Kako "neuporaben" avto postane vir lepega prihranka #foto

Kdor se z avtom vozi v službo več kot 100 kilometrov daleč ...

Električni avto, kot je hyundai ioniq, se zdi na prvi pogled drag in z dosegom največ 200 kilometrov neuporaben, toda določena skupina voznikov lahko z njim odlično shaja, vozi zelo udoben in varčen avto ter z njim celo privarčuje več tisoč evrov.

Multimedija - Hyundai Sloveniji nastavlja ogledalo narave

Imeti električni avto danes, izkoristiti subvencije in poceni elektriko ali počakati na bolj konkurenčne ter tudi (predvidoma) cenejše avtomobile? Foto: Gašper Pirman Električni avtomobili danes v Sloveniji prav gotovo niso namenjeni vsakemu vozniku. Določen profil voznika pa lahko z njimi tudi zelo dobro shaja in danes, ko je cena elektrike za vozila še zelo nizka ali pa je celo brezplačna, po njihovi zaslugi tudi precej prihrani. Ioniq je prvi Hyundaijev električni avtomobil za 38 tisočakov, ki ga za zdaj omejuje razmeroma majhna baterija (letos dobi že večjo), vseeno pa lahko na daljši rok ponudi cenejšo alternativo kot primerljivo veliki in opremljeni klasični avtomobili iste znamke.

Čakamo večjo baterijo, ki bo doseg potisnila čez 200 kilometrov

Prva generacija hyundaia ioniqa je odlično izdelan električni avtomobil, ki izstopa po izbiri dobrih materialov, bogati opremi in tudi naprednih tehničnih rešitvah na področju energijske učinkovitosti.

Kljub temu pa v primerjavi z nekaterimi najnovejšimi tekmeci ne more postati pravi velikoserijski električni avto, saj ga za zdaj omejuje baterija s podpovprečno zmogljivostjo. Ioniqova baterija namreč lahko sprejme le 28 kilovatnih ur električne energije, kar pozimi zagotavlja realni doseg okrog 170, poleti pa tja do 200 kilometrov.

Ioniq ima petvratno karoserijsko zasnovo in bogat seznam opreme. Avto ima žaromete LED, veliko elementov udobja in varnosti, toplotno črpalko in pododbno. Foto: Gašper Pirman

Počutje za volanom je zelo dobro. Hvalimo usnjeno oblazinjenje in izbiro materialov. Zanimivo, da se ob vstopu v vozilo sedež samodejno nastavi nazaj na nastavljen položaj. To prav gotovo odvzame nekaj električne energije. Foto: Gašper Pirman

Avto za Slovenca, ki ga službena pot vodi do 150 kilometrov daleč

Če izvzamemo zanesenjake nad elektromobilnostjo, kdo bi torej lahko s takim avtom uspešno shajal? Zamislili smo si Slovenca, ki živi v stanovanjski hiši in se s podeželja vsak dan vozi v službo do Ljubljane. Na primer iz Idrije, iz Trbovelj, Postojne, morda Celja.

Takih dnevnih migrantov ni malo. Kdor torej vsak dan od doma v službo in nazaj (ter z nekaj sprotnimi opravki) opravi do 150 kilometrov, ima vsak delovnik zjutraj napolnjeno baterijo prek hišne vtičnice in ga vsak delovnik čaka povsem znana trasa vožnje, večjega dosega niti ne potrebuje.

Polni lahko tudi z močjo 100 kilovatov, česar polnilnice v Sloveniji še ne omogočajo



Ioniq je podobno kot večina električnih avtomobilov (izjema je renault zoe) bolj prilagojen polnjenju prek enosmernega toka DC (hitre polnilnice), ne izmeničnega toka AC. Kdor ga polni prek domače vtičnice, s tem ne bo imel večjih težav. Baterija se napolni prek noči, zaradi nizke priključne moči pa tudi ne obremenjuje obstoječega hišnega omrežja.



