Slovo espaca, vozniki imajo raje ta model #foto

Koleos je s prenovo dobil novo barvo, nekaj več kroma in drugačna platišča. Novi so še serijski žarometi LED, nekaj varnostnih sistemov in podpora sistemu Apple CarPlay.

Koleos je s prenovo dobil novo barvo, nekaj več kroma in drugačna platišča. Novi so še serijski žarometi LED, nekaj varnostnih sistemov in podpora sistemu Apple CarPlay. Foto: Gašper Pirmamn

Koleos, nekoč grdi raček družine, ki je poleg vsega še padel na prodajnem testu, se je pred dvema letoma vrnil med žive. Na krilih nove podobe je zajahal val uspeha in postal eden pomembnejših članov družine. Priljubljenost koleosa je morala imeti svoj davek, kupci so namreč namesto po legendarnem espaceu raje izbrali ta športni terenec.

Ocena:



Koleos je največji član Renaultove družine. V dolžino meri 4.672 milimetrov in ima 579-litrski prtljažni prostor. Družinski espace za primerjavo v dolžino meri 4.857 milimetrov in ima v različici s petimi sedeži 614–680 litrov prtljažne prostornine. Slovenski kupci so torej podlegli SUV-maniji in jim videz in višje sedenje pomenita več kot večji prtljažnik ali prostornejša potniška kabina.



Prenova je koleosu sicer prinesla nekaj sprememb. Največja je seveda pri pogonu. Osnovni 1,6-litrski dizelski motor je zdaj 1,8-litrski s 110 kilovati ter izključno pogonom na sprednji kolesni par. Drugi motor je zdaj dvolitrski dizel s 140 kilovati in izključno štirikolesnim pogonom. Pri obeh je serijsko vgrajen neskončnostopenjski CVT, ki imitira delovanje sedmih prestav.



Novi močnejši motor mu dviguje samozavest na avtocesti in dobro zakrije delovanje menjalnika. Čeprav se po uporabnosti in prostornosti nikakor ne more kosati z espaceom, pa navduši s skrbno premišljenimi malenkostmi in vzdušjem.

Nosu nad prostornostjo nismo vihali

Ko smo pred dvema letoma ob bok postavili koncernska brata, renault koleosa in nissan X-traila, smo prišli do zaključka, da je Da bo koleos lahko v celoti prevzel kupce espacea, bo moral dobiti vsaj tri individualne sedeže. Foto: Gašper Pirman Nissanov velikan v potniški kabini bistveno bolj prilagodljiv in prijazen družinam. Kljub temu so slovenski kupci dali jasen znak – imidž in čustva imajo večjo težo kot uporabnost ali prostornost potniške kabine.

Nič novega, torej. Trend, ki zdaj že nekaj let traja in tudi tiči v ozadju uspeha športnih terencev. Koleos vsekakor ni na ravni espacea. Je manj prostoren, z manjšim prtljažnikom in bistveno manjšo prilagodljivostjo zadnje klopi (espace ima tri individualne sedeže). To ne pomeni, da koleos ni prostoren avtomobil. Daleč od tega. S svojimi izdatnimi dimenzijami je bilo prostora na zadnji klopi za kolena dobrih 15 centimetrov, z glavo pa ne bodo imeli težav niti višji odrasli potniki. Prtljažni prostor prav tako ni majhen, manjka mu sicer nekaj več prilagodljivosti in pripomočkov, a, gledano v celoti, je dovolj velik za prtljago štiričlanske družine. Res je, espace je bil namenski družinski avtomobil, namenjen tudi petemu članu družine, a trg je spregovoril. Renault ima novega kralja.

LED-žarometi so zdaj serijski. Foto: Gašper Pirman

Zakladnica majhnih podrobnosti

Koleos je zakladnica podrobnosti in smiselnih malenkosti. Pika. Koleos ni samo zakladnica teh podrobnosti, tako kot to znajo Francozi, je zakladnica smiselno povezanih podrobnosti, ki znajo vzeti dih. Koleos ima po drugi strani vgrajen navpično postavljen 8,7-palčni zaslon, ki bi bil lahko hitrejši. Digitalni merilniki ostajajo preprosti za uporabo, dobro vidni in smiselno prikazujejo pomembne informacije. Čudovito prešiti sedeži so naravnost kraljevsko udobni in poleg gretja in hlajenja ponujajo tudi masažno funkcijo. Težko je najti lepše in tako vizualno izpopolnjeno vozniško okolje, kot ga je mogoče občutiti v koleosu s paketom opreme initiale paris.

Več kroma, več varnosti

Prenova koleosu ni prinesla le pogonske osvežitve. Med pomembno varnostno novost spadajo serijski žarometi LED, prav tako sistem samodejnega zaviranja s prepoznavo pešcev in podpora za vmesnik Apple CarPlay. Vizualno ostaja zvest oblikovni politiki znamke. Ker gre za paradnega konja, so mu v oblikovnem studiu z manjšimi popravki vdahnili nekaj več življenja z novo masko motorja, več kroma, drugače oblikovanimi oblogami pragov in novim kovinsko rdečim karoserijskim lakom Vintage (barva testnega avtomobila).

