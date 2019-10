To je razlog za neskončne kolone na naših avtocestah

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste se vozili po avtocesti in pred sabo in za sabo pogledovali za dolgo kolono avtomobilov in tovornjakov, nestrpno gledali na uro in si ponavljali "pa ne že spet!". In ko ste končno prispeli do cilja, niti niste bili prepričani, zakaj je promet obstal. Ali veste, da gre največkrat pravzaprav za pojav, ki ga povzroča napačna vožnja po avtocesti?