Za polnjenje na javnih polnilnicah (moč od 11 do 22 kilovatov) si bo treba vzeti od štiri do šest ur časa (baterija se polni z močjo največ 6,6 kilovata), na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom DC pa bo za polnjenje dovolj že 30 minut. Ioniq omogoča celo hitro polnjenje DC z močjo do 100 kilovatov, a tako zmogljivih polnilnic (z izjemo Teslinih za njihova vozila) v Sloveniji sploh še nimamo.

Električni ioniq ima dobro prožnost med 80 in 120 kilometri na uro, doseže pa najvišjo hitrost 160 kilometrov na uro. Realni doseg z enim polnjenjem je od 160 do 200 kilometrov. Foto: Gašper Pirman

Zanimiv koncept upravljanja s samodejnim enostopenjskim menjalnikom. Foto: Gašper Pirman

Prostora zadaj za noge je dovolj, višji potniki bodo morda potarnali nad prostorom okrog njihovih glav. Foto: Gašper Pirman

Prevoženih sto kilometrov za ceno ene kave

Baterija ioniqa se na domači vtičnici napolni v šestih urah. Polnimo torej doma, izkoriščamo nizko tarifo električnega toka in tako za napolnjeno baterijo po današnji ceni električne energije plačamo okrog 2,3 evra. Pri tem poudarjamo, da se cene električne energije med ponudniki redno spreminjajo in da ima eden izmed ponudnikov svojo ceno nizke tarife prilagojeno prav polnjenju električnih vozil. Po njihovi ceni bi znašalo polnjenje baterije ioniqa 1,4 evra.

Sto prevoženih kilometrov nas pri povprečni porabi 15 kilovatnih ur torej stane okrog 1,2 evra. Klasični avto, ki bi na 100 prevoženih kilometrov porabil šest litrov bencinskega ali dizelskega goriva, bi po trenutni ceni goriva plačal okrog 7,4 evra.

Kdor veliko vozi, lahko zgolj zaradi cenejšega "goriva" prihrani veliko

Če bi torej vsak delovnik za pot v službo in nazaj prevozili 150 kilometrov, bi lahko na mesec s tovrstnim "gorivom" prihranili okrog 180 evrov, na leto pa z upoštevajočimi dopusti in bolniškimi odsotnostmi okrog dva tisoč evrov.

V petih letih se tak prihranek poveča na zaokroženih 10 tisočakov, v roku osmih let pa na okrog 16 tisoč evrov. Pri tem ne upoštevamo še precej nižjih obresti pri financiranju nakupa električnega vozila in nižjih stroškov vzdrževanja, prav tako pa tudi ne trenutnih nejasnosti glede prihodnjih cen baterij, električne energije in pogonskih goriv čez 10 let.

Del sredinske konzole je tudi odprtina za brezžično polnjenje mobilnih telefonov. Foto: Gašper Pirman

Zelo učinkovita in uporaba rešitev so obvolanske ročice za tristopenjsko nastavljanje jakosti regeneracije zavorne energije. Foto: Gašper Pirman

Kljub vsemu je ioniq zaradi trenutno še precej majhnega dosega obsojen na vlogo drugega družinskega avtomobila. Trenutni izračuni bodo še bolj očitni pri uporabi naprednejših električnih avtomobilov z baterijo večje zmogljivosti, ki bodo lahko igrali tudi vlogo prvega družinskega avtomobila. Nissanov leaf bo imel v osnovni različici baterijsko zmogljivost 40 kilovatnih ur (z nadgradnjo celo 60 kWh), z novo baterijo se bo za okrog 100 kilometrov povečal doseg tudi ioniqa. Tu so še v Evropi kmalu spet dosegljiva opel ampera-e (60 kWh), tesla 3 (50-75 kWh) …

Osem let uporabe vozila: odlično opremljeni ioniq se izenači z osnovnim hyundiajem i30

Osnovna maloprodajna cena testnega hyundaia ioniqa je znašala dobrih 38 tisoč evrov, ki se s subvencijo Eko sklada zniža na 30.500 evrov. To je seveda veliko za avto, ki z enim polnjenjem komaj prevozi 200 kilometrov. Toda ob upoštevanem prihranku v roku osmih let je resnična cena ioniqa primerljiva s klasičnim avtom za 13.700 evrov.