Kaj nas je zmotilo



Če bi želel koleos resnično povsem nadomestiti espacea, bi potreboval pomično zadnjo klop, tri individualne sedeže in večjo prilagodljivost v prtljažnem prostoru. Prav tako ni možnosti sedmih sedežev. Pri testu prejšnje različice smo grajali manko radarskega tempomata, zdaj je na voljo, a deluje le med hitrostmi med 40 in 160 kilometri na uro. Ne zmoti nas zgornja hitrost, temveč bi lahko tempomat v paradnem konju znamke deloval vse od hitrosti nič kilometrov na uro.

Notranjost je polna majhnih podrobnosti, ki resnično izobljšajo počutje za volanom in to potniško kabino naredijo res nekaj posebnega. Foto: Gašper Pirman

Čudovito prešiti zgrodnji del sedežev je opazil vsak potnik in prav vsak je bil nad tem navdušen. Foto: Gašper Pirman

Veliko vsebine za veliko denarja

Brezstopenjski samodejni menjalnik ima sedem navideznih prestav. V umirjeni vožnji se zaradi elektronskih izboljšav obnaša povsem enako kot klasični menjalnik. Foto: Gašper Pirman Z upoštevanim popustom v višini 2.900 evrov se je cena za testni primerek koleosa ustavila pri 40 tisočakih. Zajeten kupček denarja, a po drugi strani dobi kupec resnično veliko. Poleg novega dvolitrskega dizelskega motorja s 140 kilovati in neskončnostopenjskega samodejnega menjalnika še resnično dolg seznam dodatne opreme – na njem ne manjkajo hlajenje sedežev, masaža, gretje volanskega obroča in vetrobranskega stekla, usnjena notranjost, gretje zadnjih sedežev, panoramska streha ...

Če pogledamo pol leta nazaj, lahko vidimo, da je podobno opremljen espace initiale paris stal še sedem tisočakov več kot zelo podobno opremljeni koleos. Morda tudi razumemo odločitev uvoznika, ko pogledamo prodajne številke. Novembra je bil namreč prodan le en espace, v celotnem letu pa vsega 36 avtomobilov. Na drugi strani so novembra prodali 16 koleosov in v celotnem letu 97. Trikrat več torej, ta številka pa bi morala zaradi vse večjega povpraševanja po športnih terencih, prenovljenem modelu in odhodu espacea še poskočiti.

Preverjen štirikolesni pogon



Francoski šarmer sloni na arhitekturi CMF-C/D, torej je opcijsko lahko opremljen z elektronskim preklopljivim štirikolesnim pogonom. Štirikolesni pogon all model 4x4-i, kot je njegovo uradno ime, pozna tri različne nastavitve. Pri koleosu je stikalo za nadzor štirikolesnega pogona skrito povsem na levi strani armaturne plošče, globoko pod volanskim obročem. Ob pritisku na dobro skrito stikalo pa lahko voznik prilagaja delovanje štirikolesnega sistema – pogon samo na prvi dve kolesi (2WD), samodejni način (AUTO) ali stalni štirikolesni pogon (LOCK). Treba je še omeniti, da je štirikolesni pogon aktiven do hitrosti 80 kilometrov na uro, nad to hitrostjo pa sistem samodejno navor prenaša le na sprednji kolesni par.

Galerija: vizualni sprehod z renault koleosom

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

Več samozavesti prinaša manjšo porabo

Pred časom smo na testu preizkusili koleosa, ki ga je poganjal Nissanov dvolitrski dizelski štirivaljnik s 130 kilovati in 380 njutonmetri Koleos je imel sprva le 1,6-litrski motor. Po dveh letih je na vrh ponudbe prišel dvolitrski motor s 130 kilovati. Zdaj so pri Renaultu uslišali zahteve kupcev in v ponudbo dodali nov dvolitrski dizelski motor s 140 kilovati. Foto: Gašper Pirman navora. S prenovo je koleos dobil dvolitrski dizelski štirivaljnik z oznako bluedci s 140 kilovati in prav tako 380 njutonmateri navora. Zasnova pri menjalniku ostaja enaka – gre za Nissanov brezstopenjski samodejni menjalnik s sedmimi navideznimi prestavami.

Pri običajni vožnji in obremenitvi deluje uglajen kot klasičen menjalnik. S svojimi navideznimi prestavami zna preslepiti marsikoga, da ne gre za klasičen samodejni menjalnik. Nekoliko bolj zaletav in glasen postane pri dinamičnemu vozniku, a na koncu koleos niti ni med najbolj dinamičnimi športnimi terenci na trgu. Njegovi poglavitni prednosti sta predvsem udobje in pojavnost na cesti. Naj omenimo še, da je kljub prirastku desetih kilovatov postal novejši motor še nekoliko bolj varčen. V primerjavi s predhodnikom je v povprečju porabil pol litra goriva manj, na avtocesti pa je znal porabiti tudi do litra dizla manj.