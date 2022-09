Še vedno je najbolje prodajani BMW v Sloveniji #foto

Človek dobi občutek, da je proizvajalce kar malo sram, če ne naredijo športnega terenca. Tako tudi najbolj očitne in klasične avtomobilske modele skušajo vsaj usmeriti v svet športnih terencev. BMW je sicer zelo uspešen s svojo serijo X, a k sreči ostaja serija 2 active tourer čistokrvni enoprostorec. Eden redkih predstavnikov svoje vrste v prodaji v primerjavi s predhodnikom prinaša digitalno revolucijo, ki jo spretno plete z družinsko uporabnostjo. Zdi se, da so Bavarci res dobro nadgradili predhodnika, pomislili tudi na nekaj manjših podrobnosti in uporabili zanimive rešitve. Škoda le, da jim ni uspelo (z dodatnimi centimetri v dolžino ali pri medosju) povečati prtljažnega prostora in da se z nakupno ceno 57 tisoč evrov njegov že tako omejen krog družinskih kupcev še nekoliko bolj zmanjša.

Joj, kako je še živ spomin, ko je pred sedmimi leti na naše ceste zapeljal prvi active tourer. Tisti najbolj zagreti ljubitelji znamke so se ob pogledu nanj zgražali, bili odločno proti in kovali zamere proti znamki. V resnici se ne BMW in ne družine niso kaj veliko pustile motiti. Bavarci so si odrezali lep kos tržne pogače, zadovoljni so bili tudi trgovci, saj so jih prodali lepo število in navsezadnje so bili zadovoljni tudi kupci, ki so potrebovali uporabnega enoprostorca premijskega značaja. Pa čeprav so ga takrat vsi drugi enoprostorci zlahka prekosili po uporabnosti, praktičnosti in primernosti družinske uporabe, obstaja veliko ljudi, ki so pripravljeni žrtvovati vse to za najboljše vozniške izkušnje, premijsko naravnanost modela, na koncu pa šteje tudi to, da sedijo v BMW-ju.

Postal je bolj vpadljiv

BMW je v drugo ohranil idejno zasnovo modela. Z nekoliko bolj zaobljeno obliko je poskrbel za dovolj prostoren zadnji del, s skritimi kljukami mu dodal nekaj unikatnosti in z večjimi ledvičkami (z aktivnimi letvicami za izboljšano aerodinamiko) poskrbel za večjo prepoznavnost na cesti. Zanimivo, v primerjavi z drugimi modeli znamke je active tourer daleč najbolj zaobljen in ima najmanj ostrih linij.

V primerjavi s predhodnikom je druga generacija daljša za 43 in širša za 24 milimetrov. Spredaj in zadaj so kolesa postavljena za 25 milimetrov bolj navzven, prehod na novo platformo FAAR pa je omogočil tudi spremembo razmerij avtomobila.

Več od le kozmetične prenove

Res je, da je BMW ohranil 13-centimetrsko pomično klop in individualne sedeže v drugi vrsti, ki se delijo v razmerju 40 : 20 : 40, toda nekaj je komaj zaznavnih pomembnih novosti. Osrednji tunel je izrazito tanjši in nižji, s tem je olajšano sedenje petemu potniku. Zadnja vrata se odpirajo do večjega kota, hvalimo tudi elektronsko odpirajoča prtljažna vrata (serijsko) in prostor za glave. Kljub dodatnim centimetrom v dolžino prtljažni prostor, enako kot pri predhodniku, ostaja skromen. Že na pogled ni deloval velikanski, to so nam potrdile tudi številke. Ob klopi, postavljeni povsem naprej, ima 415 litrov, če smo zadnjo klop pomaknili povsem nazaj, pa se je prtljažnik zmanjšal za 90 litrov. Ne smemo pozabiti na dobro preglednost. Predvsem tisti manjši, ki v različnih športnih terencih težje vidijo čez zadnja stekla, bodo lahko med vožnjo brez težav gledali ven.

Spredaj brez konkurence

Naj si ljubitelj dodatkov iz brušenega aluminija ali ogljikovih vlaken, pogled na armaturno ploščo z letvico iz evkaliptusa vzbudi prijetne občutke. Svetla, topla in dinamična potniška kabina je brez dvoma najboljša v svojem razredu. Lebdeči naslon za roko z vgrajeno nadzorno ploščo je res lep na pogled, še posebej ker je pod njim velik odlagalni predal. Posledično se je moralo posloviti vrtljivo stikalo, ki nam je bilo tako zelo všeč. Fizičnih stikal praktično ni več, vse pa se upravlja prek zaslona na dotik.

Škoda. Vrtljivo stikalo smo pogrešali. Upravljanje prek zaslona na dotik pa ni tako intuitivno, kot bi si želeli. K sreči se vsaj temperaturo klimatske naprave upravlja prek tipk v kotih zaslona. Nobene pripombe nimamo nad položajem za volanom. Je odličen, volan je že standardno precej debel in pogled v vse smeri res dober. Novi digitalni merilniki in 10,25 palca velik zaslon na dotik sta kot pri drugih modelih povezana v celoto. Vse skupaj pa poganja operacijski sistem osme generacije, ki je bil prvič vgrajen v novega iX.

Motor prižgan ali ugasnjen?

Testni active tourer je imel na prtljažnik vratih oznako 223i. To pomeni, da ga je poganjal dvolitrski bencinski motor s sistemsko močjo 160 kilovatov. Gre za vrh bencinske ponudbe, kjer opazk o premajhni moči ali navoru enostavno ni mogoče zaslediti. Gre za dinamično naravnan motor, ki pospeši od nič do sto kilometrov na uro v sedmih sekundah. Namenjen je najzahtevnejšim voznikom, kjer povprečna poraba ne igra ključne vloge. Blago hibridna kombinacija dobro pomaga pri speljevanju in predvsem zelo dobro deluje pri delovanju sistema stop&start. Ugašanje motorja je praktično nezaznavno, prav tako zagon. Ker je motor že sam po sebi praktično neslišen, ker se vibracije v notranjost ne prenašajo in ker je active tourer res dobro zatesnjen avto, smo ob stanju pri rdeči luči večkrat pogledali merilnike, da smo ugotovili, ali je motor prižgan ali ugasnjen.

Je pa res, da blago hibridni motor s svojimi 14 kilovati dodatne električne moči ne pripomore k bistveno manjši porabi. Izboljša udobje vožnje, bo pa BMW 2 AT 223i v povprečju porabil okoli 7,5 litra goriva. 218 "konjskih" moči za svoje delovanje potrebuje več goriva kot šibkejši 1,5-litrski trivaljni motorji. Bo pa voznik z uporabo voznega profila eco pro lahko zlahka prihranil pol litra, saj avto v tem načinu bistveno več jadra. Zoprno je le to, da je treba ta način vedno znova vključiti ob prižigu avtomobila.