Primerjava cene in lastniškega stroška z gorivom vozila v roku 8 let

Hyundai i30 Hyundai ioniq Bencin Elektrika Redna cena: 18.390 EUR 38.050 EUR Subvencija: / 7.500 EUR 1 teden (5 dni) 46 EUR 9 EUR 1 mesec 184 EUR 36 EUR 1 leto (11 mesecev) 2.024 EUR 396 EUR 5 let 10.120 EUR 1.980 EUR 8 let 16.192 EUR 3.168 EUR SKUPAJ po 8 letih 34.582 EUR 33.718 EUR

* - 150 kilometrov prevoženih na dan, 30 dni odsotnosti na leto iz službe, polnjenje doma po nizki tarifi (cena el. energije 4 cente/kWh, dodatek omrežnine 3,8 centa/kWh, prispevkov, trošarin 0,3 centa/kWh)

Izračun je seveda informativen in vezan na voznika, ki bi z avtom zaradi službe vsak dan prevozil 150 kilometrov. Izračun upošteva redno ceno i30 z 88-kilovatnim bencinskim motorjem T-GDI 120 ter drugo najnižjo stopnjo opreme style. Če bi želeli i30 po opremi izenačiti z ioniqom in mu torej dodali elemente kot so samodejni menjalnik, radarski tempomat, varnostne sisteme in podobno, bi bil za okrog šest tisočakov dražji. Upoštevali smo današnjo ceno bencinskega goriva in električne energije. V prihodnje se bodo računi za elektriko predvidoma povečali. To bo predvidoma veljalo predvsem za voznike, ki bodo želeli večjo moč polnjenja. Danes sta najvišji postavki na računu za elektriko cena energije in omrežnina, prav višji vložki v omrežje pa bodo za nadgradnjo neizogibni. Na drugi strani izračun ne upošteva precej manjše obrestne mere pri financiranju nakupa električnega vozila in nekoliko nižjih stroškov vzdrževanja.

Električni avtomobil z dolgim seznamom opreme

Pri Hyundaiu za tak denar dobimo povsem osnovni model i30 z atmosferskim bencinskim motorjem, ioniq pa ponuja prostoren petvratni avtomobil z moderno opremo na področju udobja, infozabavnosti in varnosti. Njegova funkcija je sicer omejena predvsem na vlogo drugega družinskega avtomobila.

Poudarjamo, tak izračun velja za določene voznike, ki dnevno opravijo relacijske vožnje in lahko baterijo polnijo doma. Trenutno jo je sicer mogoče polniti še ceneje (na javnih polnilnicah brezplačno), polnjenje na hitrih polnilnicah pa je že precej dražje in namenjeno le občasni uporabi (nujnost polnjenja, potovanje po avtocestah …).

Električni avtomobil z dosegom do 200 kilometrov je seveda lahko primeren tudi za voznike, ki živijo v mestih in vsak dan prevozijo zelo malo kilometrov, a je zanje prav zato vprašljiva visoka nakupna cena avtomobila.

Del avtomobila je tudi osempalčni digitalni zaslon na dotik, ki ima integrirano tudi navigacijsko napravo. Foto: Gašper Pirman

Električnega ioniqa za zdaj omejuje baterija s podpovprečno zmogljivostjo. Ioniqova baterija namreč lahko sprejme le 28 kilovatnih ur električne energije. Foto: Gašper Pirman

Prtljažni prostor je dokaj velik, je pa tako kot v večini elektrificiranih vozil precej plitev. Foto: Gašper Pirman

Cena testnega vozila: 38.050 EUR



Cena osnovnega testnega vozila: 37.500 EUR



Dodatna oprema: 570 EUR

Mineralna barva: 450 EUR, priprava in prevoz vozila: 120 EUR Cena osnovnega testnega vozila: 37.500 EURMineralna barva: 450 EUR, priprava in prevoz vozila: 120 EUR