Z avtom le po domači občini? No, poraba je bila res majhna #foto

Tokratni test avtomobila nekoliko drugače, in sicer le znotraj domače občine. In to z majhnim avtomobilom, ki ga – danes res nenavadno – poganja dizelski motor.

Posebna modra barva – ta stane dobrih 500 evrov – se cliu odlično poda in pomaga k njegovi vpadljivosti. Foto: Gregor Pavšič Ker živim v Občini Vrhnika, v zadnjem mesecu za avtomobilske izlete ni bilo veliko možnosti. To je občina s površino 116 kvadratnih kilometrov, ki se po velikosti uvršča šele na 56. mesto. V njej je v začetku lanskega leta živelo slabih 17 tisoč ljudi. Že več kot 50 let Vrhnika nima vlakovne povezave z Ljubljano, kljub relativni majhnosti pa skriva mnogo zanimivih (četudi krajših) cest.

Da bi še obstali znotraj meja občine, se je na primer mogoče zapeljati do Smrečja. To je vas ob zelo privlačni cesti, ki povezuje Vrhniko in Žiri. Blizu so ceste proti Ulovki in Zaplani, pa makadamska cesta na Pokojišče in podobno.

Ponovimo: clio je zelo uravnotežen avtomobil, ki je prav zato na trgu tudi tako uspešen

O novi generaciji renault clia sicer težko napišemo kaj bistveno novega. Ta avtomobil, ki je prepričljivo zmagal na izboru Slovenski avto leta 2020, smo podrobneje predstavili že med prvim testom. Clio v tem razredu trenutno ponuja najbolj vsestranski avtomobil, ki je lahko pisan na kožo skoraj vsakemu vozniku (ki išče tako velik avtomobil) in ki je od prejšnje generacije na vseh področjih (še najmanj jasno pri zunanji obliki) naredil velik tehnološki preskok.

Tudi paket opreme – to je začetna oprema edition one (višje je postavljena še oprema initiale paris) – je znan že iz takratnega testa. Novost pa je bil tokrat dizelski motor, ki v razredu majhnih avtomobilov močno izgublja pomen in ga zato nekateri modeli kupcem sploh ne ponujajo več.

Iz središča Vrhnike do table,ki je označila konec občine, je bilo le dobrih 10 minut vožnje. Foto: Gregor Pavšič

Dizelski motor predstavlja manjšino povpraševanj pri kupcih novega renault clia. Predvsem fizične stranke se – pričakovano – veliko raje odločijo za bencinski motor. Foto: Gregor Pavšič

Bistveno več navora, a le z ročnim menjalnikom

Testnega clia je tako poganjal 1,5-litrski dizelski motor. Njegova moč je 85 kilovatov (115 "konjev"), predstavlja pa tistega močnejšega od dveh razpoložljivih dizelskih motorjev (šibkejši je 63-kilovatni).

Tak motor ima do 260 njutonmetrov (Nm) navora (najbolj priljubljen bencinski motor TCe 100 160 Nm) in tega doseže že pri dva tisoč vrtljajih na minuto. Na voljo pa je le z ročnim šeststopenjskim menjalnikom, saj je samodejni pri cliu še naprej rezerviran le za najmočnejši bencinski motor TCe 130.

Poraba dobrih pet litrov goriva na sto kilometrov se zdi mamljiva …

Pri Renaultu sicer pravijo, da povsem zanemarljiv delež dizelskih motorjev pri cliu ni. Zanj se sicer zelo redko odločijo fizični kupci, zato pa je pisan na kožo poslovnim flotam in tistim, ki s takim avtomobilom prevozijo veliko kilometrov.

Največja ovira takega motorja je kajpak cena, saj je od omenjenega bencinskega motorja Tce 100 (ta predstavlja najpogostejšo izbiro pri cliu) 2.500 evrov dražji. To je v tem avtomobilskem razredu veliko.

V povprečju smo z njim na 100 prevoženih kilometrov porabili 5,1 litra dizelskega goriva, pri bencinskem motorju TCe 100 je poraba lani znašala 6,8 litra na sto kilometrov. Mogoča so sicer odstopanja od teh vrednosti, približno liter in pol razlike na 100 kilometrov pa se zdi kar dobra ocena v razliki porabe obeh motorjev. Trenutne cene goriv (bencin in dizel sta izenačena na enem evru za liter) ne govorijo v prid izbiri dizelskega motorja.

Sicer pa ta motor voznika prepriča predvsem z navorom in prožnostjo, a je z njim tudi sto kilogramov težji (voznik ni vštet). Kljub temu ima do 100 kilometrov na uro približno za dve sekundi krajši pospešek.

Ko se bodo cene goriv na trgu uravnale, bo morda spet dobil večji prodajni smisel. Trenutno pa je to clio, ki stane vsaj 17 tisočakov, z opremo edition one pa več kot 18 tisoč evrov. In če prištejemo še nekaj dodatne opreme (zelo vpadljiva kovinska barva, paket Bose, paket Multisense City …) njegova cena (ne da bi upoštevali 800 evrov popusta) že preseže mejo 20 tisočakov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič