

Dokler se ne pokažejo vidni in vedenjski znaki močne alkoholiziranosti, kot na primer zanašanje, dvojni vid, zapletanje v govoru, so mnogi prepričani, da lahko sodelujejo v prometu. Nekaterih posameznikov pa žal tudi takšno stanje alkoholiziranosti ne odvrne od udeležbe v prometu.

Vendar pa alkohol vpliva na sposobnosti mišljenja, zaznavanja in ravnanja že s prvim popitim kozarcem, kar zmanjša sposobnosti za vožnjo in ustrezno reagiranje, predvsem v kritičnih situacijah. Že brez alkohola je v prometu za nastanek tragičnih dogodkov dovolj le trenutek neprevidnosti, alkohol, droge in druge psihoaktivne snovi pa tveganja za takšne situacije še dodatno povečujejo, opozarja Agencija za varnost prometa.

Foto: Getty Images 0,2 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,09 miligrama v litru izdihanega zraka: ponoči nismo več sposobni pravilno oceniti razdalje do vozil, ki prihajajo nasproti ali jih dohitevamo. 0,3 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,14 miligrama v litru izdihanega zraka: sposobnost globinskega opazovanja se zmanjša, kar pomeni, da ne moremo več pravilno oceniti razdalje. Posledici sta tvegano prehitevanje in prekratka varnostna razdalja v gostejšem prometu. Možnost za povzročitev prometne nesreče se poveča za petkrat. 0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,24 miligrama v litru izdihanega zraka: opazovani objekti se nam zdijo bolj oddaljeni, kot so v resnici, kar pomeni, da v ovinek lahko pripeljemo s preveliko hitrostjo in zamujamo s spreminjanjem smeri. Posledica: vozilo nam lahko zanese v ovinku. Poleg tega se pojavi tudi t. i. rdeča slepota. Vedno težje zaznamo rdečo luč na semaforju, luči za označevanje vozila, zavorne luči, označbe za oviro na cesti itd. Zmanjševati se začne sposobnost hitrega preusmerjanja pogleda z enega predmeta na drugega. Prilagajanje naglim svetlobnim spremembam je vedno težje. To pomeni, da nas lahko zasenčene luči vozila, ki pripelje nasproti, začasno oslepijo. Bistveno sta zmanjšani pozornost in zmožnost pravočasnega reagiranja. To pomeni, da je pot ustavljanja daljša. Če pri hitrosti 50 kilometrov na uro pritisnete na zavoro sekundo kasneje, se pot ustavljanja vozila podaljša za 14 metrov. Pojavijo se motnje ravnotežja, kar je zlasti nevarno za tiste, ki se vozijo na vozilih z dvema kolesoma. 1,0 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama v litru izdihanega zraka: bistveno je motena reakcija oči na svetlobo. To pomeni, da se težko prilagajate hitrim svetlobnim spremembam. Bistveno je zožen zorni kot oči. To pomeni, da ne moremo več pravočasno dojemati, kaj prihaja z vaše leve in desne strani, kar je lahko še zlasti usodno v križiščih. Zaznamovanje in ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico. To pomeni, da vozimo praviloma s premajhno varnostno razdaljo, da so naše reakcije prepozne in večinoma napačne ter da se na določene nevarnosti sploh ne odzovemo več. Možnost prometne nesreče se v primerjavi s treznim voznikom poveča za 25-krat. Vir: policija.si

Zaradi alkoholiziranega povzročitelja letos spet več smrtnih žrtev, a manj poškodovanih

Letošnji podatki kažejo, da se je na slovenskih cestah zgodilo 1.226 prometnih nesreč, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci, kar je sicer 0,4 % manj kot leto poprej, ko smo v primerjalnem obdobju zabeležili 1.231 nesreč. Toda zaradi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč je umrlo 28 oseb, kar je 47 % več v primerjavi z lanskim letom, ko je življenje izgubilo 19 oseb. Poškodovanih je bilo 610 oseb (8 % manj kot lani), od tega je bilo 108 huje (18 % manj kot lani) in 502 lažje poškodovana (5 % manj kot lani).

Skupaj poskrbimo za varnost na naših cestah! Poiščite najboljšo zabavo v svoji okolici in hkrati že vnaprej poskrbite za varno pot domov. Danes je namreč "in" moderno zabavanje, kar pa vključuje tri ključne korake: #Poiščite pravo družbo, ki vam bo polepšala večer. #Še preden prvič nazdravite, se dogovorite, kako se boste vrnili domov. #Uresničite trezno odločitev in se varno vrnite domov. Pokličite taksi, prespite na varnem ali ostanite trezni.

Večina smrtno ponesrečenih udeležencev je tudi povzročiteljev nesreč

Od skupaj 28 smrtno ponesrečenih udeležencev je bilo 18 tudi povzročiteljev prometne nesreče. Letošnji podatki do konca oktobra kažejo, da so največ prometnih nesreč s smrtnim izidom povzročili vozniki motornih vozil pod vplivom alkohola v starostni skupini med 45. in 54. letom, in sicer 6, v katerih je umrlo 9 oseb. Sledijo jim povzročitelji, stari med 35 in 44 let, ki so povzročili 5 prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 5 udeležencev, ter povzročitelji, stari med 25 in 34 let, ki so povzročili 4 prometne nesreče s smrtnim izidom, v katerih je umrlo 5 oseb.